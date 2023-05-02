На цену объектов влияют месторасположение, перспективы и площадь участков

02 мая 2023, 08:45, ИА Амител

Дача / Фото: Avito.ru

Дача ассоциируется у большинства россиян с небольшим летним домиком с садом, куда можно приехать на выходные и праздники. Однако в базе объявлений Барнаула встречаются предложения о покупке дорогих дач, стоимость которых сравнима с ценой трёхкомнатной квартиры или нового внедорожника. При этом не всегда причиной высокой стоимости становится дом: иногда собственники дорого оценивают земельный участок. Amic.ru подготовил подборку самых дорогих дач Барнаула и пригорода.

5,7 млн за "перспективы"



















Дача / Фото: Avito.ru

То случай, когда дом – ничто, земля – всё. В СНТ "Трансмаш" (пересечение ул. Попова и пр. Космонавтов) продаётся дачный участок площадью 8 соток. На нём находится домик 30 квадратных метров с двумя комнатами, который построен в 1990 году. Собственники считают, что территория отлично подходит для возведения дома большей площади. Вероятно, этим и объясняется высокая цена.

"На участке есть домик, хозпостройки, туалет. Имеются фруктовые, ягодные, цветочные посадки. Отличный вариант для постройки коттеджа. Улица активно застраивается. Возможна прописка, а также подключение к центральным коммуникациям. Торг", – указано в объявлении.

5,9 млн за дачу-дом



















Дача / Фото: Avito.ru

В СНТ "Алтайский садовод" (напротив кафе "У Григорича") продаётся дача с домом 80 квадратных метров для круглогодичного проживания. Объект построен из бруса, потолок утеплён. В гостиной залит фундамент под камин. Напротив дома беседка с комнатой отдыха и залит фундамент под баню.

"Со второго этажа открывается прекрасный вид на Обь. Вокруг растут ели, высоченная рябина, маньчжурский орех, липы и несколько берёз вдоль забора. А также на участке все садовые посадки: вишня, черешня, малина трёх сортов, смородина, крыжовник, черноплодная рябина, виктория, земляника", – отмечают собственники.

Участок имеет площадь пять соток, предусмотрены стоянки для машин перед воротами и на территории. Дача расположена в получасе ходьбы от песчаного пляжа, сообщают продавцы.

6,1 млн за городской комфорт































Дача / Фото: Avito.ru

В СНТ "Ракета" (недалеко от ТЦ "Волна") продаётся дачный участок с двухэтажным домом 80 квадратных метров. Он построен из бруса и подойдёт для круглогодичного проживания. Площадь участка – 5,3 сотки.

"Дом в черте города, и в то же время не слышно городской суеты. Свежий воздух, рядом бор, всё в шаговой доступности и не нужно часами стоять в пробке по дороге на любимую дачу. В садоводстве проведён газ. Участок ровный, без лишних насаждений. Отличный подъезд, зимой дороги чистят", – отмечают собственники.

Они считают, что участок подойдёт для строительства дома, а существующий объект можно переделать в баню с комнатой для гостей.

9,9 млн за вид на реку



































Дача / Фото: Avito.ru

В микрорайоне Калиновка села Бобровка (Первомайский район) на продажу выставлена двухэтажная дача площадью 140 квадратных метров. В объявлении указано, что она построена в 2022 году из бруса. На участке также есть баня, беседка, гараж на два автомобиля и парковочная зона. Участок площадью 8 соток.

"На стройку не жалели сил и средств. Лес и река в шаговой доступности. Парник 10 метров, мангал и много других приятных мелочей. Охрана, уборка и интернет круглый год", – сообщают продавцы.

11 млн за "древнее" дерево



















Дача / Фото: Avito.ru

Самая большая и дорогая дача в Барнауле находится в посёлке Лесном (микрорайон Лесные поляны). Она построена в 2004 году из морёного кедра и бруса. Участок дачи имеет площадь 20 соток. Новым собственникам продавцы готовить оставить технику, пиломатериал и дрова.

"Водяное отопление, печка, погреб, скважина, застеклённые лоджии, балкон, внутренняя отделка из дерева. Гараж, летний домик с баней, беседка. Газ подходит к границе участка. На участке насаждения яблони, груши, ягоды. Остаётся некоторая техника: мотоблок, снегоочиститель, газонокосилка, триммер, бензопила, бензогенератор, циркулярная пила и прочее", – указано в объявлении.