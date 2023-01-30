Поправки в законодательство вступят в силу 1 июля 2023 года

30 января 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: tirachardz /Freepik

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону, которые ужесточают для микрофинансовых организаций нормативы выдачи кредитов. Что изменится для заёмщиков, и какие микрозаймы будут наиболее выгодны?

Снижение максимальной процентной ставки

По новому закону максимальная ежедневная процентная ставка по краткосрочным потребительским займам не должна превышать 0,8%. Сейчас она составляет 1%. То есть полная стоимость микрокредита после вступления закона в силу будет ограничена ставкой 292% годовых вместо 365%.

Снижение максимального размера суммы всех платежей

При этом снижается максимальный размер суммы всех платежей по договору потребительского займа сроком до года – со 150% до 130%.

Что касается микрозаймов "до зарплаты", заключённым на срок до 15 дней и на сумму до 10 000 рублей, максимально допустимое значение фиксированных сумм платежей здесь также снизилось с 30% до 15%.

"Кредитором не начисляются проценты, меры ответственности по договору потребительского займа, а также платежи за услуги, оказываемые за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа)", – сказано в пояснительных материалах.

Исключением станут лишь неустойки (штрафы и пени). Они могут составлять 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения, после того как фиксируемая сумма платежей достигнет 15% от суммы займа.

Также поправки обяжут кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщика. Делать это необходимо будет ещё до заключения кредитного договора. Если значение этого показателя превысит 50%, МФО будет обязана уведомить заёмщика в письменной форме о существующем риске.

Что изменится для заёмщика

Снижение максимальной процентной ставки сделает микрозаймы более выгодными. Однако ставка даже в 292% годовых может стать непосильной долговой нагрузкой. Поэтому обращаться к варианту займа "до зарплаты" стоит лишь в критической ситуации.

Но если нужна крупная сумма наличными – до 500 000 рублей, здесь микрофинансовые организации смогут прийти на помощь. Например, автовладельцы могут рассмотреть вариант займа под залог ПТС. Ставки здесь значительно ниже, чем на другие продукты микрофинансовых организаций, а получить деньги на руки можно по двум документам в день обращения.

Важно, что на весь срок погашения займа машина остаётся у собственника с сохранением права пользования.

Куда обращаться?

Главный совет – внимательно изучите информацию о микрофинансовой организации и проверьте её в реестре ЦБ РФ. Сделать это можно на официальном сайте Банка России.

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В агентстве финансовых решений "Взаимодействие" вы можете получить на руки до 500 000 рублей наличными, потратить которые можно на любые цели, как и в случае выдачи потребительского кредита. Разница лишь в том, что МФО не требует справок о доходах, кропотливого сбора документов, поиска поручителей и одобряют заявку в большинстве случаев.



Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заём здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.



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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма – от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка – от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма – до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на январь 2023.

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