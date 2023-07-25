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Как в Барнауле на территории сереброплавильного завода прошел музыкальный фестиваль

Два дня праздника для любителей рока

25 июля 2023, 14:29, ИА Амител

"Сибиризация 2023" / Фото: Денис Никулин
"Сибиризация 2023" / Фото: Денис Никулин

Крупнейший за последнее время музыкальный фестиваль "Сибиризация" прошел 21 и 22 июля в Барнауле. На территории бывшего сереброплавильного завода ("Спичка") выступило больше 30 групп из Барнаула, Новосибирска, Кемерова, Томска, Омска, Заринска, Бийска, Целинного. Хедлайнерами фестиваля стали группы "Следы" (Томск), "Борода Бабая" (Барнаул) и "Комната культуры" (Барнаул). 

Всего за два дня фестиваль посетили почти три тысячи зрителей. И даже проливной дождь не стал помехой для праздника. 

 

Барнаул фоторепортажи Хорошие новости фестиваль

Комментарии 8

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Гость

15:39:39 25-07-2023

Кадры как будто из фильма про постапокалипсис

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Гость

15:48:37 25-07-2023

Отличный фестиваль!!!!

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гость

15:51:15 25-07-2023

это вместо ветра сибири? )

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Гость

20:50:50 25-07-2023

Юродивые

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Гость

23:56:25 25-07-2023

Это сквозняк Сибири.

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Гость

11:31:48 26-07-2023

Гость (20:50:50 25-07-2023) Юродивые... за слова ответишь?

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Гость

13:14:05 26-07-2023

Гость (11:31:48 26-07-2023) за слова ответишь?... Отвечу. Приходи завтра в шесть у девятиэтажки.

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гостьЯ

16:04:25 28-07-2023

Одно не могу понять - зачем оскорблять тех, кто отличается вкусами от тебя?! люди счастливы, довольны - классно! а вы - в филармонию, и тоже отлично!

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