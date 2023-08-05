Как в Барнауле за один вечер выбрали победителей сразу трех конкурсов красоты
Организатором мероприятия стало модельное агентство Татьяны Жилиной
05 августа 2023, 07:55, ИА Амител
В Барнауле 28 июля прошел финал сразу трех конкурсов красоты: "Миссис Сибири 2023", "Мисс Алтай 2023", и "Мистер Алтай 2023". Организатором данного события традиционно выступило международное модельное агентство Татьяны Жилиной.
Все участники конкурсов проявили себя и показали свои творческие способности, готовили речевые визитки, а также предоставили шикарный выход в вечерних платьях. В итоге "Мисс Сибирь" стала Татьяна Платонова. Корону "Мисс Алтай 2023" завоевала София Олейник. А вот "Мистером Алтай 2023" стал Антон Воронин.
Все победители получили подарки и возможность выступать в более престижных конкурсах красоты.
11:24:29 05-08-2023
матерь божья... развидеть срочно!
12:40:55 05-08-2023
остановите уже эту "богиню красоты" жилкину
12:49:01 05-08-2023
Одним словом красотки(((
20:57:05 05-08-2023
жесть жестяная.... а красивых телочек не было? или не нашли?
20:58:07 05-08-2023
Танюша Жилина видимо тянет девок за бабки, а не за красоту...
09:31:27 06-08-2023
"Всякое видел, но такое ..."