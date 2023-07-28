Как в школах детей будут приучать к труду и какие задания им будут поручать делать?
Госдума разрешила школьникам трудиться без согласия родителей
28 июля 2023, 07:45, ИА Амител
Уже через месяц российские школьники вновь сядут за парты, но с этого учебного года они будут не только осваивать образовательную программу, но и в обязательном порядке приучаться к труду. Кстати, согласия родителей для привлечения детей к общественно полезным работам спрашивать не будут. Такие нововведения в закон "Об образовании в РФ" депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении в июле. Зачем вводят трудовое воспитание и какие именно работы будут поручать школьникам, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Что такое трудовое воспитание и зачем его вводят?
Трудовое воспитание – это формирование необходимых для трудовой деятельности нравственных качеств человека с помощью труда. Теперь в школах оно станет обязательной частью рабочей программы воспитания, как это было во времена СССР.
Тогда в каждом классе были дежурные, которые следили за чистотой и порядком. Мальчики на уроках труда осваивали столярное дело, различные инструменты, девочек учили готовить, шить и вязать. А еще детей отправляли на прополку сахарной свеклы, уборку картофеля и льна.
Возвращение трудового воспитания, по мнению депутатов Госдумы, поможет современным детям развить бытовые навыки, которые им пригодятся в жизни. Кроме того, по словам одного из авторов законопроекта Ольги Казаковой, у них будет с ранних лет "формироваться чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат". Ее мнение по этому вопросу публиковал РБК.
А разве дети этого не умеют?
Многие эксперты отмечают, что большая часть школьников сейчас абсолютно не приспособлена к жизни. Так, по наблюдениям заслуженного учителя РФ, экс-директора гимназии № 40 Александра Овсиевского, "многие подростки не умеют держать в руках лопату, не могут убрать даже за собой и вымыть посуду".
Об этой проблеме говорил amic.ru и депутат АКЗС Сергей Писарев. По его словам, во многом это вина родителей, которые оберегают своих детей даже от простейших заданий, пока они не выросли. А в итоге во взрослую жизнь ребята выходят неподготовленными. Кроме того, это наносит удар по экономике страны.
"У нас, к сожалению, появилась большая плеяда родителей, которые воспитывают своих детей в тепличных условиях и говорят, что пока они не выросли, работать не должны. В итоге на рабочих местах мы видим, что эти дети, вырастая, абсолютно ничего не умеют делать, кроме как сидеть в телефоне. К сожалению, они вообще не способны работать. А поскольку высшее образование по итогу получают не все, общество столкнулось с проблемой отсутствия рабочих кадров. И появляться они начнут тогда, когда дети начнут трудиться", – подчеркивал Писарев.
Чем конкретно будут заниматься учащиеся?
Успокоим сразу: на сахарную свеклу никого отправлять не станут и мыть полы вместо уборщиц дети тоже не будут. В документе указано, что школьники будут помогать в библиотеке и музее, сажать деревья на пришкольной территории, поддерживать чистоту и порядок в учебном заведении. Также их будут привлекать к изготовлению театральных костюмов.
Ранее сообщалось, что школьников будут приглашать для участия в экологических акциях и мероприятиях по сохранению памятников.
И когда школьников начнут учить трудиться?
Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года. Отмечается, что привлечение школьников к общественному труду будет осуществляться "в соответствии с требованиями трудового законодательства".
07:57:59 28-07-2023
В общем будут дворниками. Убирать и благоустраивать
08:12:19 28-07-2023
А простите это будет во внеурочное время? Если так, что тогда будет с доп. образованием, когда у ребенка разрыв м/у занятиями в школе общеобразовательной и художественной сотсавляет всего 50 минут?
08:29:09 28-07-2023
Гость (08:12:19 28-07-2023) А простите это будет во внеурочное время? Если так, что тогд... Глупенький,в как вы изволите выражаться" совковые" времена, был урок и назывался он "труд". Так что никто ничего вам не разорвёт.
09:27:36 28-07-2023
Бомж (08:29:09 28-07-2023) Глупенький,в как вы изволите выражаться" совковые" времена, ... Вмешаюсь, а вы сами-то помните, как проходил тот труд в советской школе? Сейчас все то же самое прозодят на уроке технологии. Так что вы не угадали.
10:11:22 28-07-2023
Гость (09:27:36 28-07-2023) Вмешаюсь, а вы сами-то помните, как проходил тот труд в сове... И что изучают сегодня на технологии? Помню и совок-учились точить на токарном деревяшки, работать напильником и рашпилем,делать молотки и табуретки,автоматы для "Зарницы". И дежурными по классу по очереди были. А сегодняшние 20-ти летние ни молоток в руках не умеют держать,ни шуруповёрт. Так хотя-бы головой умели бы работать и зарабатывать,но и этого не дано.
11:07:15 28-07-2023
Бомж (10:11:22 28-07-2023) И что изучают сегодня на технологии? Помню и совок-учились ... Кто не умеет держать, тому и не нужно это, он заработает деньги головой, а за работу шуруповертом заплатит дяде, зачем всем умение владеть шуруповертом, отнимать работу у других.
11:35:22 28-07-2023
Гость (11:07:15 28-07-2023) Кто не умеет держать, тому и не нужно это, он заработает ден... ну просто бггг про зарабатывание головами. знаю кучу народа которые ни руками ни головой не в состоянии что нибудь полезное сделать/придумать
12:53:12 28-07-2023
Гость (11:35:22 28-07-2023) ну просто бггг про зарабатывание головами. знаю кучу народа ... ну и не обращайте на них внимание
11:30:21 28-07-2023
Бомж (10:11:22 28-07-2023) И что изучают сегодня на технологии? Помню и совок-учились ... И сейчас так же мальчиков на уроках технологии учат столярному делу, девочек - шитью. Вы знать не знаете, но языком трепануть хочется, да?
09:32:21 28-07-2023
Депутаты голосовали за такой закон и за много других. Зато депутатам Госдумы запретили выезд в зону СВО без письменного разрешения Шойгу и Герасимова. Чтобы знали своё место. Шойгу и Герасимов молодцы!
09:49:57 28-07-2023
Влажную уборку класса в котором занимаются, должны производить дежурные ежедневно после уроков.
10:05:35 28-07-2023
Владимир (09:49:57 28-07-2023) Влажную уборку класса в котором занимаются, должны производи... Чем Влвдимир хуже детей? тогда вы тоже должны производить влажную уборку рабочего места ежедневно после работы. Пришли в костюмчике и белой рубашечке, налили в туалете водички в помойное ведро, отжали половую тряпочку и вперёд! Ну вспотете, так ничего! Одёжку в химчистку потом сдадите, может, почистят в самой бюджетной за 1000-1500 рубликов
10:02:21 28-07-2023
"не готовы к жизни... не умеют держать лопаты" А в городе это необходимый навык для жизни? Вообще очень напоминает культ Карго. Не можем воссоздать предыдущую более развитую но ушедшую цивилизацию. Тогда сделаем самолет из соломы и будем ожидать груза с неба. Или заставим детей в школе работать, и они привыкнут и после окончания школы сами закроют все рабочие вакансии. Зачем вкладываться в средне специальное образования, привлекать в учителя лучших зарплатами, создавать материальную базу ПТУ? Поражает глупость и ни на что не способность депутатов и других подписавших закон.
10:19:25 28-07-2023
"У нас, к сожалению, появилась большая плеяда родителей, которые воспитывают своих детей в тепличных условиях и говорят, что пока они не выросли, работать не должны. В итоге на рабочих местах мы видим, что эти дети, вырастая, абсолютно ничего не умеют делать, кроме как сидеть в телефоне. К сожалению, они вообще не способны работать. А поскольку высшее образование по итогу получают не все, общество столкнулось с проблемой отсутствия рабочих кадров. И появляться они начнут тогда, когда дети начнут трудиться", – подчеркивал Писарев.//////////// Прочитав, первая мысль : обычное писаревское пустолайство. Потом понимаю, он описывает свой жизненный опыт. отношусь с пониманием. Из вас, Писарев, что выросло, то выросло...
10:33:12 28-07-2023
Гость (10:19:25 28-07-2023) "У нас, к сожалению, появилась большая плеяда родителей, кот... Писарева обнять и плакать
10:31:39 28-07-2023
Трудовое воспитание в школе, это экономия бюджетных денег на бесплатное образование, детки отрабатывают часть расходов государству на образование, и не надо искать в этом воспитательную цель, это глупо, родители сами в состоянии приучить детей к труду, если они этого хотят, а если не хотят то это их право этого не делать.
11:34:24 28-07-2023
Гость (10:31:39 28-07-2023) Трудовое воспитание в школе, это экономия бюджетных денег на... Какая там экономия? Много эти дети наработают? Их обучать надо, прежде чем от них отдача будет. Там трат больше на того, кто им показывать будет, каким краем швабру держать, да каким боком деревья сажать. Так что никакой выгоды и экономии.
12:23:34 28-07-2023
Гость (11:34:24 28-07-2023) Какая там экономия? Много эти дети наработают? Их обучать на... Кто там кого обучает швабру держать или лопату, не смешите, всполят приусадебный участок, мусор соберут, а так взрослому придется заплатить за эту работу, а тут детки бесплатно все сделают.
10:54:54 28-07-2023
абсолютно правильное решение. Хоть что-то хорошее приняли
11:04:33 28-07-2023
Общество столкнулось с отсутствием рабочих кадров, может с отсутствием рабочих мест. Молодежь сейчас работает побольше советской, раньше мы хорошо работали, выполняли только основную работу, был большой штат, сегодня все оптимизировано, работник выполняет работу за несколько вакансий, так как бизнес сокращает расходы на зарплату, иначе не выживет и не надо пишущим здесь рассказывать как мы раньше работали, а молодежь сейчас ленивая, я работала и в советское время на производстве и сегодня в бизнесе, это земля и небо, и сегодня намного тяжелее и наши дети и внуки вынуждены будут пахать хоть на себя, хоть на дядю, потому что им придется себя содержать, в этой экономике по другому не получится. А рассуждают тут о ленивой молодежи пенсы, которые видимо работали только в благополучное советское время, где трудящихся был защищён трудовым кодексом их бы сегодня к станку поставить пусть вкусят все прелести капиталистического производства.
11:51:05 28-07-2023
я работала и в советское время на производстве и сегодня в бизнесе, это земля и небо, и сегодня намного тяжелее" Это потому-что ты постарела- дым идёт,а огня уже нет.
12:36:20 28-07-2023
Гость (11:51:05 28-07-2023) я работала и в советское время на производстве и сегодня в ... Я хоть и постарела, но мне хорошо платят, я хороший специалист, а ты?
12:42:50 28-07-2023
Гость (11:51:05 28-07-2023) я работала и в советское время на производстве и сегодня в ... Сразу видно человека оставшегося с совковым мышлением и навыками, не вписавшегося в капитализм.
11:10:56 28-07-2023
В советское время подруга моей бабушки рассказывала, как она гостила у двоюродного брата в доме напротив Центрального телеграфа ( брат работал помощником незабвенного Леонида Ильича). В семье были дочки среднего и старшего школьного возраста, постель которых убирала горничная. Сибирская родственница была возмущена до глубины души, высказала всё брату! При ней девочки начали сами застилать кровати. Что было потом, она не знает. В следующие приезды брат селил её в гостиницу «Москва».
12:51:21 28-07-2023
ностальгируем по всему советск (11:10:56 28-07-2023) В советское время подруга моей бабушки рассказывала, как она... я прошу прощения, а какое ей дело до того , кто застилает постель не ЁЁ детям? Чего на лезет не свое дело
16:03:39 28-07-2023
Гость (12:51:21 28-07-2023) я прошу прощения, а какое ей дело до того , кто застилает по... Охотно прощаю! Сколько вам лет? Мой рассказ про брежневское время, когда, как уверяют некоторые комментаторы, с приучением к труду было очень хорошо: ученики поголовно драили школу, каждый день дежурные мыли полы, копали снег, землю, садили цветы и исполняли прочие повинности бесплатно, что якобы прививало любовь к физическому действу. Но, как видим, и в то время это касалось только детей из обычных семей, а у советской элиты были слуги. Что касается конкретной ситуации, то сибирская тётя была всю жизнь учительницей (стала ею ещё в 30е годы прошлого века, до ВОВ) и считала своим моральным долгом участие в воспитании двоюродных племянниц.
19:25:38 28-07-2023
Гость (12:51:21 28-07-2023) я прошу прощения, а какое ей дело до того , кто застилает по... Ещё дополнение. Эта учительница была родом из дворянской семьи. Какие-то дореволюционные предметы быта сохраняла до преклонных лет. Иногда делала подарки знакомым, у меня от неё на память осталось кузнецовское блюдо, с клеймом. Получила его на именины.
11:24:02 28-07-2023
Максимально бессмысленная затея. Во-первых дети этих самых депутатов наверняка учатся в частных школах или на дому, и во всём этом совковом праздники покраски травы участвовать не будут. Во вторых, как ранее было замечено это карго-культ. Детей с детства надо приучать к тому что любой труд должен быть оплачиваемым, и что работать надо головой а не пять дней в неделю. Ведь как известно в колхозе больше всех работала лошадь, но председателем она так и не стала.
11:36:15 28-07-2023
Жека (11:24:02 28-07-2023) Максимально бессмысленная затея. Во-первых дети этих самых д... Не за всё нужно деньги брать. И не за всё деньги давать.
12:54:27 28-07-2023
Гость (11:36:15 28-07-2023) Не за всё нужно деньги брать. И не за всё деньги давать. ... Дома ребенок работает бесплатно, это вклад в семью, а вне дома только за деньги, это тоже вклад в семью.
18:58:15 28-07-2023
Гость (12:54:27 28-07-2023) Дома ребенок работает бесплатно, это вклад в семью, а вне до... Не только дома, люди помогают друг другу. Занимаются волонтерством и прочим.
20:34:12 28-07-2023
Гость (18:58:15 28-07-2023) Не только дома, люди помогают друг другу. Занимаются волонте... Запомните нет бесплатного труда, его не существует, оплата не всегда измеряется деньгами и у волонтеров свои бонусы и у друзей, ты мне я тебе, расчет делом.
11:32:22 28-07-2023
Родители, не паникуйте! В элитных школах найдут, как обойти подобные инициативы депутатов, в остальных же найдут козлов отпущения для исполнения трудовых повинностей.
12:49:35 28-07-2023
Гость (11:32:22 28-07-2023) Родители, не паникуйте! В элитных школах найдут, как обойти ... Да и в обычных школах ребенок тоже найдет возможность избежать трудовую повинность, даже в 70-80 я слала всех, теперь тем более забьют, разве только начальная школа не будет сопротивляться, ну что сможем сделать школа отчислить из-за трудового воспитания, за более серьезные нарушения они отчислить не могут.
09:40:01 29-07-2023
Как же раздражает. Как они себе представляют посадку деревьев и т.д. во внеурочное время? Там вообще то доп занятия у детей. А на уроках технологии дети и так мастерят, шьют. Дежурные тоже всегда были. Бред какой то. И полы заставят мыть , я уверена, разрешение родителей ведь не надо спрашивать. А если ребёнок аллергик? Они эти справки даже не смотрят. Вот по физ ре подготовительная группа, а занимается как все, и тут так же будет, ппц.
00:03:17 20-08-2023
А почему нигде не прописано, кто должен предоставить инвентарь для класса? Неужели опять с родителей?