Как выбрать цвет кладочного шва для облицовочного кирпича

Рассказываем о топ-5 самых популярных вариантов

11 мая 2023, 17:45, ИА Амител 4CQwVszH9pSapjKdAas

Кирпичная стена / Фото: rawpixel.com / Freepik

Всё чаще для облицовки фасадов, кладки заборов из кирпича и других подобных работ заказчики выбирают не привычный и "скучный" серый оттенок цемента, а цветные кладочные смеси. С их помощью можно продумать по-настоящему оригинальные дизайнерские решения, а главное – кардинально изменить внешнее восприятие готового фасада, забора или прочего строения.

Преимущества цветных кладочных смесей

Цветная кладочная смесь для кирпича – готовое решение для кладки. Работать с таким материалом легко: он пластичен, при этом обеспечивает надёжное сцепление, а значит, и прочность готовой конструкции. Высыхает состав гораздо быстрее привычного цемента. Смесь устойчива к низким температурам, высокой влажности и прочим неблагоприятным условиям внешней среды.

Топ-5 цветов для идеального дизайнерского решения

При выборе палитры важно обращать внимание не только на цвет, но и на производителя. Профессионалы советуют бренд Perel, который зарекомендовал себя как надёжного и проверенного поставщика качественной продукции.

Наиболее популярные оттенки:

Белая кладочная смесьБелый выгоднее всего смотрится там, где нужно сыграть на контрасте. Светлый оттенок делает любой фасад более "праздничным" и красивым. Супербелая смесьТот же принцип, что и с белой, разница состоит лишь в том, что супербелая кладочная смесь Perel более яркая. ШоколаднаяИдеальный выбор для изысканных и сдержанных фасадов. Чаще всего её выбирают для кирпича тёмных или ярких оттенков, чтобы при кладке создать выраженный контраст. Бежевые оттенкиВключение в оформление фасада природных материалов и декоративных элементов прекрасно сочетается с бежевыми цветами кладочных смесей. Цвет кирпича может быть практически любым. ЧёрнаяЕсли ваш выбор – самые смелые дизайнерские решения, вам идеально подойдёт чёрная кладочная смесь Perel. Она прекрасно сочетается с кирпичом светлых оттенков, хотя строгих ограничений по использованию цвета нет.

Выбирая оттенок смеси, не бойтесь экспериментировать. С его помощью можно придать теплоту и уют, подчеркнуть изысканность и даже сделать фасад более "динамичным".

ООО "Текато Центр"

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