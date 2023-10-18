Как улучшить произношение и артикуляцию на английском языке с помощью онлайн-курсов?

Рассказываем, где можно отработать эти навыки

18 октября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8K5Shi

Изучение английского языка онлайн / Фото: freepik.com

Если вы изучаете английский язык и столкнулись с проблемой недостаточно чистого произношения и неправильной артикуляции, не переживайте. Чистое произношение можно отработать на специальных курсах (подобрать программу обучения английскому можно на сайте https://www.yescenter.ru/online/english).

Как работать над произношением?

Необходимо выявить существующие проблемы: определить, какие звуки произносятся неправильно.

Самостоятельно провести диагностику можно так: произнесите выбранный текст после диктора и запишите свой голос, читая тот же текст. Затем сравните, как нужно произносить слова и как это делаете вы.

Для четкого и правильного произношения важны три составляющих:

Артикуляция. От того, как наши органы речи совершают движения и в каком положении они при этом находятся, напрямую зависит четкость произношения. Правильное ударение и интонация. Аудиозаписи, видеоматериалы на разные темы, наблюдение за спикерами помогут разобраться с этим. Построение фразы. Произносимое должно звучать плавно и естественно, научиться этому можно с тренировками.

Помните, чем чаще вы слышите иностранную речь, тем лучше ее понимаете и, как следствие, правильнее произносите сами.

Почему наладить произношение в языковой школе проще, чем самостоятельно?

Ответ на этот вопрос разберем со специалистами Центра "Ес", где вы можете пройти онлайн-курсы английского с опытными преподавателями. Итак:

на курсах ученики получают максимум разговорной практики;

опытные преподаватели помогают "поставить" артикуляцию и отточить произношение самых сложных звуков;

программу обучения подбирают индивидуально, в зависимости от уровня владения языком и целей;

начать обучение можно с "нуля" или уже имея определенные навыки.

Первый урок, на котором можно определить, какая именно учебная программа подходит вам, вы получаете в подарок.

Далее обучение строится индивидуально, что помогает достигнуть поставленных целей в короткие сроки. В результате вы получаете чистое произношение, правильную артикуляцию, хороший уровень понимания языка и уверенность в том, что вашу речь поймут носители.

ЧОУ ДО "Школа английского языка "Ес"

Реклама