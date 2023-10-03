Как в Алтайском крае заплатить налоги за несовершеннолетних детей?
Удобно и быстро это сделать с помощью сервисов ФНС России
03 октября 2023, 15:00, ИА Амител
Все мы платим налоги: на землю, транспорт, имущество. Каждый выбирает удобный для себя способ. А вот как можно заплатить налог за своего несовершеннолетнего ребенка его родителю или законному представителю, рассказываем ниже.
Как заплатить на официальном сайте ФНС России?
Родители это могут сделать как в своем Личном кабинете налогоплательщика, так и в Личном кабинете законного представителя.
Чтобы зайти в Личный кабинет налогоплательщика, нужно получить логин и пароль в любой налоговой инспекции или с помощью пароля от сайта "Госуслуг".
Далее нужно найти соответствующую вкладку в разделе "Профиль" Личного кабинета. Через нее ЛК ребенка можно связать с ЛК родителя.
Как связать Личные кабинеты?
Это можно сделать, следуя алгоритму:
- Подключить ребенка к Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц, обратившись в любой налоговый орган с паспортом и свидетельством о рождении ребенка.
- Во вкладке "Семейный доступ" нужно нажать кнопку "Добавить пользователя".
- Ввести логин (ИНН) Личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку "Отправить запрос".
- Зайти в Личный кабинет ребенка и подтвердить запрос.
После этого в родительском ЛК в разделе "Налоги" появится всплывающий список добавленных несовершеннолетних детей. Переключаясь между пользователями, можно заплатить налоги на каждого из них удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.
Как еще можно заплатить налог и до какого числа это нужно сделать?
Имущественные налоги необходимо заплатить не позднее 1 декабря любым удобным способом:
- в банкомате;
- отделении Сбербанка;
- на почте;
- в Личном кабинете на сайте ФНС России;
- в мобильном приложении "Налоги ФЛ";
- с помощью Единого налогового платежа (сервис "Уплата налогов и пошлин");
- с помощью мобильных приложений российских банков;
- в МФЦ;
- на портале "Госуслуг".
Если мне не понятно налоговое уведомление, где узнать детали?
Ответы на вопросы, касающиеся содержания налогового уведомления и его получения, можно найти на специальной странице сайта ФНС России "Налоговое уведомление – 2023".
Ресурс объясняет, что представляет собой налоговое уведомление, как его получить и исполнить, каковы изменения в законодательстве о налогообложении имущества физлиц, в сравнении с прошлым налоговым периодом, как уточнить информацию о налоговых ставках и льготах, которые указаны в уведомлении, как ими воспользоваться, что делать, если документ на уплату не получен, и разъясняет иные ситуации.
Материал разработан в рамках государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".
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