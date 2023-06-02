Как выбрать хороший полотенцесушитель для ванной?
Рассказываем, какие они бывают и чем отличаются
02 июня 2023, 17:29, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqkGPxWd
Полотенцесушитель – один из самых популярных сантехнических аксессуаров. Рассказываем, на что обратить внимание при посещении магазина сантехники (например, https://santehnica.ru), чтобы выбрать хороший полотенцесушитель, максимально отвечающий вашим требованиям.
Тип питания
Один из основных критериев выбора – тип питания. Есть три варианта:
- ВодяныеРаботают от центральной или автономной системы горячего водоснабжения. Минус: при отключении горячей воды становятся холодными.
- ЭлектрическиеБолее удобный вариант, не требующий подключения к системе водоснабжения. Его можно легко перевесить в любое удобное место, поскольку для работы необходимо лишь электричество.
- КомбинированныеОбъединяют свойства двух перечисленных выше видов.
Какой вариант выбрать, зависит от типа жилья, системы горячего водоснабжения и некоторых других критериев.
Например, в небольшой ванной даже самый маленький полотенцесушитель ещё больше "съедает" пространство, в таком случае рекомендуют обратить внимание на современные материалы, позволяющие добиться его визуального расширения.
К таким можно отнести замковый кварц-винил. Его всё чаще используют в ремонте ванных комнат, поскольку он не боится влаги.
На что ещё обратить внимание?
- Материал. Чаще всего полотенцесушители изготавливают из нержавеющей стали, которую считают оптимальным вариантом. Можно использовать и латунь (более дорогой и эстетически привлекательный материал), он больше подходит для частного дома, поскольку плохо переносит перепады в центральных сетях водоснабжения.
- Тип подключения. Есть модели с нижним, верхним, угловым или боковым типом подачи воды.
- Размер. Здесь важно выбрать такой, который оптимально подходит к вашей ванной комнате.
- Форма. Есть и классические "лесенки", изгибы, и модели нестандартных форм.
Приобрести полотенцесушители различных видов, а также мебель, сантехнику и разнообразные аксессуары для ванной можно в интернет-магазине santehnica.ru. Официальный шоурум расположен по адресу: г. Москва, ул. Южнопортовая, 32, стр. 11.
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