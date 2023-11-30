Как в Алтайском крае реализуется комплекс ГТО

С 2014 года в регионе нормативы выполнили более 50 тысяч человек

30 ноября 2023, 10:10, ИА Амител

В 2024 году исполнится 10 лет со дня подписания указа президента России от 24 апреля 2014 № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)". За весь период реализации комплекса в регионе в системе АИС ГТО зарегистрировано более 170 тысяч жителей Алтайского края, а нормативы выполнили 50 674 человека. Рассказываем, как в регионе реализуется комплекс ГТО и где можно сдать нормативы для получения знака отличия.

Награды – активу ГТО

23 ноября в актовом зале Алтайского училища олимпийского резерва состоялась торжественная церемония вручения знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Мероприятие проходило по инициативе Центра тестирования ГТО при поддержке регионального Министерства спорта. Всего в этом году в краевой столице провели более 30 спортивных мероприятий по линии ГТО, где большинство участников выполнили программу на один из трех знаков отличия. Также были проведены различные конкурсы для взрослых и детей для вовлечения участников в практическую сферу физической культуры.

С приветственным словом перед собравшимися выступил врио министра спорта Алтайского края Максим Рябцев. По его словам, в регионе успешно выполняются мероприятия по физическому воспитанию граждан. В 2023 году комплекс ГТО развивался в Алтайском крае интенсивно, показав отличные результаты.

Максим Рябцев вручил благодарственные письма представителям школ города Барнаула, принявшим активное участие в конкурсе "Лидер ГТО". Среди них МАОУ "СШ № 137", МБОУ "СОШ № 59", МБОУ "СОШ № 125". Памятные медали "90-летие ГТО" за продвижение здорового образа жизни и многолетнее сотрудничество из рук врио главы ведомства получили учитель физической культуры СОШ № 126 Руслан Тайборин, тренер-преподаватель МБУ СП "Павловская СШ им. Чекушкиных" Алексей Семенов, заместитель директора лыжной базы "Локомотив" в Барнауле Павел Васильев и преподаватель физической культуры КГБПОУ Международного колледжа сыроделия Елена Смаракова.

Золотыми значками отличия наградили Петра Кайдаша, Евгения Шумилина, Дмитрия Семенова, Олега Голомедова, Алексея Семенова, Надежду Белову, Алексея Степанова, Светлану и Юлию Балушкиных. Также были вручены серебряные и бронзовые знаки отличия ГТО.

Церемония вручения знаков отличия ВФСК ГТО / Фото: Министерство спорта Алтайского края

Фестивали ГТО для всех и каждого

В 2023 году в Алтайском крае прошло 18 краевых фестивалей и акций по линии ГТО, из них четыре – среди лиц с различными нарушениями здоровья. В них приняли участие не только взрослые, но и дети. Причем сдавали нормативы даже целыми семьями. В ежегодном краевом семейном фестивале ВФСК ГТО в 2023 году победителем стала семья Замятиных из города Камень-на-Оби. Самая спортивная семья края отправилась в Санкт-Петербург на финал фестиваля, где заняла 4-е из 50 мест.

Кроме того, с 28 сентября по 7 октября восемь победителей краевого фестиваля ГТО среди школьников участвовали во всероссийском финале фестиваля, который проходил в МДЦ "Артек".

От тестирования до рекорда

В Алтайском крае создано 69 центров тестирования: в каждом районе и городе любой желающий может выполнить нормативы комплекса ГТО.

В 2023 году, по данным краевого Минспорта, нормативы жители сдавали не только в специальных центрах, но и на массовых праздниках. Выросло число граждан, достойных знака ГТО. Только в Барнауле за три квартала 2023 года знаками отличия были награждены более 2000 жителей.

Одно из самых массовых мероприятий прошло в августе – в День физкультурника – на стадионе Алексея Смертина в Барнауле. Там установили рекорд страны по массовому выполнению упражнений ГТО, а именно – отжиманию. Одновременно 10 раз упражнение выполнили 3635 человек. Этот показатель занесли официально в Книгу рекордов России.

Фестивали ГТО / Фото: Министерство спорта Алтайского края

Новые спортивные площадки по всему краю

В рамках реализации регионального проекта "Спорт – норма жизни" в Алтайском крае осуществляется установка малых спортивных площадок ВФСК ГТО, укомплектованных тренажерами для различных возрастных групп населения. Установка малых спортивных площадок началась с 2019 года, на данный момент они есть в 57 муниципальных образованиях. Создание подобных спортивных объектов способствует увеличению периода активного долголетия и продолжительности жизни граждан, в том числе и старшего поколения.

Что такое ГТО?

Комплекс ГТО является основой физического воспитания граждан нашей страны и одним из важных направлений реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", главная цель которого увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 70 % к 2030 году.

У знака ГТО можно выделить два основных значения: поощрить граждан, которые держат себя в хорошей форме, и дать остальным стимул заняться спортом.

В 2024 году современному комплексу исполнится 10 лет. В честь знаменательной даты на территории Алтайского края Министерство спорта региона планирует провести большое количество массовых акций и фестивалей.

Как сдают ГТО в Алтайском крае / Фото: Министерство спорта Алтайского края

Как сдать нормы ГТО?

– Зарегистрироваться на всероссийском портале комплекса gto.ru;

– подать заявку на выполнение испытаний ГТО. К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных;

– получить медицинский допуск;

– прийти в центр тестирования;

– выполнить испытания комплекса ГТО;

– в день тестирования при себе нужно иметь документ, подтверждающий личность, с фотографией. А также сменную одежду и обувь в соответствии с видом испытания.

Сдать нормативы ГТО может любой житель Алтайского края в возрасте от 6 до 70 лет и старше.