Как в Барнауле выбирали самую красивую мисс и самого красивого мистера

Финал одного из главных конкурсов красоты в городе состоялся 5 мая

17 мая 2023, 14:01, ИА Амител

























































































































































































"Мисс и Мистер Барнаул 2023"

Финал конкурса красоты и талантов "Мисс и Мистер Барнаул 2023" прошёл 5 мая в столице региона. Организатором традиционно выступило международное модельное агентство Татьяны Жилиной. За почётный титул и корону поборолись восемь очаровательных девушек и девять парней.

Как сообщают организаторы, все участники конкурса отлично показали себя, представили на суд жюри яркие и незабываемые творческие номера, речевые визитки и дали интервью, также в программе конкурса прошли модные дефиле. Завершил праздник шикарный вечерний выход конкурсантов.

В итоге "Мисс Барнаула" стала Анна Гвоздева. Второе и третье место у Натальи Шмидт и Светланы Мухиной. Среди мужчин корону взял Антон Воронин. Первый вице-мистер – Елисей Ровнер. Вторым вице-мистером жюри признало Дениса Супрунова.