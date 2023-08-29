Как в Бийске провели фестиваль социальных предпринимателей и кто это такие

Результаты работы социальных предпринимателей прославляют Бийск и всех его жителей во всей России, сообщил Александр Евстигнеев

29 августа 2023, 13:13, ИА Амител

Фото: пресс-служба управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Фестиваль социальных предпринимателей "Бизнес Добрых Рук" прошел в Бийске 24 августа. На протяжении двух часов на площадке фестиваля для гостей праздника проводили мастер-классы по кузнечному делу, каллиграфии, скетчингу, оригами и др. Для тех, кто увлекается изучением языков работали зоны по обучению китайскому и английскому.

На главной сцене фестиваля выступали творческие коллективы, также для гостей были подготовлены развлечения, сюрпризы, крио-шоу и квест-игры, а самым активным участникам — призы.

Фото: пресс-служба управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев отметил, что результаты работы социальных предпринимателей прославляют город Бийск и всех его жителей не только в Алтайском крае, но и во всей России. Это подтверждает победа индивидуального предпринимателя Юлии Долговой с Мастерской творчества "Арт-Боржек" на Всероссийском конкурсе в области социального предпринимательства "Мой добрый бизнес".

Фото: пресс-служба управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Также Александр Евстигнеев сообщил, что фестиваль станет регулярным, чтобы предприниматели могли продемонстрировать свои возможности.

Благодарности управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры за личный вклад в развитие социального предпринимательства в регионе и активное участие в мероприятиях, проводимых Центром "Мой бизнес" получили предприниматели Ольга Ющенко, Юлия Долгова, Оксана Осипова и инструктор по спорту ООО "Алтай-Теплогор" Иван Фотиев.

Фото: пресс-служба управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Руководитель Центра инноваций социальной сферы Лариса Иванютина отметила, что социальные предприниматели оказывают услуги в области культуры и отдыха, в сфере дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей, оздоровления и многое другое. А с 2021 года в рамках реализации проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" субъектам малого и среднего предпринимательства Алтайского края предоставляются гранты в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

"Центр инноваций социальной сферы оказывает не только поддержку социальному предпринимательству в Алтайском крае, но и формирует пространство для профессионального общения предпринимателей, осуществляющих такую деятельность", - рассказала Лариса Иванютина.

Директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков:

"Спасибо каждому участнику бизнес - сообщества Бийска, которые участвовали в организации фестиваля. Более того, вы не только открываете свое дело, но и новые возможности для бийчан, создаете рабочие места в городе, а еще продолжаете развивать компанию единомышленников и партнеров в предпринимательской среде Бийска. Рад видеть, что с каждым годом в списке социальных предпринимателей появляется все больше новых имен и организаций".Он вручил Благодарственные письма Екатерине Чуй и Оксане Соломатиной.

Фото: пресс-служба управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Что такое социальное предпринимательство?

Социальное предпринимательство – это предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества.

На сегодняшний день в крае 137 субъектов малого и среднего предпринимательства имеют официальный статус социального предприятия. Социальным предприятием может быть признан субъект МСП, который осуществляет любые из следующих видов деятельности: обеспечивает занятость граждан определенных категорий (инвалиды, лица с ОВЗ, одинокие и/или многодетные родители, граждане предпенсионного или пенсионного возраста, выпускники детдомов, малоимущие и др.); занимается реализацией товаров, работ или услуг, производимых с участием граждан из определенных категорий; оказывает услуги, производит товары или выполняет работы, предназначенные для граждан из определенных категорий; осуществляет определенную деятельность в социальной сфере (услуги, направленные на укрепление семьи, поддержку материнства и детства, дополнительное образование детей и их оздоровление, культурно-просветительскую деятельность и др.).

Получение официального статуса "социальное предприятие" дает возможность субъектам МСП обращаться за адресными мерами государственной поддержки, направленными на развитие и продвижение бизнеса (изготовление и размещение видео или аудиоролика рекламного характера, брендинг, размещение наружной рекламы, размещение в электронном СМИ, печать рекламно-информационных материалов, профильное обучение, т.е. организация обучения руководителя или наёмного работника по дополнительным профессиональным программам).

Фестиваль организован Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства при активной поддержке администрации города Бийска и содействии Бийского бизнес-инкубатора, комитета по развитию женского предпринимательства и общественной организации ОПОРА России.