Как в Алтайском крае заплатить налоги за несовершеннолетних детей?

Удобно и быстро это сделать с помощью сервисов ФНС России

03 октября 2023, 15:00, ИА Амител

Уплата налогов / Фото: freepik.com

Все мы платим налоги: на землю, транспорт, имущество. Каждый выбирает удобный для себя способ. А вот как можно заплатить налог за своего несовершеннолетнего ребенка его родителю или законному представителю, рассказываем ниже.

Как заплатить на официальном сайте ФНС России?

Родители это могут сделать как в своем Личном кабинете налогоплательщика, так и в Личном кабинете законного представителя.

Чтобы зайти в Личный кабинет налогоплательщика, нужно получить логин и пароль в любой налоговой инспекции или с помощью пароля от сайта "Госуслуг".

Далее нужно найти соответствующую вкладку в разделе "Профиль" Личного кабинета. Через нее ЛК ребенка можно связать с ЛК родителя.

Как связать Личные кабинеты?

Это можно сделать, следуя алгоритму:

Подключить ребенка к Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц, обратившись в любой налоговый орган с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Во вкладке "Семейный доступ" нужно нажать кнопку "Добавить пользователя". Ввести логин (ИНН) Личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку "Отправить запрос". Зайти в Личный кабинет ребенка и подтвердить запрос.

После этого в родительском ЛК в разделе "Налоги" появится всплывающий список добавленных несовершеннолетних детей. Переключаясь между пользователями, можно заплатить налоги на каждого из них удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

Как еще можно заплатить налог и до какого числа это нужно сделать?

Имущественные налоги необходимо заплатить не позднее 1 декабря любым удобным способом:

в банкомате;

отделении Сбербанка;

на почте;

в Личном кабинете на сайте ФНС России;

в мобильном приложении "Налоги ФЛ";

с помощью Единого налогового платежа (сервис "Уплата налогов и пошлин");

с помощью мобильных приложений российских банков;

в МФЦ;

на портале "Госуслуг".

Если мне не понятно налоговое уведомление, где узнать детали?

Ответы на вопросы, касающиеся содержания налогового уведомления и его получения, можно найти на специальной странице сайта ФНС России "Налоговое уведомление – 2023".

Ресурс объясняет, что представляет собой налоговое уведомление, как его получить и исполнить, каковы изменения в законодательстве о налогообложении имущества физлиц, в сравнении с прошлым налоговым периодом, как уточнить информацию о налоговых ставках и льготах, которые указаны в уведомлении, как ими воспользоваться, что делать, если документ на уплату не получен, и разъясняет иные ситуации.

Материал разработан в рамках государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".