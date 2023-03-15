Приём заявок для участия в молодёжном этапе второй отраслевой технологической конференции уже стартовал

15 марта 2023, 18:34, ИА Амител

Фото предоставлено АО "Сибирь-Полиметаллы"

В России снова пройдёт одна из крупнейших отраслевых конференций "УГМК-ТЕХНО". Её организуют Уральская горно-металлургическая компания совместно с Фондом "Сколково", Техническим университетом УГМК и партнёрами MineTech. И заявки на участие в ней уже принимают.

Конференция сразу стала площадкой для эффективного обмена опытом, тиражирования лучших практик, поиска инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программ устойчивого развития горно-металлургических компаний. Именно на базе "УГМК-ТЕХНО" прошлым летом был дан старт треку программы MineTech "Новые реалии российской горнорудной отрасли: сквозная цифровизация и региональные центры компетенций".

В этом году фокус конференции – промышленные инновации и технологии в приоритетных направлениях работы:

горное дело;

обогащение полезных ископаемых;

металлургия цветных металлов (пиро- и гидрометаллургия);

металлургия благородных металлов;

производственные системы и операционная эффективность;

управление персоналом;

управление экономической эффективностью;

экология;

охрана труда и промышленная безопасность;

цифровизация, автоматизация, ИТ и кибербезопасность;

энергетика;

эффективное управление ресурсами.

"УГМК-ТЕХНО" консолидирует реальную, сформулированную в задачах, производственную потребность и широкую воронку участников с идеями. Это позволяет молодым специалистам заявить о себе, представить проекты и получить поддержку со стороны руководства на внедрение своих разработок в компаниях.

Компании горно-металлургического комплекса поделятся лучшими практиками и решениями в индустрии. Кстати, некоторые идеи из докладов участников прошлого года уже реализовали или находятся в стадии внедрения.

"УГМК-ТЕХНО" состоит из двух этапов – молодёжного и экспертного. К участию в первом приглашают молодых сотрудников предприятий УГМК, компаний горно-металлургического сектора, учёных, аспирантов, студентов вузов и колледжей. Тематика работ разнообразная: повышение эффективности производств, производительности труда, безопасности работников, надёжности процессов и их оптимизация, а также снижение производственных затрат и рисков и т.п.

Чтобы стать участником молодёжного этапа "УГМК-ТЕХНО", необходимо пройти регистрацию на сайте конференции и до 1 июня 2023 года направить в оргкомитет свой доклад.

В июне-июле проекты предварительно оценят более 80 экспертов. Самые интересные доклады отберут для участия в очном туре в сентябре. Тогда на площадке "УГМК-ТЕХНО" авторы-финалисты смогут выступить со своими работами на круглых столах, познакомиться и пообщаться с профильными специалистами компаний и коллегами из различных регионов нашей страны, пройти очные тренинги и, конечно, послушать выступления ведущих представителей отрасли.

Экспертный этап (партнёрский день) будет посвящён обсуждению прорывных технологических решений, лучших практик в металлургии и смежных отраслях, инновациям. Участие в нём примут представители не только бизнеса и крупных горно-металлургических компаний, но и научной среды – технопарков, научно-исследовательских центров и институтов развития. Расширенный состав участников позволит выработать системный подход в поиске научных решений под задачи бизнеса и внедрить их на практике.

АО "Сибирь-Полиметаллы"

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