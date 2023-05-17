Как в Барнауле выбирали самую красивую мисс и самого красивого мистера
Финал одного из главных конкурсов красоты в городе состоялся 5 мая
17 мая 2023, 14:01, ИА Амител
Финал конкурса красоты и талантов "Мисс и Мистер Барнаул 2023" прошёл 5 мая в столице региона. Организатором традиционно выступило международное модельное агентство Татьяны Жилиной. За почётный титул и корону поборолись восемь очаровательных девушек и девять парней.
Как сообщают организаторы, все участники конкурса отлично показали себя, представили на суд жюри яркие и незабываемые творческие номера, речевые визитки и дали интервью, также в программе конкурса прошли модные дефиле. Завершил праздник шикарный вечерний выход конкурсантов.
В итоге "Мисс Барнаула" стала Анна Гвоздева. Второе и третье место у Натальи Шмидт и Светланы Мухиной. Среди мужчин корону взял Антон Воронин. Первый вице-мистер – Елисей Ровнер. Вторым вице-мистером жюри признало Дениса Супрунова.
15:38:51 17-05-2023
Симпатичные девушки... которые три на черно-белой фотографии
09:25:54 18-05-2023
Гость (15:38:51 17-05-2023) Симпатичные девушки... которые три на черно-белой фотографии... Согласен, на ч/б самые лучшие
15:54:52 17-05-2023
Школьный выпускной-1997...
19:50:00 17-05-2023
Специфичный междусобойчик
23:13:32 17-05-2023
Только одна понравилась ((
04:37:16 18-05-2023
Которые победители - не понятно.
09:29:31 18-05-2023
Как же набила оскомину эта непонятная привычка к английским названиям, самый яркий пример-уаз патриот латинскими буквами...так патриотично, аж жуть! Почему бы не применять вместо мисс- девица с ударением на первый слог, а вместо миссис-сударыня?