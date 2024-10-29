НОВОСТИОбщество

Как в Алтайском крае прошел один из главных турниров по армейскому рукопашному бою

В соревнованиях приняли участие лучшие бойцы России

29 октября 2024, 07:15, ИА Амител

Этап Кубка Вооруженных Сил РФ и Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова / Фото: Антон Федотов
Этап Кубка Вооруженных Сил РФ и Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова / Фото: Антон Федотов

Этап Кубка Вооруженных сил РФ, а также Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерал-полковника Владимира Анатольевича Шаманова прошли в Барнауле в минувшие выходные 26 и 27 октября. Это уже традиционные соревнования, которые ежегодно проводятся в столице Алтайского края.

Принимал участников соревнований спортивный комплекс "Титов-Арена".

Кроме того, в эти же выходные в Алтайском крае состоялась Всероссийская патриотическая акция "Вахта Героев Отечества". В рамках этой акции в наш регион прибыли Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, Герой Советского Союза Николай Кравченко, Герои Российской Федерации Валерий Поташов, Олег Скрипочка, Игорь Станкевич и Владимир Шарпатов. Вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко высокие гости побывали на финальных боях в "Титов-Арене".

Этап Кубка Вооруженных сил РФ и Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова / Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с Героями Советского Союза и Героями Российской Федерации поприветствовал участников соревнований по армейскому рукопашному бою.

По словам главы региона, все спортсмены этих турниров показали высочайшее мастерство.

"Мы дорожим традициями проведения турнира. Мы знаем, помним и любим наших спортсменов, которые здесь делали очередной шаг к росту своего мастерства, укреплению своего духа и готовности к дальнейшим победам. Для многих Алтайский край действительно стал одной из важных площадок серьезного роста, спортивного мужества, мастерства", – сказал губернатор Алтайского края.Этап Кубка Вооруженных сил РФ и Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова / Фото: Антон Федотов

Он также напомнил о подвиге героев, которые отдали свои жизни, защищая Россию.

"Мы помним и чтим память наших героев, которые отдали свои жизни для того, чтобы защитить национальные интересы нашей страны. Чтобы у нашей страны было свое понятное, независимое, только ей и ее народом определяемое место в мире и свое будущее. Мы склоняем головы в память о павших во имя России, во имя российского народа. Мы всеми силами поддерживаем наших бойцов, которые сегодня исполняют свой воинский долг", – подчеркнул Виктор Томенко.Память погибших героев Отечества в зале почтили минутой молчания. Отметим, в числе зрителей присутствовали родные и близкие участников специальной военной операции.

Всего посмотреть на поединки в "Титов-Арену" пришли несколько тысяч человек. Соревнования были настолько захватывающими, что зрители не сдерживали эмоций: аплодировали, кричали, выкрикивали подсказки.

Что за этап Кубка ВС России прошел в Барнауле?

Этап Кубка Вооруженных сил России – один из самых значимых турниров по данному виду спорта в стране и главный в Алтайском крае. В этих соревнованиях участвуют лучшие бойцы РФ. В этом году за победу боролись около 70 военнослужащих из всех военных округов. Среди них – бойцы подразделений воздушно-десантных войск, воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, вузов Минобороны России из Москвы, Воронежа, Омска, Ростова-на-Дону, Костромы, Санкт-Петербурга, Рязани.

Этап Кубка Вооруженных сил РФ и Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова / Фото: Антон Федотов

Что за Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою?

Во Всероссийских соревнованиях по армейскому рукопашному бою, которые прошли в Барнауле в минувшие выходные, участвовали более 100 гражданских спортсменов в возрасте от 15 до 26 лет, представляющих разные регионы страны.

Но не только азартные соревнования привлекали внимание зрителей. В фойе "Титов-Арены" в честь турниров устроили настоящий праздник. Здесь была представлена экспозиция образцов современного оружия, техники, средств защиты от патриотического клуба "Рокот", работала художественная выставка портретов участников СВО, организована фотозона, а на музыкальной сцене выступали артисты Барнаула.

Этап Кубка Вооруженных сил РФ и Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова / Фото: Антон Федотов

Кто стал победителем?

Среди команд первое место завоевали ВДВ из Москвы, серебро взяли ВКС из города Воронежа и третье место у РВСН из Москвы.

Победителем Всероссийских соревнований по армейскому рукопашному бою на призы Героя России Владимира Шаманова среди гражданских спортсменов стала сборная Алтайского края. На втором месте – команда Красноярского края, на третьем – сборная Республики Хакасия.

Кто был организатором соревнований?

Организаторами соревнований выступили Министерство спорта Алтайского края, Министерство обороны России, правительство Алтайского края, Фонд Владимира Анатольевича Шаманова "Защитники Отечества".

Алтайский край Спорт Соревнования

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров