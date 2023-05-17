НОВОСТИОбщество

Как в Барнауле выбирали самую красивую мисс и самого красивого мистера

Финал одного из главных конкурсов красоты в городе состоялся 5 мая

17 мая 2023, 14:01, ИА Амител

Финал конкурса красоты и талантов "Мисс и Мистер Барнаул 2023" прошёл 5 мая в столице региона. Организатором традиционно выступило международное модельное агентство Татьяны Жилиной. За почётный титул и корону поборолись восемь очаровательных девушек и девять парней.

Как сообщают организаторы, все участники конкурса отлично показали себя, представили на суд жюри яркие и незабываемые творческие номера, речевые визитки и дали интервью, также в программе конкурса прошли модные дефиле. Завершил праздник шикарный вечерний выход конкурсантов.

В итоге "Мисс Барнаула" стала Анна Гвоздева. Второе и третье место у Натальи Шмидт и Светланы Мухиной. Среди мужчин корону взял Антон Воронин. Первый вице-мистер – Елисей Ровнер. Вторым вице-мистером жюри признало Дениса Супрунова.

Барнаул конкурсы

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

15:38:51 17-05-2023

Симпатичные девушки... которые три на черно-белой фотографии

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:54 18-05-2023

Гость (15:38:51 17-05-2023) Симпатичные девушки... которые три на черно-белой фотографии... Согласен, на ч/б самые лучшие

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость 1

15:54:52 17-05-2023

Школьный выпускной-1997...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Денис

19:50:00 17-05-2023

Специфичный междусобойчик

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мало водки

23:13:32 17-05-2023

Только одна понравилась ((

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бабушка

04:37:16 18-05-2023

Которые победители - не понятно.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:31 18-05-2023

Как же набила оскомину эта непонятная привычка к английским названиям, самый яркий пример-уаз патриот латинскими буквами...так патриотично, аж жуть! Почему бы не применять вместо мисс- девица с ударением на первый слог, а вместо миссис-сударыня?

  2 Нравится
Ответить

Новости партнеров