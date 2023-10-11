Как в Алтайском крае купить билет на электричку на 20% дешевле?

Акция действует при оплате проезда через систему быстрых платежей (СБП)

11 октября 2023, 10:05, ИА Амител erid: LjN8K32uZ

Фото: пресс-служба РЖД

До конца 2023 года жители Алтайского края могут экономить при оплате билетов на пригородные электропоезда. Все, что для этого нужно, – оплатить проезд через систему быстрых платежей (СБП), предварительно зарегистрировавшись в программе лояльности. В течение трех дней кешбэк в размере 20% от стоимости билета вернется на счет пассажира.

Выгодное предложение от Национальной системы платежных карт (НСПК) и РЖД уже позволило пассажирам в нескольких регионах России сэкономить 15,5 млн рублей.

1 Как получить скидку? Независимо от способа покупки билета, на этапе оплаты нужно выбрать оплату через СБП. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте www.privetmir.ru или в приложении "Привет!". Приобрести билет на электричку с выгодой можно несколькими способами: оплатив поездку через чат-бот пригородной пассажирской компании;

в кассе;

в автоматах на станции;

при покупке билета у кассира с переносным терминалом в электричке;

через приложение "РЖД-Пассажирам". Главное условие – на этапе покупки выбрать способ оплаты через СБП. Сначала за проезд спишется полная стоимость поездки, но в течение трех дней до 40 рублей в виде кешбэка вернутся обратно на счет.

2 Какой процент стоимости билета можно вернуть? Вернуть можно до 20% стоимости, но не более 40 рублей за одну покупку, всего до 1000 рублей на одного пользователя в месяц. Стоит учесть, что при покупке сразу нескольких билетов кешбэк будет начисляться на всю сумму платежа, а не за каждый билет в отдельности.

3 Как оплатить услугу через СБП? В мобильном приложении "РЖД-Пассажирам", доступном на iOS и Android, найдите нужные направление, дату и в качестве способа оплаты выберите "Система быстрых платежей". В предложенном списке найдите приложение банка, которое используете, и подтвердите платеж. Если вы покупаете билет в кассе, в автомате на станции или у кассира уже в электричке, отсканируйте QR-код (кюар-код) с помощью смартфона и подтвердите платеж.

4 И что, акция пользуется популярностью? Да, еще как. "Мы видим, что оплата поездок через систему быстрых платежей сразу стала популярной у пассажиров пригородных электропоездов. За время действия акции жители пяти регионов, где действует наше предложение, уже сэкономили на проезде больше 15,5 миллиона рублей. Напомню, что кешбэк за оплату поездок будет приходить до конца года. Экономить можно до 40 рублей на каждом билете и главное – выбирать способ оплаты СБП", – сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова.

5 Какие преимущества дает использование СБП? Сервисы оплаты услуг с использованием СБП отличает высокая скорость транзакций и высокий уровень безопасности. По словам начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО "РЖД" Алексея Белянкина, сейчас современные цифровые сервисы при оформлении и оплате проезда активно внедряются в пригородном пассажирском комплексе. "С внедрением СБП пассажиру предоставляется наиболее широкий выбор способов оплаты проезда, из которых пассажир может выбрать наиболее оптимальный", – отметил Алексей Белянкин.

6 Какие регионы участвуют в акции? Помимо Алтайского края, участниками акции стали Кемеровская, Новосибирская и Омская области, а также Красноярский край.

7 Когда началась акция и сколько продлится? Совместная акция Национальной системы платежных карт (НСПК) и РЖД стартовала 21 августа и продлится до конца года.

8 Где узнать подробности? Узнать о предложении подробнее можно в мобильном приложении "Привет!" или на сайте privetmir.ru. Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках – участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. С помощью СБП можно также оплачивать товары и услуги по QR (кюар)-коду, в одно касание через NFC (ЭнЭфСи)-табличку или с помощью платежной ссылки/кнопки. На сегодняшний день участниками СБП стали более 200 кредитных организаций.

АО "НСПК"

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