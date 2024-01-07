Как встречали Рождество в барнаульском храме. Фоторепортаж

Кадры с богослужения

07 января 2024, 10:40, ИА Амител

Рождество в Барнауле 2024 / Фото: Екатерина Смолихина

Рождество Христово отмечают православные христиане 7 января. Это один из главных церковных праздников. Фотокорреспондент amic.ru побывала на церкви Иоанна Богослова, на улице Шумакова, где на рождественский сочельник пришли сотни барнаульцев. Кстати, там собирали пожертвования для участников СВО. Что еще проходило во время богослужения – в нашем фоторепортаже.