Как укрепить иммунитет зимой и сохранить энергию с помощью продуктов?
Рассказываем, что есть, чтобы не болеть
24 января 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJNFMYC
Зима – время года, когда организм нуждается в особой поддержке. Холод, недостаток солнечного света и вирусы создают дополнительную нагрузку на иммунную систему. Но правильно подобранный рацион питания может стать мощным союзником в борьбе за здоровье и хорошее самочувствие. Эксперты считают, что зимой стоит уделить особое внимание продуктам, богатым витаминами, минералами и антиоксидантами.
1. Цитрусовые
Витамин C стимулирует выработку лейкоцитов, которые борются с инфекциями. Кроме того, цитрусовые содержат антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений.
2. Чеснок
Чеснок обладает антибактериальными и противовирусными свойствами благодаря содержанию аллицина.
3. Морковь
Витамин А важен для здоровья кожи и слизистых оболочек, которые являются первыми линиями защиты от вирусов и бактерий.
4. Клюква
Ягода помогает бороться с воспалениями и укрепляет иммунную систему. К тому же клюквенный сок полезен для профилактики инфекций мочевыводящих путей.
5. Мед
Мед обладает природными антисептическими свойствами и помогает бороться с простудными заболеваниями.
6. Рыба жирных сортов
Содержит омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительными свойствами и укрепляют иммунитет.
7. Зеленые листовые овощи
Шпинат, капуста и брокколи содержат витамины A, C и K, фолиевую кислоту, которая необходима для нормального функционирования иммунной системы.
8. Куркума
Известна своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья и энергии в зимний период. Продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, помогут укрепить защитные силы организма. Посещайте продовольственную Эко-Ярмарку "На Взлетной", чтобы найти свежие и натуральные продукты.
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10:13:28 24-01-2025
алкоголь убивает вредные микроорганизмы, поднимает иммунитет и настроение и вообще вкусен.
10:46:01 24-01-2025
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14:19:47 24-01-2025
"Сильный" иммунитет = аутоимунные проблемы!