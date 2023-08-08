Как выбрать б/у сервер и кому он подойдет
Это может стать адекватной заменой новому серверу
08 августа 2023, 16:05, ИА Амител LjN8KH8uG
Восстановленное серверное оборудование – рациональное решение для компаний с ограниченным бюджетом. Тем более сейчас, когда мировые производители серверов ушли с российского рынка. Но многие боятся приобретать подержанные серверы по ряду причин, однако большинство из них – мифы.
Популярные мифы о б/у серверах
- Они ненадежны
Магазины в России предлагают подержанные устройства с прошивками и исправленными ошибками. Срок работы подержанной серверной платформы минимум четыре года.
- Медленно работают
На скорость работы влияет процессор. Чем он дороже, тем лучше устройство. Если цена на новое оборудование не позволяет приобрести целиком новый сервер, то можно купить сервер б/у и производительный процессор.
- Нет комплектующих
На самом деле, на складах Европы, России большой выбор деталей по низким ценам. Они могут быть в пять-восемь раз дешевле последних моделей.
- Могут быть "глюки" и скрытые поломки
Как правило, оборудование продают, просто чтобы купить более мощное.
Кому подойдет серверное оборудование
Серверы б/у покупают для различных целей:
- дата-центры различных объемов;
- физические лица, которые обустраивают личный хостинг;
- небольшие фирмы, у которых нет денег, чтобы купить новую платформу;
- компании, которым б/у сервер нужен в качестве вспомогательного или дополнительного кластера;
- физлица или организации, которые будут предоставлять устройства в аренду;
- компании, которым не нужно новое оборудование. Например, для небольшого офиса до 50 сотрудников с компьютерами.
В России существенно уменьшилась доля зарубежных платформ последних поколений. Зато можно подобрать сервер б/у в каталоге интернет-магазина Dorfa.ru*, которые привозят подержанные серверы из Европы.
Преимущества этого интернет-магазина:
- гарантия на сервер до трех лет;
- бесплатная доставка по Москве, до ТК по всей России;
- цена сервера, бывшего в употреблении, в 2-3 раза дешевле, чем у нового;
- платформу можно масштабировать по своему усмотрению;
- срок службы не менее пяти лет;
- отсутствует риск купить устройство с заводским браком;
- подержанная техника от производителей HP*, Dell* и т.п. по параметрам производительности не уступает многим современным конкурентам.
ООО "ДОРФА"
ОГРН: 1197746705265
Юридический адрес: 125319, г Москва, ул. Черняховского, д. 19*HP ("ЭйчПи"); Dell ("Дэлл"); Dorfa.ru ("Дорфа.ру").
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