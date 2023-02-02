Как в Барнауле открыли дилерский центр автомобилей OMODA: фоторепортаж

Автоцентр АНТ OMODA презентовал гостям футуристичный кроссовер OMODA C5

02 февраля 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: Автоцентр АНТ OMODA

Автоцентр АНТ OMODA провёл день открытых дверей для жителей и гостей Барнаула. Главным событием мероприятия стало знакомство с фастбэк-кроссовером OMODA C5. На презентацию пришло более 100 человек, которые смогли одними из первых оценить новый футуристичный автомобиль.

Всего в этот день для посетителей организовали около 50 тест-драйвов. Маленькие гости в это время могли поиграть в детской зоне с настольным хоккеем. Также на мероприятии работали фотозоны с профессиональным фотографом. Кроме того, Автоцентр АНТ OMODA разыграл среди присутствующих множество призов.







































































Фото: Автоцентр АНТ OMODA

Новый OMODA C5 привлекает внимание стильной решёткой радиатора, двухцветными литыми дисками, "парящей" крышей, динамичным кузовом фастбэк, Т-образными дневными ходовыми огнями и динамичными сигналами поворота.

Модель доступна для тест-драйва в Автоцентре АНТ. Здесь представлены автомобили OMODA C5 в различных комплектациях со специальной ценой от 2 014 900 руб. Вскоре клиенты смогут познакомиться и с другими моделями марки, среди которых будет ещё один современный кроссовер и комфортабельный седан.

Менеджеры автосалона расскажут вам всё о бренде, специальных предложениях и проконсультируют по кредитованию, страхованию и техническому обслуживанию. Дилерский центр открыт ежедневно по адресу Павловский тракт, 249д.

Официальный дилер OMODA – Автоцентр АНТ (ООО АНТ 2000)

Адрес: Павловский тракт, 249д

Время работы: пн-пт – с 08:00 до 19:00, сб-вс – с 09:00 до 14:00

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