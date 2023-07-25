Как в Барнауле на территории сереброплавильного завода прошел музыкальный фестиваль
Два дня праздника для любителей рока
25 июля 2023, 14:29, ИА Амител
"Сибиризация 2023" / Фото: Денис Никулин
Крупнейший за последнее время музыкальный фестиваль "Сибиризация" прошел 21 и 22 июля в Барнауле. На территории бывшего сереброплавильного завода ("Спичка") выступило больше 30 групп из Барнаула, Новосибирска, Кемерова, Томска, Омска, Заринска, Бийска, Целинного. Хедлайнерами фестиваля стали группы "Следы" (Томск), "Борода Бабая" (Барнаул) и "Комната культуры" (Барнаул).
Фестиваль "Сибиризация 2023" / Фото: Денис Никулин
Всего за два дня фестиваль посетили почти три тысячи зрителей. И даже проливной дождь не стал помехой для праздника.
15:39:39 25-07-2023
Кадры как будто из фильма про постапокалипсис
15:48:37 25-07-2023
Отличный фестиваль!!!!
15:51:15 25-07-2023
это вместо ветра сибири? )
20:50:50 25-07-2023
Юродивые
23:56:25 25-07-2023
Это сквозняк Сибири.
11:31:48 26-07-2023
Гость (20:50:50 25-07-2023) Юродивые... за слова ответишь?
13:14:05 26-07-2023
Гость (11:31:48 26-07-2023) за слова ответишь?... Отвечу. Приходи завтра в шесть у девятиэтажки.
16:04:25 28-07-2023
Одно не могу понять - зачем оскорблять тех, кто отличается вкусами от тебя?! люди счастливы, довольны - классно! а вы - в филармонию, и тоже отлично!