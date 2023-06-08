В регионе такой бизнес активно поддерживают

08 июня 2023, 09:00, ИА Амител 4CQwVszH9pUhptAu3xd

Алтайские социальные предприниматели / Фото: Всеволод Клещев

Улучшение качества жизни населения, достижение общественно полезных целей, решение социальных проблем – все это может быть бизнесом, и весьма успешным. Социальное предпринимательство активно развивается и поддерживается государством. В том числе и в Алтайском крае. Рассказываем, кто может получить этот статус и на какие преференции можно рассчитывать.

Кто может стать социальным предпринимателем?

Чтобы получить статус "Социальное предприятие" нужно быть:

зарегистрированным субъектом малого и среднего предпринимательства;

ведущим бизнес на территории Алтайского края;

заинтересованным в социальном предпринимательстве.

Имеет значение и вид деятельности. Вы получите официальный статус, если:

обеспечиваете занятость граждан определенных категорий (инвалиды, одинокие родители, пенсионеры, выпускники детдомов и др., перечисленные в Федеральном законе № 209-ФЗ);

обеспечиваете реализацию товаров, работ или услуг, производимых с участием граждан из определенных категорий;

оказываете услуги, производите товары или выполняет работы, предназначенные для граждан из определенных категорий;

осуществляете деятельность в социальной сфере (услуги, направленные на укрепление семьи, поддержку материнства и детства, дополнительное образование детей и их оздоровление, культурно-просветительскую деятельность и др.).

Какие меры господдержки есть для социальных предпринимателей?

Статус "Социальное предприятие" дает возможность субъектам МСП обращаться за господдержкой, развивать значимые для общества проекты в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Меры поддержки предоставляет Центр инноваций социальной сферы – подразделение НО "Алтайский фонд МСП":

консультационные услуги (консультирование по менеджменту, основам финансового планирования, налоговому и бухгалтерскому учету);

обучающие мероприятия (проведение обучающих и просветительских мероприятий: школа социального предпринимательства, акселерационная программа, тренинги, семинары, бизнес-практикумы, мастер-классы);

профильное обучение (организация обучения руководителя или наёмного работника по дополнительным профессиональным программам);

продвижение проектов (изготовление и размещение видео или аудиоролика рекламного характера, брендинг, размещение наружной рекламы, размещение в электронном СМИ).

Также социальные предприниматели получают:

определенные налоговые льготы;

микрозаймы по сниженным процентным ставкам;

возможность участия в грантовой поддержке в размере от 100 до 500 тыс. рублей на реализацию новых проектов или расширение действующих.

Кроме того, Центр инноваций социальной сферы помогает развитию социального предпринимательства и формирует пространство для профессионального общения такого бизнеса.

Где узнать подробности?

Если вы заинтересованы в получении статуса социального предприятия, обращайтесь по телефону 8-800-222-83-22 (доб. 207) или по электронной почте aciss@bk.ru.

НО "Алтайский фонд МСП"

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