Как в Барнауле прошел День города. Большой фоторепортаж

2 сентября Барнаул отметил 293-летие

04 сентября 2023, 06:30, ИА Амител









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































День города Барнаула – 2023 / Фото: amic.ru

В субботу, 2 сентября, в столице Алтайского края состоялся большой праздник: Барнаул отметил 293-летие. Во всех районах города в этот день прошли гулянья с песнями, выступлениями, выставками и многим другим. Кульминацией дня стал масштабный концерт "Русское лето" на площади Сахарова, где выступили такие звезды, как группа "7Б" и Ольга Кормухина. Без большого фейерверка также не обошлось.

Смотрите, как Барнаул отметил свой день рождения, в нашем фоторепортаже.