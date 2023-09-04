Как в Барнауле прошел День города. Большой фоторепортаж
2 сентября Барнаул отметил 293-летие
04 сентября 2023, 06:30, ИА Амител
День города Барнаула – 2023 / Фото: amic.ru
В субботу, 2 сентября, в столице Алтайского края состоялся большой праздник: Барнаул отметил 293-летие. Во всех районах города в этот день прошли гулянья с песнями, выступлениями, выставками и многим другим. Кульминацией дня стал масштабный концерт "Русское лето" на площади Сахарова, где выступили такие звезды, как группа "7Б" и Ольга Кормухина. Без большого фейерверка также не обошлось.
Смотрите, как Барнаул отметил свой день рождения, в нашем фоторепортаже.
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09:27:08 04-09-2023
"7Б" и Кормухина- звёзды? И чем известны?
10:49:17 04-09-2023
Гость (09:27:08 04-09-2023) "7Б" и Кормухина- звёзды? И чем известны?... Школота. 7Б - группа одной песни, в 2000-х мелькнули, а Кормухина вообще из нафталина выскочила, в конце 80-х что-то там пела.
12:11:46 04-09-2023
Гость (10:49:17 04-09-2023) Школота. 7Б - группа одной песни, в 2000-х мелькнули, а Корм... Ну, хоть кто-то понял, на что потрачены бюджетные деньги...
13:45:44 04-09-2023
Праздник состоялся. Скромненько, спокойно, без особого пафоса. Если не считать задержки основного салюта.
20:55:57 04-09-2023
Мало того, что ни песен нормальных, ни голосов не было, так ещё и под конец праздника пели песни только на английском языке! У нас что, песен в России нормальных нет? Есть! У нас в крае в культуре и молодёжной политике нормальных людей просто нет.