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Как в Алтайском крае купить билет на электричку на 20% дешевле?

Акция действует при оплате проезда через Систему быстрых платежей (СБП)

31 августа 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KYyRm

Фото: пресс-служба РЖД
Фото: пресс-служба РЖД

До конца 2023 года жители Алтайского края могут экономить при оплате билетов на пригородные электропоезда. Все, что для этого нужно – оплатить проезд через Систему быстрых платежей (СБП), предварительно зарегистрировавшись в программе лояльности. В течение трех дней кешбэк в размере 20% от стоимости билета вернется на счет пассажира.

Выгодное предложение от Национальной системы платежных карт (НСПК) и РЖД для нашего региона будет действовать еще четыре месяца.

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Как получить скидку?

Независимо от способа покупки билета, на этапе оплаты нужно выбрать оплату через СБП. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте www.privetmir.ru или в приложении "Привет!".

"Приобрести билет на электричку с выгодой можно несколькими способами. В том числе, оплатив поездку через чат-бот пригородной пассажирской компании, на кассе, в автоматах на станции, а также при покупке билета у кассира с переносным терминалом в электричке или через приложение „РЖД-Пассажирам”. Главное условие – на этапе покупки выбрать способ оплаты через СБП. Сначала за проезд спишется полная стоимость поездки, но в течение трех дней до 40 рублей в виде кешбэка вернутся обратно на счет", – сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова.
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Какой процент стоимости билета можно вернуть?

Вернуть можно до 20% стоимости, но не более 40 рублей за одну покупку и до 1000 рублей на одного пользователя в месяц. Кешбэк будет начисляться на всю сумму платежа, а не за каждый билет в отдельности – это стоит учесть при покупке сразу нескольких билетов.

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Как оплатить услугу через СБП?

В мобильном приложении "РЖД-Пассажирам", доступном на iOS и Android, найдите нужные направление, дату и в качестве способа оплаты выберите "Система быстрых платежей". В предложенном списке найдите приложение банка, которое используете, и подтвердите платеж.

Если вы покупаете билет в кассе, в автомате на станции или у кассира уже в электричке, отсканируйте QR-код (кюар-код) с помощью смартфона и подтвердите платеж.

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Какие преимущества дает использование СБП?

Сервисы оплаты услуг с использованием СБП отличает высокая скорость транзакций и высокий уровень безопасности. По словам начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО "РЖД" Алексея Белянкина, сейчас современные цифровые сервисы при оформлении и оплате проезда активно внедряются в пригородном пассажирском комплексе.

"С внедрением СБП пассажиру предоставляется наиболее широкий выбор способов оплаты проезда, из которых пассажир может выбрать наиболее оптимальный", – отметил Алексей Белянкин.
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Какие регионы участвуют в акции?

Помимо Алтайского края участниками акции стали Кемеровская, Новосибирская и Омская области, а также Красноярский край.
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Когда началась акция и сколько продлится?

Совместная акция Национальной системы платежных карт (НСПК) и РЖД стартовала 21 августа и продлится до конца года.
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Где узнать подробности?

Узнать о предложении подробнее можно в мобильном приложении "Привет!" или на сайте privetmir.ru.

Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. С помощью СБП можно также оплачивать товары и услуги по QR-коду или платежной ссылке/кнопке. На сегодняшний день участниками СБП стали более 200 кредитных организаций.

АО "НСПК"

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