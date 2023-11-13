Как в Париже или Милане. В Барнауле местные модельеры показали необычные наряды

Конкурс "Русский Силуэт" прошел в краевой столице уже в четвертый раз

13 ноября 2023, 13:29, ИА Амител

Конкурс моды "Русский Силуэт" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

Лучшие алтайские дизайнеры одежды показали свои работы в рамках отборочного тура международного конкурса "Русский Силуэт". Показы прошли 12 ноября в Барнауле. Уже в четвертый раз его организует и сопровождает официальный представитель, директор дизайн-студии "От кутюр", доцент кафедры искусств Алтайского государственного университета Марина Кривицкая.

Молодые креативные дизайнеры из Алтайского края и Республики Алтай представили на суд профессионального жюри 11 конкурсных коллекций. В состав жюри вошли дизайнеры, искусствоведы, преподаватели профильных специальностей, представители художественных и модельных школ региона индустрии моды и красоты, учебных заведений соответствующего профиля, художники-модельеры, журналисты, а также члены профессиональных Союзов художников и дизайнеров. Жюри оценивало эскизы, технологическую грамотность готовых изделий.

Светское мероприятие ничем не отличалось от лучших показов моды в Милане или Париже. Местные дизайнеры продемонстрировали смелые и интересные работы. По итогу конкурса первое место досталось Анастасии Еропкиной из Горно-Алтайска ("Солнечный берег"). Второе место у Юлии Кузнецовой из Барнаула ("Русский теквир"). Третье место жюри присудило Анастасии Самосенко ("20-23") из Барнаула.

Также приглашение в Москву получили Екатерина Поничева из Горно-Алтайского политехнического колледжа и Алена Коваленко из Барнаула, представлявшая студию "От кутюр".

Как прошел конкурс – в нашем фоторепортаже.