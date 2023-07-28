Госдума разрешила школьникам трудиться без согласия родителей

28 июля 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Уже через месяц российские школьники вновь сядут за парты, но с этого учебного года они будут не только осваивать образовательную программу, но и в обязательном порядке приучаться к труду. Кстати, согласия родителей для привлечения детей к общественно полезным работам спрашивать не будут. Такие нововведения в закон "Об образовании в РФ" депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении в июле. Зачем вводят трудовое воспитание и какие именно работы будут поручать школьникам, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что такое трудовое воспитание и зачем его вводят?

Трудовое воспитание – это формирование необходимых для трудовой деятельности нравственных качеств человека с помощью труда. Теперь в школах оно станет обязательной частью рабочей программы воспитания, как это было во времена СССР.

Тогда в каждом классе были дежурные, которые следили за чистотой и порядком. Мальчики на уроках труда осваивали столярное дело, различные инструменты, девочек учили готовить, шить и вязать. А еще детей отправляли на прополку сахарной свеклы, уборку картофеля и льна.

Возвращение трудового воспитания, по мнению депутатов Госдумы, поможет современным детям развить бытовые навыки, которые им пригодятся в жизни. Кроме того, по словам одного из авторов законопроекта Ольги Казаковой, у них будет с ранних лет "формироваться чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат". Ее мнение по этому вопросу публиковал РБК.

А разве дети этого не умеют?

Многие эксперты отмечают, что большая часть школьников сейчас абсолютно не приспособлена к жизни. Так, по наблюдениям заслуженного учителя РФ, экс-директора гимназии № 40 Александра Овсиевского, "многие подростки не умеют держать в руках лопату, не могут убрать даже за собой и вымыть посуду".

Об этой проблеме говорил amic.ru и депутат АКЗС Сергей Писарев. По его словам, во многом это вина родителей, которые оберегают своих детей даже от простейших заданий, пока они не выросли. А в итоге во взрослую жизнь ребята выходят неподготовленными. Кроме того, это наносит удар по экономике страны.

"У нас, к сожалению, появилась большая плеяда родителей, которые воспитывают своих детей в тепличных условиях и говорят, что пока они не выросли, работать не должны. В итоге на рабочих местах мы видим, что эти дети, вырастая, абсолютно ничего не умеют делать, кроме как сидеть в телефоне. К сожалению, они вообще не способны работать. А поскольку высшее образование по итогу получают не все, общество столкнулось с проблемой отсутствия рабочих кадров. И появляться они начнут тогда, когда дети начнут трудиться", – подчеркивал Писарев.

Чем конкретно будут заниматься учащиеся?

Успокоим сразу: на сахарную свеклу никого отправлять не станут и мыть полы вместо уборщиц дети тоже не будут. В документе указано, что школьники будут помогать в библиотеке и музее, сажать деревья на пришкольной территории, поддерживать чистоту и порядок в учебном заведении. Также их будут привлекать к изготовлению театральных костюмов.

Ранее сообщалось, что школьников будут приглашать для участия в экологических акциях и мероприятиях по сохранению памятников.

И когда школьников начнут учить трудиться?

Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года. Отмечается, что привлечение школьников к общественному труду будет осуществляться "в соответствии с требованиями трудового законодательства".