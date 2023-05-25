Рассказываем, какие аспекты важно учесть

25 мая 2023, 17:30, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqBSnr5D

Хостинг / Фото: freepik.com

Для того чтобы успешно привлекать клиентов для онлайн-покупок, необходимо обеспечить стабильность сайта, высокую скорость загрузки страниц с товаром и безопасность системы, а потому важно правильно выбрать хостинг-провайдера для интернет-магазина. Рассказываем р семи ключевых аспектах, которые следует учесть при выборе.

Тип хостингаИх существует несколько: общий, VPS* (виртуальный выделенный сервер) и выделенный сервер. Для интернет-магазина рекомендуется выбирать VPS, ведь он сочетает преимущества общего и выделенного хостинга. С ним можно получить гарантированные ресурсы и возможность настройки сервера по своим требованиям. Подробнее о VPS хостинге читайте здесь: https://cloudvps.by/servers/vps/vps_server.php. МасштабируемостьДля интернет-магазина важно иметь возможность быстро масштабировать ресурсы при увеличении нагрузки на сайт. Убедитесь, что хостинг-провайдер предлагает гибкие тарифные планы, а также возможность увеличивать ресурсы без перерывов в работе сайта. Техническая поддержкаВыбирайте хостинг-провайдера с круглосуточной техподдержкой, чтобы оперативно решать возникшие проблемы и интернет-магазин работал без сбоев. Скорость и производительностьКритически важно обеспечивать высокую скорость загрузки страниц. Проверьте, какие технологии использует провайдер для повышения производительности, например, SSD*-накопители или HTTP*/2. БезопасностьВыберите хостинг-провайдера, который предлагает следующие меры защиты: регулярные резервные копии, SSL*-сертификаты и DDoS*-защиту. Это поможет обезопасить ваш интернет-магазин от хакерских атак и потери данных. Географическое расположение серверовИх желательно располагать ближе к целевой аудитории, что поможет улучшить скорость загрузки сайта и уменьшить время отклика. Отзывы и репутацияПеред выбором хостинга изучите отзывы клиентов и рейтинги провайдеров.

Кстати, сейчас CloudVPS* (https://cloudvps.by/) предлагает VPS-хостинг с высокой производительностью, надёжностью и гибкостью, что делает его идеальным для размещения интернет-магазина.

*VPS ("ВиПиЭс"); SSD ("ЭсЭсДи"); HTTP ("ЭйчТиТиПи"); SSL ("ЭсЭсЭль"); DDoS ("ДиДос"); CloudVPS ("КлаудВиПиЭс")

ООО "Единые Решения" ; УНП: 192975917

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