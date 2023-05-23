Симонов день: как 23 мая обрести здоровье и зачем ставить веник у детской кроватки?
С Симоновым днём связано множество ритуалов
23 мая 2023, 06:29, Анастасия Бичакова
Народный праздник Симонов день отмечают в России 23 мая. Он посвящён апостолу Симону, сыну Иосифа Обручника.
В Симонов день наши предки обязательно собирали целебные травы и коренья, а затем готовили из них полезные отвары. Каким ещё традициям и запретам принято следовать 23 мая – в материале amic.ru.
Что обязательно нужно сделать в Симонов день?
По поверьям, в Симонов день обязательно нужно помыться в бане и облачиться в чистую одежду. Славяне считали, что это помогает очистить душу и помыслы, а также обрести здоровье на весь оставшийся год.
Кроме того, люди 23 мая традиционно ходили босиком по траве. На Руси были убеждены, что так можно вылечить все болезни и получить энергию от могучей земли.
Ещё в Симонов день рекомендуют ставить свежий веник у кровати младенца, чтобы ребёнок не болел.
Что запрещено делать в Симонов день?
В Симонов день категорически запрещено прятать деньги. Считается, что в таком случае их найдут и украдут.
Кошелёк 23 мая лучше не оставлять пустым. В него рекомендуется положить несколько купюр, и тогда, по примете, вам будет долгое время сопутствовать удача.
В Симонов день нельзя тратить много денег, иначе, говорили наши предки, придётся жить в долг.
Также 23 мая нельзя лениться и ссориться.
Народные приметы в Симонов день
- Кучевые облака весь день держатся на небе 23 мая – значит, в ближайшие дни будет тепло.
- Берёзовые серёжки лопаются – пора сеять хлеб.
- Цветки одуванчика закрываются раньше обеда – жди дождя.
- Кроты разбросали землю вокруг норы в Симонов день – тоже к дождю.
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