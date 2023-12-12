Как в России изменится порядок проверки квартир на незаконную перепланировку?

Чтобы жилинспекторы смогли попасть в квартиры, не потребуется разрешения прокуратуры. Так будет, когда заработает новый закон

12 декабря 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Решили, никого не предупредив, сделать из двухкомнатной квартиры просторную и современную "однушку", объединить туалет с ванной или лоджию с кухней? Ждите в гости жилищного инспектора. Кстати, делать вид, что вас нет дома, – не выход. В ближайшее время ведомство получит доступ в квартиры без решения прокуратуры, если возникнет подозрение, что "ремонт" проводится с нарушениями и без согласования. Подробнее о грядущих поправках в законодательстве рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

На каком основании жилинспектор сможет попасть в мою квартиру, где идет ремонт?

Безусловно, если вы добровольно откроете дверь контролирующим органам, вламываться к вам никто не станет. Если вы делаете обычный ремонт и никакой угрозы для жителей дома он не несет, вам не о чем волноваться. Даже если соседи нажалуются и к вам с проверкой нагрянет жилинспекция, достаточно предоставить жилплощадь для осмотра и можно дальше хвататься за дрель (в разрешенное для этого время).

А если вы все-таки затеяли самовольную перепланировку, тут ситуация уже серьезнее. В результате таких "улучшений" без крова могут остаться десятки людей, это даже может стоить кому-то жизни (к сожалению, такие случаи в РФ не редкость). Поэтому в России на федеральном уровне хотят внести поправки, которые упростят доступ в квартиры, где идет такой опасный ремонт.

Для этого ведомству даже не придется ждать разрешения прокуратуры, а значит – терять драгоценное время для проведения проверки, пишут "Известия".

Закон уже приняли?

Нет, пока это законопроект, который разработали депутаты Самарской губернской Думы. Но он уже получил положительное заключение комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан. В ближайшее время его должны внести на рассмотрение в Госдуму.

"Проектируемые нормы направлены на усиление контроля за соблюдением гражданами, ИП и юрлицами обязательных требований к перепланировке помещений в многоквартирном доме, что является ответом на сложившуюся в течение последних лет ситуацию по учащению случаев причинения вреда жизни и здоровья из-за их нарушения", – говорится в заключении профильной комиссии ГД.

А как сейчас инспекторы жилищного надзора проводят проверку, если хозяин не пускает в квартиру?

Сейчас все сложно и долго. Если хозяин добровольно не пускает сотрудника жилинспекции в квартиру, ведомство должно получить разрешение для осмотра квартир на предмет аварийности в суде. Кроме того, они обязаны также согласовать свои действия с прокуратурой. Все эти проволочки могут затянуться на несколько месяцев, пояснила глава комиссии по обеспечению жилищных прав граждан депутат Госдумы Галина Хованская.