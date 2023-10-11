Как в Алтайском крае купить билет на электричку на 20% дешевле?
Акция действует при оплате проезда через систему быстрых платежей (СБП)
11 октября 2023, 10:05, ИА Амител erid: LjN8K32uZ
До конца 2023 года жители Алтайского края могут экономить при оплате билетов на пригородные электропоезда. Все, что для этого нужно, – оплатить проезд через систему быстрых платежей (СБП), предварительно зарегистрировавшись в программе лояльности. В течение трех дней кешбэк в размере 20% от стоимости билета вернется на счет пассажира.
Выгодное предложение от Национальной системы платежных карт (НСПК) и РЖД уже позволило пассажирам в нескольких регионах России сэкономить 15,5 млн рублей.
Как получить скидку?
Независимо от способа покупки билета, на этапе оплаты нужно выбрать оплату через СБП. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте www.privetmir.ru или в приложении "Привет!".
Приобрести билет на электричку с выгодой можно несколькими способами:
- оплатив поездку через чат-бот пригородной пассажирской компании;
- в кассе;
- в автоматах на станции;
- при покупке билета у кассира с переносным терминалом в электричке;
- через приложение "РЖД-Пассажирам".
Главное условие – на этапе покупки выбрать способ оплаты через СБП. Сначала за проезд спишется полная стоимость поездки, но в течение трех дней до 40 рублей в виде кешбэка вернутся обратно на счет.
Какой процент стоимости билета можно вернуть?
Вернуть можно до 20% стоимости, но не более 40 рублей за одну покупку, всего до 1000 рублей на одного пользователя в месяц. Стоит учесть, что при покупке сразу нескольких билетов кешбэк будет начисляться на всю сумму платежа, а не за каждый билет в отдельности.
Как оплатить услугу через СБП?
В мобильном приложении "РЖД-Пассажирам", доступном на iOS и Android, найдите нужные направление, дату и в качестве способа оплаты выберите "Система быстрых платежей". В предложенном списке найдите приложение банка, которое используете, и подтвердите платеж.
Если вы покупаете билет в кассе, в автомате на станции или у кассира уже в электричке, отсканируйте QR-код (кюар-код) с помощью смартфона и подтвердите платеж.
И что, акция пользуется популярностью?
Какие преимущества дает использование СБП?
Сервисы оплаты услуг с использованием СБП отличает высокая скорость транзакций и высокий уровень безопасности. По словам начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО "РЖД" Алексея Белянкина, сейчас современные цифровые сервисы при оформлении и оплате проезда активно внедряются в пригородном пассажирском комплексе.
"С внедрением СБП пассажиру предоставляется наиболее широкий выбор способов оплаты проезда, из которых пассажир может выбрать наиболее оптимальный", – отметил Алексей Белянкин.
Какие регионы участвуют в акции?
Когда началась акция и сколько продлится?
Где узнать подробности?
Узнать о предложении подробнее можно в мобильном приложении "Привет!" или на сайте privetmir.ru.
Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках – участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. С помощью СБП можно также оплачивать товары и услуги по QR (кюар)-коду, в одно касание через NFC (ЭнЭфСи)-табличку или с помощью платежной ссылки/кнопки. На сегодняшний день участниками СБП стали более 200 кредитных организаций.
АО "НСПК"Реклама
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