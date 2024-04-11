Как в Барнауле прошли всероссийские соревнования по дзюдо. Фоторепортаж

В состязаниях приняли участие спортсмены до 18 лет

11 апреля 2024, 06:45, ИА Амител

Всероссийские соревнования по дзюдо в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле с 8 по 10 апреля гремели спортивные баталии, посвященные Дню Победы. В соревнованиях на призы "Динамо" приняли участие сотни юных дзюдоистов со всего Алтайского края и других регионов России.

Первые два дня были посвящены межрегиональным и краевым состязаниям. 10 апреля кульминацией спортивного праздника стал всероссийский турнир по дзюдо среди спортсменов до 18 лет. На татами сошлись сильнейшие дзюдоисты со всей страны, чтобы побороться за почетные трофеи и продемонстрировать свою волю к победе.

Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.