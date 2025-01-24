Как укрепить иммунитет зимой и сохранить энергию с помощью продуктов?

Рассказываем, что есть, чтобы не болеть

24 января 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJNFMYC

Овощи / Фото: Анна Зайкова / "Алтапресс"

Зима – время года, когда организм нуждается в особой поддержке. Холод, недостаток солнечного света и вирусы создают дополнительную нагрузку на иммунную систему. Но правильно подобранный рацион питания может стать мощным союзником в борьбе за здоровье и хорошее самочувствие. Эксперты считают, что зимой стоит уделить особое внимание продуктам, богатым витаминами, минералами и антиоксидантами.

1. Цитрусовые

Витамин C стимулирует выработку лейкоцитов, которые борются с инфекциями. Кроме того, цитрусовые содержат антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений.

2. Чеснок

Чеснок обладает антибактериальными и противовирусными свойствами благодаря содержанию аллицина.

3. Морковь

Витамин А важен для здоровья кожи и слизистых оболочек, которые являются первыми линиями защиты от вирусов и бактерий.

4. Клюква

Ягода помогает бороться с воспалениями и укрепляет иммунную систему. К тому же клюквенный сок полезен для профилактики инфекций мочевыводящих путей.

5. Мед

Мед обладает природными антисептическими свойствами и помогает бороться с простудными заболеваниями.

6. Рыба жирных сортов

Содержит омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительными свойствами и укрепляют иммунитет.

7. Зеленые листовые овощи

Шпинат, капуста и брокколи содержат витамины A, C и K, фолиевую кислоту, которая необходима для нормального функционирования иммунной системы.

8. Куркума

Известна своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Фрукты и овощи / Фото: Анна Зайкова / "Алтапресс"

Правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья и энергии в зимний период. Продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, помогут укрепить защитные силы организма. Посещайте продовольственную Эко-Ярмарку "На Взлетной", чтобы найти свежие и натуральные продукты.

Более 150 арендаторов предлагают товары на любой вкус: одежду, аксессуары, технику, игрушки, товары для животных, мебель, кованые изделия и оригинальные работы ремесленников.

Эко-Ярмарка ориентирована на современных покупателей. Просторная торговая зона, удобная парковка, тележки для покупок, терминалы для оплаты – все это сделает шопинг приятным и комфортным.

Приезжайте, выбирайте свежие продукты от алтайских и сибирских фермеров.

Эко-Ярмарка "На Взлетной"

Адрес: Барнаул, ул. ​Взлетная, 2к

График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

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