Как в Барнауле завершается самый статусный турнир по шахматам в стране?

Наш фотокорреспондент Екатерина Смолихина побывала на заключительном туре суперфиналов

28 августа 2024, 16:15, ИА Амител

Суперфиналы по шахматам в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле завершаются суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин. Последний, 11-й тур соревнований проходит 28 августа в театре драмы имени Шукшина. Символический первый ход сделал президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов.

За победу в мужском турнире борьбу ведут Андрей Есипенко и Владислав Артемьев. У них по 6,5 очка.

В женском турнире лидером является Екатерина Лагно (6,5 очка). Далее идут Александра Горячкина и Дарья Чарочкина. У них по 6 очков.

Учитывая статус суперфиналов, решиться все может в самый последний момент. Победители получат право выступить от России на Кубке мира. Это самые статусные соревнования по шахматам, которые проходят в нашей стране. В Барнаул приехали 12 мужчин и 12 женщин. Суперфиналы проводят раздельно для мужчин и для женщин по круговой системе в 11 туров с одним выходным днем.

Ловите моменты последнего тура чемпионатов от нашего фотокорреспондента Екатерины Смолихиной.