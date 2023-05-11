Как выбрать цвет кладочного шва для облицовочного кирпича
Рассказываем о топ-5 самых популярных вариантов
11 мая 2023, 17:45, ИА Амител 4CQwVszH9pSapjKdAas
Всё чаще для облицовки фасадов, кладки заборов из кирпича и других подобных работ заказчики выбирают не привычный и "скучный" серый оттенок цемента, а цветные кладочные смеси. С их помощью можно продумать по-настоящему оригинальные дизайнерские решения, а главное – кардинально изменить внешнее восприятие готового фасада, забора или прочего строения.
Преимущества цветных кладочных смесей
Цветная кладочная смесь для кирпича – готовое решение для кладки. Работать с таким материалом легко: он пластичен, при этом обеспечивает надёжное сцепление, а значит, и прочность готовой конструкции. Высыхает состав гораздо быстрее привычного цемента. Смесь устойчива к низким температурам, высокой влажности и прочим неблагоприятным условиям внешней среды.
Топ-5 цветов для идеального дизайнерского решения
При выборе палитры важно обращать внимание не только на цвет, но и на производителя. Профессионалы советуют бренд Perel, который зарекомендовал себя как надёжного и проверенного поставщика качественной продукции.
Наиболее популярные оттенки:
- Белая кладочная смесьБелый выгоднее всего смотрится там, где нужно сыграть на контрасте. Светлый оттенок делает любой фасад более "праздничным" и красивым.
- Супербелая смесьТот же принцип, что и с белой, разница состоит лишь в том, что супербелая кладочная смесь Perel более яркая.
- ШоколаднаяИдеальный выбор для изысканных и сдержанных фасадов. Чаще всего её выбирают для кирпича тёмных или ярких оттенков, чтобы при кладке создать выраженный контраст.
- Бежевые оттенкиВключение в оформление фасада природных материалов и декоративных элементов прекрасно сочетается с бежевыми цветами кладочных смесей. Цвет кирпича может быть практически любым.
- ЧёрнаяЕсли ваш выбор – самые смелые дизайнерские решения, вам идеально подойдёт чёрная кладочная смесь Perel. Она прекрасно сочетается с кирпичом светлых оттенков, хотя строгих ограничений по использованию цвета нет.
Выбирая оттенок смеси, не бойтесь экспериментировать. С его помощью можно придать теплоту и уют, подчеркнуть изысканность и даже сделать фасад более "динамичным".
ООО "Текато Центр"
18:05:14 11-05-2023
Статья, где вместо того, чтобы показать фотографии с примерами, предлагается пофантазировать. Плохая джинса, негодная.