НОВОСТИОбщество

Симонов день: как 23 мая обрести здоровье и зачем ставить веник у детской кроватки?

С Симоновым днём связано множество ритуалов

23 мая 2023, 06:29, Анастасия Бичакова

Фото: torange.biz
Фото: torange.biz

Народный праздник Симонов день отмечают в России 23 мая. Он посвящён апостолу Симону, сыну Иосифа Обручника.

В Симонов день наши предки обязательно собирали целебные травы и коренья, а затем готовили из них полезные отвары. Каким ещё традициям и запретам принято следовать 23 мая – в материале amic.ru.

1

Что обязательно нужно сделать в Симонов день?

По поверьям, в Симонов день обязательно нужно помыться в бане и облачиться в чистую одежду. Славяне считали, что это помогает очистить душу и помыслы, а также обрести здоровье на весь оставшийся год.

Кроме того, люди 23 мая традиционно ходили босиком по траве. На Руси были убеждены, что так можно вылечить все болезни и получить энергию от могучей земли.

Ещё в Симонов день рекомендуют ставить свежий веник у кровати младенца, чтобы ребёнок не болел.

2

Что запрещено делать в Симонов день?

В Симонов день категорически запрещено прятать деньги. Считается, что в таком случае их найдут и украдут.

Кошелёк 23 мая лучше не оставлять пустым. В него рекомендуется положить несколько купюр, и тогда, по примете, вам будет долгое время сопутствовать удача.

В Симонов день нельзя тратить много денег, иначе, говорили наши предки, придётся жить в долг.

Также 23 мая нельзя лениться и ссориться.

3

Народные приметы в Симонов день

  • Кучевые облака весь день держатся на небе 23 мая – значит, в ближайшие дни будет тепло.
  • Берёзовые серёжки лопаются – пора сеять хлеб.
  • Цветки одуванчика закрываются раньше обеда – жди дождя.
  • Кроты разбросали землю вокруг норы в Симонов день – тоже к дождю.
праздники религия приметы

Комментарии 0

Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров