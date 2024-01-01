Как в России в 2024 году ужесточат правила проведения экзаменов на права?
В скором времени в силу вступит обновленный регламент сдачи экзамена на право управления транспортным средством
01 января 2024, 21:12, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Получить водительское удостоверение в России в скором времени станет гораздо сложнее. Дело в том, что с 1 апреля 2024 года в силу вступят новые правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и их серьезно ужесточили, пишет РИА Новости. Сделали краткую выжимку с грядущими корректировками. Давайте разбираться, насколько все страшно и есть ли смысл срочно бежать в автошколу, чтобы сдать на права по старинке.
Согласно документу:
- сумму штрафных баллов, при которых экзамен на водительские права будет провален, увеличат с пяти до семи;
- если человек был лишен прав за "пьяную" езду, действует административный запрет на вождение за "пьяную" езду, до истечения срока наказания его не допустят до экзамена на права в других водительских категориях;
- если срок действия паспорта или медсправки истечет в процессе сдачи, экзамен перенесут до момента предъявления действующих;
- военнообязанных граждан, не явившихся в военкомат по повестке, не допустят до сдачи экзаменов и не выдадут водительское удостоверение.
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17:02:40 02-01-2024
Их сейчас не реально сдать, сдавали недавно двое знакомых. валят по без пределу, просто потому что инспектору что то показалось,без права оспорить, а отсюда вытекает масса купленных ВУ.Крминализация получения ВУ близится к 100%