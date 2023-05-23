По поверьям, в Симонов день обязательно нужно помыться в бане и облачиться в чистую одежду. Славяне считали, что это помогает очистить душу и помыслы, а также обрести здоровье на весь оставшийся год.

Кроме того, люди 23 мая традиционно ходили босиком по траве. На Руси были убеждены, что так можно вылечить все болезни и получить энергию от могучей земли.

Ещё в Симонов день рекомендуют ставить свежий веник у кровати младенца, чтобы ребёнок не болел.