Как в Барнауле на территории сереброплавильного завода прошел музыкальный фестиваль

Два дня праздника для любителей рока

25 июля 2023, 14:29, ИА Амител

"Сибиризация 2023" / Фото: Денис Никулин

Крупнейший за последнее время музыкальный фестиваль "Сибиризация" прошел 21 и 22 июля в Барнауле. На территории бывшего сереброплавильного завода ("Спичка") выступило больше 30 групп из Барнаула, Новосибирска, Кемерова, Томска, Омска, Заринска, Бийска, Целинного. Хедлайнерами фестиваля стали группы "Следы" (Томск), "Борода Бабая" (Барнаул) и "Комната культуры" (Барнаул).





































































Фестиваль "Сибиризация 2023" / Фото: Денис Никулин

Всего за два дня фестиваль посетили почти три тысячи зрителей. И даже проливной дождь не стал помехой для праздника.