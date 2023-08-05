Как в Барнауле за один вечер выбрали победителей сразу трех конкурсов красоты

Организатором мероприятия стало модельное агентство Татьяны Жилиной

05 августа 2023, 07:55, ИА Амител









































































































































Конкурс красоты в Барнауле

В Барнауле 28 июля прошел финал сразу трех конкурсов красоты: "Миссис Сибири 2023", "Мисс Алтай 2023", и "Мистер Алтай 2023". Организатором данного события традиционно выступило международное модельное агентство Татьяны Жилиной.

Все участники конкурсов проявили себя и показали свои творческие способности, готовили речевые визитки, а также предоставили шикарный выход в вечерних платьях. В итоге "Мисс Сибирь" стала Татьяна Платонова. Корону "Мисс Алтай 2023" завоевала София Олейник. А вот "Мистером Алтай 2023" стал Антон Воронин.

Все победители получили подарки и возможность выступать в более престижных конкурсах красоты.