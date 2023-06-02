Как выбрать хороший полотенцесушитель для ванной?

Рассказываем, какие они бывают и чем отличаются

02 июня 2023, 17:29, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqkGPxWd

Полотенцесушитель / Фото: wirestock / freepik.com

Полотенцесушитель – один из самых популярных сантехнических аксессуаров. Рассказываем, на что обратить внимание при посещении магазина сантехники (например, https://santehnica.ru), чтобы выбрать хороший полотенцесушитель, максимально отвечающий вашим требованиям.

Тип питания

Один из основных критериев выбора – тип питания. Есть три варианта:

ВодяныеРаботают от центральной или автономной системы горячего водоснабжения. Минус: при отключении горячей воды становятся холодными. ЭлектрическиеБолее удобный вариант, не требующий подключения к системе водоснабжения. Его можно легко перевесить в любое удобное место, поскольку для работы необходимо лишь электричество. КомбинированныеОбъединяют свойства двух перечисленных выше видов.

Какой вариант выбрать, зависит от типа жилья, системы горячего водоснабжения и некоторых других критериев.

Например, в небольшой ванной даже самый маленький полотенцесушитель ещё больше "съедает" пространство, в таком случае рекомендуют обратить внимание на современные материалы, позволяющие добиться его визуального расширения.

К таким можно отнести замковый кварц-винил. Его всё чаще используют в ремонте ванных комнат, поскольку он не боится влаги.

На что ещё обратить внимание?

Материал. Чаще всего полотенцесушители изготавливают из нержавеющей стали, которую считают оптимальным вариантом. Можно использовать и латунь (более дорогой и эстетически привлекательный материал), он больше подходит для частного дома, поскольку плохо переносит перепады в центральных сетях водоснабжения.

Тип подключения. Есть модели с нижним, верхним, угловым или боковым типом подачи воды.

Размер. Здесь важно выбрать такой, который оптимально подходит к вашей ванной комнате.

Форма. Есть и классические "лесенки", изгибы, и модели нестандартных форм.

Приобрести полотенцесушители различных видов, а также мебель, сантехнику и разнообразные аксессуары для ванной можно в интернет-магазине santehnica.ru. Официальный шоурум расположен по адресу: г. Москва, ул. Южнопортовая, 32, стр. 11.

Здесь возможен самовывоз заказанных онлайн-товаров. Доставку осуществляют транспортными компаниями во все части страны.

ООО "Группа компаний "Саником"

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Юридический адрес: 115088, г. Москва, Муниципальный округ Печатники вн. тер. г., ул. Южнопортовая, д. 32, стр. 11, этаж 3, помещение I, ком. 15

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