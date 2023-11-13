Как в Париже или Милане. В Барнауле местные модельеры показали необычные наряды
Конкурс "Русский Силуэт" прошел в краевой столице уже в четвертый раз
13 ноября 2023, 13:29, ИА Амител
Лучшие алтайские дизайнеры одежды показали свои работы в рамках отборочного тура международного конкурса "Русский Силуэт". Показы прошли 12 ноября в Барнауле. Уже в четвертый раз его организует и сопровождает официальный представитель, директор дизайн-студии "От кутюр", доцент кафедры искусств Алтайского государственного университета Марина Кривицкая.
Молодые креативные дизайнеры из Алтайского края и Республики Алтай представили на суд профессионального жюри 11 конкурсных коллекций. В состав жюри вошли дизайнеры, искусствоведы, преподаватели профильных специальностей, представители художественных и модельных школ региона индустрии моды и красоты, учебных заведений соответствующего профиля, художники-модельеры, журналисты, а также члены профессиональных Союзов художников и дизайнеров. Жюри оценивало эскизы, технологическую грамотность готовых изделий.
Светское мероприятие ничем не отличалось от лучших показов моды в Милане или Париже. Местные дизайнеры продемонстрировали смелые и интересные работы. По итогу конкурса первое место досталось Анастасии Еропкиной из Горно-Алтайска ("Солнечный берег"). Второе место у Юлии Кузнецовой из Барнаула ("Русский теквир"). Третье место жюри присудило Анастасии Самосенко ("20-23") из Барнаула.
Также приглашение в Москву получили Екатерина Поничева из Горно-Алтайского политехнического колледжа и Алена Коваленко из Барнаула, представлявшая студию "От кутюр".
Как прошел конкурс – в нашем фоторепортаже.
14:01:10 13-11-2023
Какой придурок будет в этом ходить?
14:07:45 13-11-2023
хотела написать развернутый комментарий, но запаса цензурных слов не хватило. напишу просто: это какой-то позор. срочно развидеть!
08:19:11 14-11-2023
Элен без ребят (14:07:45 13-11-2023) хотела написать развернутый комментарий, но запаса цензурных... Точно. Ужас ужасный
15:26:56 13-11-2023
мы будем ходить в этом, происходит импортозамещение, мы возвращаемся к своим корням, посконным,домостроевским, как наши дедушки и бабушки, мир глобализуется, а мы будем самодостаточны, будем прясть ткани, будем и шить из них, запад обзавидуется с америками, будет в шоке от нашей самобытности и уникальности, да и мы рады...
15:36:13 13-11-2023
вопрос к тем кто это нашедеврил. вы бы сами такое надели?
15:40:13 13-11-2023
доморощенным дизайнерам парижской моды не мешало бы начать с себя, привести в порядок внешность и стиль одежды, если уж делаете закос под Коко Шанель, да и по миру поездить , поучиться, посмотреть, а то как то не камильфо все это....
16:02:13 13-11-2023
такая глупая наивность эти ваши бусики на лице. Никой Коко Шанель здесь не пахнет. Тут поклонницы Тома Харди и его масочек ("Темный рыцарь", "Безумный Макс"), Аджелины нашей Джоли и ее рогов из Малифисенты, ну и прочих морячков (Папай, например). Так что, никакой самобытности нет, а дичайший закос под американское кино и американскую же морскую форму. А, да, еще олень из Барона Мюнхаузена с вишневым деревом на голове. Грустно..да
16:22:27 13-11-2023
Кринжово
19:50:16 13-11-2023
Господи, как теперь это всё развидеть?
20:45:59 13-11-2023
У нас Наташа модница, Ей нелегко приходится! У Наташи каблуки, Как у взрослых, высоки, Вот такой вышины, Вот такой ужины! Бедняжка! Вот страдалица - Идет, чуть-чуть не валится. Малыш с открытым ротиком Не разберет никак: - Ты клоун или тетенька? На голове - колпак! Ей кажется - прохожие С нее не сводят глаз, А те вздыхают: - Боже мой, Откуда ты взялась? Колпак, пиджак коротенький И мамино пальто, Не девочка, не тетенька, А непонятно кто! Нет, в молодые годы Не отставай от моды, Но, следуя за модой, Себя не изуродуй!
08:12:41 14-11-2023
Никогда мне не понять, простому лесорубу в клетчатой рубашке и джинсах, всех этих потуг стать при жизни посмешищем...
08:21:20 14-11-2023
Гость (08:12:41 14-11-2023) Никогда мне не понять, простому лесорубу в клетчатой рубашке... Лесоруб в клетчатой рубашке и джинсах? С бородой еще? Видос такой знаю. Все плохо кончилось для лесоруба. Или хорошо? Я так и не понял. Выключил.
08:51:07 14-11-2023
Гость (08:21:20 14-11-2023) Лесоруб в клетчатой рубашке и джинсах? С бородой еще? Видос ... Без бороды. Про меня видосов нет, поэтому ничего сказать, что там в ём было, не могу.
18:56:08 14-11-2023
Гость (08:51:07 14-11-2023) Без бороды. Про меня видосов нет, поэтому ничего сказать, чт... Ты и в жизни все буквально понимаешь, симпатяга?
17:22:21 19-11-2023
Гость (08:21:20 14-11-2023) Лесоруб в клетчатой рубашке и джинсах? С бородой еще? Видос ... 😂😂😂помоги себе сам называется
08:24:40 14-11-2023
Чтобы создавать шедевры, нужно много видеть, много знать. Если хочешь идти к истокам, нужно иметь о них представление. То, что здесь показано, далеко от шедевров. Тот, кто писал, сначала бы познакомился хотя бы с показами в Париже, Милане и Лондоне. Там, кстати, тоже оооочень часто эстетикой "не пахнет"
13:44:04 14-11-2023
Удивительно было бы , если Алена Коваленко и не победила - сама сидела в жюри и ее мама сидела в жюри 🤦🏽♀️🤦🏽♀️🤦🏽♀️
20:21:19 14-11-2023
Гость (13:44:04 14-11-2023) Удивительно было бы , если Алена Коваленко и не победила - с... Самодостаточные женщины: сами конкурс организовали, сами себя в Москву рекомендовали!))))
11:44:26 18-11-2023
полный капец, теперь понятно, почему люди по бутикам бегают одеваться, такую срамоту никто надевать не хочет. Неужели в крае нет достойных профессионалов, которые могут одеть людей?
04:03:02 20-11-2023
Проблема с организацией конкурса «Русский силуэт» и выбор жюри для судейства в нашем регионе довольно актуальная… Во первых, где это видано, чтобы в жюри сидели сами «крышующие», протеже, покровители, или как их там, которые отстаивают интересы своих коллекций, под именами своих подопечных? Как правило, в жюри должны находиться независимые эксперты, которые ни каким боком не имеют отношения к конкурсантам, иначе, происходит столкновение интересов!!! Во вторых- наверное нужно разделить номинации- где мода городская, например, а где театральная, и тд, а не всех под одну гребенку! Когда один год коллекция заявляется - сорян, не носибельная, а в другой год - гран при занимают рога, корни на голове и цветные перья! Вы реально считаете, что это честно? Это фальсификат чистой воды!!! Где каждый «жюрист» тянет одеяло на свою коллекцию, либо - без всякого согласования с другими членами, принимает единоличное решение! Что Это было неделю назад??? Опять 25? И в Гран при снова Горноалтайский дом «Мод» с коллекцией “Морячок Папай» со своими до блевотины надоевшими полосками? Ваш подчерк однообразен и узнаваем! Ваши коллекции бездарны и не интересны!!! Поймите уже это, женсчина с седой головой! Вам на пенсию пора!!! Там у вас будет возможность для творчества- кроите свой бохо стиль на ковриках прикраватных! Что касается второй Гран-пристки? Не стыдно? Менять условия под участницу, по совместительству- дочь организаторши? Чтобы никому не было обидно, так уж и быть, получат Гран при 2 коллекции👏👏👏коллекция подруги и моя дочь!!! Уррааа!!!🥳 Вы , уважаемые, этот конкурс загоняете в такие рамки и условия, что, НИКТО КРОМЕ ВАС, не может занять первое место!!! Вы никому, не даёте шанса! Молодым ребятам, которые реально создают, и за них не шьют мамочки… И используете каждого конкурсанта, как источник для орг взноса на конкурсе, как источник дохода, чтобы за чужой счёт покичиться на сцене и забирать все лавры себе!!! Позор, позор и ещё раз позор!!!🤮Как говорится, загребаем угли чужими руками- это про вас!!! В третьих, всю эту ситуацию, уже давно пора довести до сведения головного офиса организаторов в Москве!!! Сколько можно! Когда закончится эта коррумпированная грязь! Когда вашу ОПГ поставят на место??? Или эту «ИЛИТУ» богемную каленым железом выжигать? только это поможет?????