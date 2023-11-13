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Как в Париже или Милане. В Барнауле местные модельеры показали необычные наряды

Конкурс "Русский Силуэт" прошел в краевой столице уже в четвертый раз

13 ноября 2023, 13:29, ИА Амител

Конкурс моды "Русский Силуэт" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

Лучшие алтайские дизайнеры одежды показали свои работы в рамках отборочного тура международного конкурса "Русский Силуэт". Показы прошли 12 ноября в Барнауле. Уже в четвертый раз его организует и сопровождает официальный представитель, директор дизайн-студии "От кутюр", доцент кафедры искусств Алтайского государственного университета Марина Кривицкая.

Молодые креативные дизайнеры из Алтайского края и Республики Алтай представили на суд профессионального жюри 11 конкурсных коллекций. В состав жюри вошли дизайнеры, искусствоведы, преподаватели профильных специальностей, представители художественных и модельных школ региона индустрии моды и красоты, учебных заведений соответствующего профиля, художники-модельеры, журналисты, а также члены профессиональных Союзов художников и дизайнеров. Жюри оценивало эскизы, технологическую грамотность готовых изделий.

Светское мероприятие ничем не отличалось от лучших показов моды в Милане или Париже. Местные дизайнеры продемонстрировали смелые и интересные работы. По итогу конкурса первое место досталось Анастасии Еропкиной из Горно-Алтайска ("Солнечный берег"). Второе место у Юлии Кузнецовой из Барнаула ("Русский теквир"). Третье место жюри присудило Анастасии Самосенко ("20-23") из Барнаула.

Также приглашение в Москву получили Екатерина Поничева из Горно-Алтайского политехнического колледжа и Алена Коваленко из Барнаула, представлявшая студию "От кутюр".

Как прошел конкурс – в нашем фоторепортаже.

Фото: unsplash.com

Выходные «от кутюр»: в Барнауле пройдёт этап Всероссийского конкурса молодых дизайнеров одежды «Русский силуэт»

Краевая столица стала официальной площадкой для отборочного этапа для участников из Алтайского края и Республики Алтай
НОВОСТИКультура

Барнаул Красота и мода

Комментарии 20

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Гость

14:01:10 13-11-2023

Какой придурок будет в этом ходить?

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Элен без ребят

14:07:45 13-11-2023

хотела написать развернутый комментарий, но запаса цензурных слов не хватило. напишу просто: это какой-то позор. срочно развидеть!

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rodfamily

08:19:11 14-11-2023

Элен без ребят (14:07:45 13-11-2023) хотела написать развернутый комментарий, но запаса цензурных... Точно. Ужас ужасный

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Гость

15:26:56 13-11-2023

мы будем ходить в этом, происходит импортозамещение, мы возвращаемся к своим корням, посконным,домостроевским, как наши дедушки и бабушки, мир глобализуется, а мы будем самодостаточны, будем прясть ткани, будем и шить из них, запад обзавидуется с америками, будет в шоке от нашей самобытности и уникальности, да и мы рады...

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Гость

15:36:13 13-11-2023

вопрос к тем кто это нашедеврил. вы бы сами такое надели?

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Гость

15:40:13 13-11-2023

доморощенным дизайнерам парижской моды не мешало бы начать с себя, привести в порядок внешность и стиль одежды, если уж делаете закос под Коко Шанель, да и по миру поездить , поучиться, посмотреть, а то как то не камильфо все это....

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Гость

16:02:13 13-11-2023

такая глупая наивность эти ваши бусики на лице. Никой Коко Шанель здесь не пахнет. Тут поклонницы Тома Харди и его масочек ("Темный рыцарь", "Безумный Макс"), Аджелины нашей Джоли и ее рогов из Малифисенты, ну и прочих морячков (Папай, например). Так что, никакой самобытности нет, а дичайший закос под американское кино и американскую же морскую форму. А, да, еще олень из Барона Мюнхаузена с вишневым деревом на голове. Грустно..да

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Гость

16:22:27 13-11-2023

Кринжово

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Гость

19:50:16 13-11-2023

Господи, как теперь это всё развидеть?

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Ания Барто была права

20:45:59 13-11-2023

У нас Наташа модница, Ей нелегко приходится! У Наташи каблуки, Как у взрослых, высоки, Вот такой вышины, Вот такой ужины! Бедняжка! Вот страдалица - Идет, чуть-чуть не валится. Малыш с открытым ротиком Не разберет никак: - Ты клоун или тетенька? На голове - колпак! Ей кажется - прохожие С нее не сводят глаз, А те вздыхают: - Боже мой, Откуда ты взялась? Колпак, пиджак коротенький И мамино пальто, Не девочка, не тетенька, А непонятно кто! Нет, в молодые годы Не отставай от моды, Но, следуя за модой, Себя не изуродуй!

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Гость

08:12:41 14-11-2023

Никогда мне не понять, простому лесорубу в клетчатой рубашке и джинсах, всех этих потуг стать при жизни посмешищем...

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Гость

08:21:20 14-11-2023

Гость (08:12:41 14-11-2023) Никогда мне не понять, простому лесорубу в клетчатой рубашке... Лесоруб в клетчатой рубашке и джинсах? С бородой еще? Видос такой знаю. Все плохо кончилось для лесоруба. Или хорошо? Я так и не понял. Выключил.

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Гость

08:51:07 14-11-2023

Гость (08:21:20 14-11-2023) Лесоруб в клетчатой рубашке и джинсах? С бородой еще? Видос ... Без бороды. Про меня видосов нет, поэтому ничего сказать, что там в ём было, не могу.

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Бородатый лесоруб

18:56:08 14-11-2023

Гость (08:51:07 14-11-2023) Без бороды. Про меня видосов нет, поэтому ничего сказать, чт... Ты и в жизни все буквально понимаешь, симпатяга?

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Малифисента

17:22:21 19-11-2023

Гость (08:21:20 14-11-2023) Лесоруб в клетчатой рубашке и джинсах? С бородой еще? Видос ... 😂😂😂помоги себе сам называется

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rodfamily.ru

08:24:40 14-11-2023

Чтобы создавать шедевры, нужно много видеть, много знать. Если хочешь идти к истокам, нужно иметь о них представление. То, что здесь показано, далеко от шедевров. Тот, кто писал, сначала бы познакомился хотя бы с показами в Париже, Милане и Лондоне. Там, кстати, тоже оооочень часто эстетикой "не пахнет"

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Гость

13:44:04 14-11-2023

Удивительно было бы , если Алена Коваленко и не победила - сама сидела в жюри и ее мама сидела в жюри 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️

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Гость

20:21:19 14-11-2023

Гость (13:44:04 14-11-2023) Удивительно было бы , если Алена Коваленко и не победила - с... Самодостаточные женщины: сами конкурс организовали, сами себя в Москву рекомендовали!))))

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гость

11:44:26 18-11-2023

полный капец, теперь понятно, почему люди по бутикам бегают одеваться, такую срамоту никто надевать не хочет. Неужели в крае нет достойных профессионалов, которые могут одеть людей?

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Малифисента

04:03:02 20-11-2023

Проблема с организацией конкурса «Русский силуэт» и выбор жюри для судейства в нашем регионе довольно актуальная… Во первых, где это видано, чтобы в жюри сидели сами «крышующие», протеже, покровители, или как их там, которые отстаивают интересы своих коллекций, под именами своих подопечных? Как правило, в жюри должны находиться независимые эксперты, которые ни каким боком не имеют отношения к конкурсантам, иначе, происходит столкновение интересов!!! Во вторых- наверное нужно разделить номинации- где мода городская, например, а где театральная, и тд, а не всех под одну гребенку! Когда один год коллекция заявляется - сорян, не носибельная, а в другой год - гран при занимают рога, корни на голове и цветные перья! Вы реально считаете, что это честно? Это фальсификат чистой воды!!! Где каждый «жюрист» тянет одеяло на свою коллекцию, либо - без всякого согласования с другими членами, принимает единоличное решение! Что Это было неделю назад??? Опять 25? И в Гран при снова Горноалтайский дом «Мод» с коллекцией “Морячок Папай» со своими до блевотины надоевшими полосками? Ваш подчерк однообразен и узнаваем! Ваши коллекции бездарны и не интересны!!! Поймите уже это, женсчина с седой головой! Вам на пенсию пора!!! Там у вас будет возможность для творчества- кроите свой бохо стиль на ковриках прикраватных! Что касается второй Гран-пристки? Не стыдно? Менять условия под участницу, по совместительству- дочь организаторши? Чтобы никому не было обидно, так уж и быть, получат Гран при 2 коллекции👏👏👏коллекция подруги и моя дочь!!! Уррааа!!!🥳 Вы , уважаемые, этот конкурс загоняете в такие рамки и условия, что, НИКТО КРОМЕ ВАС, не может занять первое место!!! Вы никому, не даёте шанса! Молодым ребятам, которые реально создают, и за них не шьют мамочки… И используете каждого конкурсанта, как источник для орг взноса на конкурсе, как источник дохода, чтобы за чужой счёт покичиться на сцене и забирать все лавры себе!!! Позор, позор и ещё раз позор!!!🤮Как говорится, загребаем угли чужими руками- это про вас!!! В третьих, всю эту ситуацию, уже давно пора довести до сведения головного офиса организаторов в Москве!!! Сколько можно! Когда закончится эта коррумпированная грязь! Когда вашу ОПГ поставят на место??? Или эту «ИЛИТУ» богемную каленым железом выжигать? только это поможет?????

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