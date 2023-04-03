Как выбрать бесплатный хостинг для сайта и какие у него преимущества

Расскажем также, какие могут быть недостатки

03 апреля 2023, 19:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqXmZHeQ

Компьютер. Гаджеты / Фото: freepik.com

Решили разместить в интернете собственный сайт? В первую очередь нужно определить, каким хостингом вы будете пользоваться: платным или на безвозмездной основе. Что такое бесплатный хостинг для сайта, какими плюсами и минусами он обладает.

Что за хостинг?

Бесплатный хостинг – это услуга, благодаря которой свой сайт в интернете можно разместить на долгий период времени и не платить за это. Отсутствие платы за возможность пользования местом на сервере – неоспоримое и главное преимущество.

Дополнительные преимущества

А ещё у хостинга есть готовые макеты. Это своеобразная основа для будущего сайта, параметры которого можно настраивать по своему усмотрению. Это позволит получить ресурс, в полной мере отвечающий задачам конкретного владельца.

Кроме того, пользоваться бесплатным хостингом может абсолютно любой человек, даже который не имеет соответствующего опыта. Освоить настройки легко и быстро, вне зависимости от того, какую направленность должен иметь готовый ресурс.

Минусы бесплатного хостинга

Но бесплатный хостинг подходит не всегда. Есть и свои минусы. Хостинг идеален для личных страничек или небольших сайтов. А вот для создания крупных интернет-магазинов или других подобных ресурсов, которые должны хорошо индексироваться поисковыми системами, он может не подойти. Поскольку не даст вам достигнуть поставленных целей: хорошей посещаемости, а значит, и нужного объёма продаж.

Стоит также быть готовым к тому, что за возможность пользоваться бесплатным хостингом вам всё же придётся платить, пусть и не деньгами, а сторонней рекламой. Она может периодически или регулярно появляться на вашем сайте. В некоторых случаях могут быть также технические или системные ограничения, касающиеся, например, выполнения скриптов.

Избежать возможных минусов и подводных камней можно, правильно выбрав хостера. Тем более что пользуясь бесплатным хостингом, вы ничего не теряете, потому что в случае возникновения каких-либо сложностей всегда можно перейти на платный. Тарифы существуют самые разные – от бюджетных и базовых до премиальных.

ИП Кокунов Евгений Андреевич

На правах рекламы