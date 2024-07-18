Как выбрать дизельную генераторную установку для предприятия?

Рассказываем об особенностях выбора

18 июля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KPEQT

Предприятие. Работник. Генератор / Фото: freepik.com

Генераторные установки используют для обеспечения бесперебойной работы компаний самых разных отраслей, включая производственную. Выбор такого оборудования сопровождается оценкой целого ряда критериев. Рассказываем, какие дизельные электростанции подойдут для предприятия и на что обратить внимание при их выборе.

Мощность оборудования

Первое, что необходимо оценить при выборе оборудования, – его мощность. При этом нужно учитывать не только текущие, но и будущие потребности в энергии (например, если планируете наращивание объемов производства).

Также важно учитывать запас мощности, который необходим для экстренных ситуаций (+20-25%).

Важно оценить и назначение генератора. Высокая мощность позволяет эксплуатировать установку в режиме 24/7 в течение длительного периода. Для сравнения: для строительных площадок выпускают генераторы, рассчитанные на 8-10 часов в сутки, что соответствует стандартному рабочему дню. Бытовые установки ориентированы на кратковременную работу.

Дополнительные критерии выбора

Чтобы дизель-генераторная установка полностью соответствовала требованиям производства, важно учесть ряд дополнительных факторов:

объем топливной системы – баки должны быть достаточно вместительными, чтобы снизить частоту дозаправок. В идеале долив топлива должен происходить не чаще одного раза в несколько дней;

баки должны быть достаточно вместительными, чтобы снизить частоту дозаправок. В идеале долив топлива должен происходить не чаще одного раза в несколько дней; повышенная защита от влаги и пыли – это обязательное условие;

это обязательное условие; уровень шума – должен быть не выше среднего, поскольку на производстве всегда находятся люди;

должен быть не выше среднего, поскольку на производстве всегда находятся люди; простота обслуживания – легкий доступ к двигателю и другим компонентам упрощает ремонт;

легкий доступ к двигателю и другим компонентам упрощает ремонт; безопасность – хорошая дизельная генераторная установка должна иметь следующие функции: отключение при низком уровне масла, защита от перегрузки и другие;

хорошая должна иметь следующие функции: отключение при низком уровне масла, защита от перегрузки и другие; репутация производителя – продукция известных и давно работающих на рынке брендов это залог того, что покупатель получит гарантию на изделие, сможет легко заказать запасные детали в случае поломки, а также иметь доступ к сервисному обслуживанию;

продукция известных и давно работающих на рынке брендов это залог того, что покупатель получит гарантию на изделие, сможет легко заказать запасные детали в случае поломки, а также иметь доступ к сервисному обслуживанию; Стоимость – поскольку затраты на покупку установки достаточно внушительные.

Чаще всего производственные генераторы относят к стационарному типу. Но есть модели с колесами, предусматривающие перемещение с места на место. При выборе конкретной модели важно оценить размер установки и соотнести ее с габаритами помещения, для которого она предназначена.

ООО "Альфа Балт Инжиниринг"

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