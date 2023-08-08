Как выбрать б/у сервер и кому он подойдет

Это может стать адекватной заменой новому серверу

08 августа 2023, 16:05, ИА Амител LjN8KH8uG

Сервер / Фото: macrovector / Freepik

Восстановленное серверное оборудование – рациональное решение для компаний с ограниченным бюджетом. Тем более сейчас, когда мировые производители серверов ушли с российского рынка. Но многие боятся приобретать подержанные серверы по ряду причин, однако большинство из них – мифы.

Популярные мифы о б/у серверах

Они ненадежны

Магазины в России предлагают подержанные устройства с прошивками и исправленными ошибками. Срок работы подержанной серверной платформы минимум четыре года.

Медленно работают

На скорость работы влияет процессор. Чем он дороже, тем лучше устройство. Если цена на новое оборудование не позволяет приобрести целиком новый сервер, то можно купить сервер б/у и производительный процессор.

Нет комплектующих

На самом деле, на складах Европы, России большой выбор деталей по низким ценам. Они могут быть в пять-восемь раз дешевле последних моделей.

Могут быть "глюки" и скрытые поломки

Как правило, оборудование продают, просто чтобы купить более мощное.

Кому подойдет серверное оборудование

Серверы б/у покупают для различных целей:

дата-центры различных объемов;

физические лица, которые обустраивают личный хостинг;

небольшие фирмы, у которых нет денег, чтобы купить новую платформу;

компании, которым б/у сервер нужен в качестве вспомогательного или дополнительного кластера;

физлица или организации, которые будут предоставлять устройства в аренду;

компании, которым не нужно новое оборудование. Например, для небольшого офиса до 50 сотрудников с компьютерами.

В России существенно уменьшилась доля зарубежных платформ последних поколений. Зато можно подобрать сервер б/у в каталоге интернет-магазина Dorfa.ru*, которые привозят подержанные серверы из Европы.

Преимущества этого интернет-магазина:

гарантия на сервер до трех лет;

бесплатная доставка по Москве, до ТК по всей России;

цена сервера, бывшего в употреблении, в 2-3 раза дешевле, чем у нового;

платформу можно масштабировать по своему усмотрению;

срок службы не менее пяти лет;

отсутствует риск купить устройство с заводским браком;

подержанная техника от производителей HP*, Dell* и т.п. по параметрам производительности не уступает многим современным конкурентам.

ООО "ДОРФА"

ОГРН: 1197746705265

Юридический адрес: 125319, г Москва, ул. Черняховского, д. 19*HP ("ЭйчПи"); Dell ("Дэлл"); Dorfa.ru ("Дорфа.ру").

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