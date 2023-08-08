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Как выбрать б/у сервер и кому он подойдет

Это может стать адекватной заменой новому серверу

08 августа 2023, 16:05, ИА Амител LjN8KH8uG

Сервер / Фото: macrovector / Freepik
Сервер / Фото: macrovector / Freepik

Восстановленное серверное оборудование – рациональное решение для компаний с ограниченным бюджетом. Тем более сейчас, когда мировые производители серверов ушли с российского рынка. Но многие боятся приобретать подержанные серверы по ряду причин, однако большинство из них – мифы.

Популярные мифы о б/у серверах

  • Они ненадежны

Магазины в России предлагают подержанные устройства с прошивками и исправленными ошибками. Срок работы подержанной серверной платформы минимум четыре года. 

  • Медленно работают 

На скорость работы влияет процессор. Чем он дороже, тем лучше устройство. Если цена на новое оборудование не позволяет приобрести целиком новый сервер, то можно купить сервер б/у и производительный процессор.

  • Нет комплектующих

На самом деле, на складах Европы, России большой выбор деталей по низким ценам. Они могут быть в пять-восемь раз дешевле последних моделей.

  • Могут быть "глюки" и скрытые поломки 

Как правило, оборудование продают, просто чтобы купить более мощное.

Кому подойдет серверное оборудование

Серверы б/у покупают для различных целей:

  • дата-центры различных объемов;
  • физические лица, которые обустраивают личный хостинг;
  • небольшие фирмы, у которых нет денег, чтобы купить новую платформу;
  • компании, которым б/у сервер нужен в качестве вспомогательного или дополнительного кластера;
  • физлица или организации, которые будут предоставлять устройства в аренду;
  • компании, которым не нужно новое оборудование. Например, для небольшого офиса до 50 сотрудников с компьютерами.

В России существенно уменьшилась доля зарубежных платформ последних поколений. Зато можно подобрать сервер б/у в каталоге интернет-магазина Dorfa.ru*, которые привозят подержанные серверы из Европы.

Преимущества этого интернет-магазина: 

  • гарантия на сервер до трех лет;
  • бесплатная доставка по Москве, до ТК по всей России;
  • цена сервера, бывшего в употреблении, в 2-3 раза дешевле, чем у нового;
  • платформу можно масштабировать по своему усмотрению;
  • срок службы не менее пяти лет;
  • отсутствует риск купить устройство с заводским браком;
  • подержанная техника от производителей HP*, Dell*  и т.п. по параметрам производительности не уступает многим современным конкурентам.

ООО "ДОРФА"
ОГРН: 1197746705265
Юридический адрес: 125319, г Москва, ул. Черняховского, д. 19*HP ("ЭйчПи"); Dell ("Дэлл"); Dorfa.ru ("Дорфа.ру").

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