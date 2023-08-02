Как ведут восстановительные работы на поврежденном газопроводе в Барнауле?

Стало известно, когда поступит газ в дома

02 августа 2023, 11:00, ИА Амител

ДТП с участием автомобильного крана на базе КамАЗ / Фото предоставлено компанией

Вчера, 1 августа 2023 года, в 17:20 произошло ДТП с участием автомобильного крана на базе КамАЗ, который врезался в крановый узел на газопроводе высокого давления на пересечении пр. Космонавтов и ул. Солнечная Поляна.

Аварийно-диспетчерская служба ООО "Газпром газораспределение Барнаул" локализовала аварию в 17:40, но приступить к ремонтным работам удалось только в 23:30, поскольку застрявший автомобиль смогли убрать с поврежденного участка газопровода лишь с помощью привлечения специальной техники МЧС. Жертв нет.

"На данный момент восстановительные работы завершены. Абонентов с ул. Горской в г. Барнауле, в селе Гоньба, а также в поселках Казенная Заимка, Научный Городок и Землянуха просим проявить терпение – газоснабжение будет восстановлено сегодня, 2 августа, в течение дня", – говорят в пресс-центре ООО "Газпром газораспределение Барнаул".