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Как в Барнауле за один вечер выбрали победителей сразу трех конкурсов красоты

Организатором мероприятия стало модельное агентство Татьяны Жилиной

05 августа 2023, 07:55, ИА Амител

В Барнауле 28 июля прошел финал сразу трех конкурсов красоты: "Миссис Сибири 2023", "Мисс Алтай 2023", и "Мистер Алтай 2023". Организатором данного события традиционно выступило международное модельное агентство Татьяны Жилиной.

Все участники конкурсов проявили себя и показали свои творческие способности, готовили речевые визитки, а также предоставили шикарный выход в вечерних платьях. В итоге "Мисс Сибирь" стала Татьяна Платонова. Корону "Мисс Алтай 2023" завоевала София Олейник. А вот "Мистером Алтай 2023" стал Антон Воронин.

Все победители получили подарки и возможность выступать в более престижных конкурсах красоты.

конкурсы

Комментарии 6

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Элен без ребят

11:24:29 05-08-2023

матерь божья... развидеть срочно!

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Гость

12:40:55 05-08-2023

остановите уже эту "богиню красоты" жилкину

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Татьяна

12:49:01 05-08-2023

Одним словом красотки(((

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Гость

20:57:05 05-08-2023

жесть жестяная.... а красивых телочек не было? или не нашли?

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Гость

20:58:07 05-08-2023

Танюша Жилина видимо тянет девок за бабки, а не за красоту...

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Гость

09:31:27 06-08-2023

"Всякое видел, но такое ..."

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