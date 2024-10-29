Как в Алтайском крае прошел один из главных турниров по армейскому рукопашному бою

В соревнованиях приняли участие лучшие бойцы России

29 октября 2024, 07:15, ИА Амител

Этап Кубка Вооруженных Сил РФ и Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова / Фото: Антон Федотов

Этап Кубка Вооруженных сил РФ, а также Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерал-полковника Владимира Анатольевича Шаманова прошли в Барнауле в минувшие выходные 26 и 27 октября. Это уже традиционные соревнования, которые ежегодно проводятся в столице Алтайского края.

Принимал участников соревнований спортивный комплекс "Титов-Арена".

Кроме того, в эти же выходные в Алтайском крае состоялась Всероссийская патриотическая акция "Вахта Героев Отечества". В рамках этой акции в наш регион прибыли Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, Герой Советского Союза Николай Кравченко, Герои Российской Федерации Валерий Поташов, Олег Скрипочка, Игорь Станкевич и Владимир Шарпатов. Вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко высокие гости побывали на финальных боях в "Титов-Арене".

Этап Кубка Вооруженных сил РФ и Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова / Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с Героями Советского Союза и Героями Российской Федерации поприветствовал участников соревнований по армейскому рукопашному бою.

По словам главы региона, все спортсмены этих турниров показали высочайшее мастерство.

"Мы дорожим традициями проведения турнира. Мы знаем, помним и любим наших спортсменов, которые здесь делали очередной шаг к росту своего мастерства, укреплению своего духа и готовности к дальнейшим победам. Для многих Алтайский край действительно стал одной из важных площадок серьезного роста, спортивного мужества, мастерства", – сказал губернатор Алтайского края. Этап Кубка Вооруженных сил РФ и Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова / Фото: Антон Федотов

Он также напомнил о подвиге героев, которые отдали свои жизни, защищая Россию.

"Мы помним и чтим память наших героев, которые отдали свои жизни для того, чтобы защитить национальные интересы нашей страны. Чтобы у нашей страны было свое понятное, независимое, только ей и ее народом определяемое место в мире и свое будущее. Мы склоняем головы в память о павших во имя России, во имя российского народа. Мы всеми силами поддерживаем наших бойцов, которые сегодня исполняют свой воинский долг", – подчеркнул Виктор Томенко.Память погибших героев Отечества в зале почтили минутой молчания. Отметим, в числе зрителей присутствовали родные и близкие участников специальной военной операции.

Всего посмотреть на поединки в "Титов-Арену" пришли несколько тысяч человек. Соревнования были настолько захватывающими, что зрители не сдерживали эмоций: аплодировали, кричали, выкрикивали подсказки.

Что за этап Кубка ВС России прошел в Барнауле?

Этап Кубка Вооруженных сил России – один из самых значимых турниров по данному виду спорта в стране и главный в Алтайском крае. В этих соревнованиях участвуют лучшие бойцы РФ. В этом году за победу боролись около 70 военнослужащих из всех военных округов. Среди них – бойцы подразделений воздушно-десантных войск, воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, вузов Минобороны России из Москвы, Воронежа, Омска, Ростова-на-Дону, Костромы, Санкт-Петербурга, Рязани.

Этап Кубка Вооруженных сил РФ и Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова / Фото: Антон Федотов

Что за Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою?

Во Всероссийских соревнованиях по армейскому рукопашному бою, которые прошли в Барнауле в минувшие выходные, участвовали более 100 гражданских спортсменов в возрасте от 15 до 26 лет, представляющих разные регионы страны.

Но не только азартные соревнования привлекали внимание зрителей. В фойе "Титов-Арены" в честь турниров устроили настоящий праздник. Здесь была представлена экспозиция образцов современного оружия, техники, средств защиты от патриотического клуба "Рокот", работала художественная выставка портретов участников СВО, организована фотозона, а на музыкальной сцене выступали артисты Барнаула.

Этап Кубка Вооруженных сил РФ и Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова / Фото: Антон Федотов

Кто стал победителем?

Среди команд первое место завоевали ВДВ из Москвы, серебро взяли ВКС из города Воронежа и третье место у РВСН из Москвы.

Победителем Всероссийских соревнований по армейскому рукопашному бою на призы Героя России Владимира Шаманова среди гражданских спортсменов стала сборная Алтайского края. На втором месте – команда Красноярского края, на третьем – сборная Республики Хакасия.

Кто был организатором соревнований?

Организаторами соревнований выступили Министерство спорта Алтайского края, Министерство обороны России, правительство Алтайского края, Фонд Владимира Анатольевича Шаманова "Защитники Отечества".