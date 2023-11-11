Как выбрать идеальную люстру?

Рассказываем, на какие критерии надо обратить внимание

11 ноября 2023, 16:00, ИА Амител erid: LjN8JsyN1

Люстры / Фото: lifeforstock / Freepik

Осветительные приборы являются важной составляющей интерьера помещения. Правильно подобранная люстра придает комнате изысканность и завершенность. Что учесть при покупке такого важного предмета, расскажем ниже.

Размер и форма

Диаметр осветительного прибора должен соответствовать габаритам комнаты, слишком большая или маленькая люстра будут смотреться не очень гармонично. В первом случае она будет визуально "съедать" пространство, во втором – давать недостаточно для конкретной площади света.

При выборе формы стоит учитывать особенности помещения. В квадратное идеально впишется симметричная люстра, в прямоугольное – чуть вытянутая по форме. В комнату с эркером можно повесить аккуратный основной осветительный прибор, дополнив его небольшими светильниками по периметру.

Технические особенности

При выборе обязательно учитывайте вес конструкции. Например, гипсокартон не рассчитан на вес более 5 кг, а натяжной потолок требует выбора безопасных ламп с минимальной степенью нагревания. Если люстра будет интегрирована в систему "Умный дом", к ней также предъявляются дополнительные требования.

Стиль люстры

Сегодня, наряду с классикой, для которой характерны роскошь, помпезность, традиционность форм и материалов (стекло, хрусталь, металл), популярны прованс, восточный стиль, хай-тек, а также некоторые другие.

Прованс это почти всегда округлые ажуры, открытые лампочки, флористические мотивы, искусственно состаренные элементы, а также нежность и изысканность в сочетании с простотой. Для хай-тека характерны металлические или стеклянные элементы, тонкие линии, строгость и лаконичность форм. Стиль Востока поражает своей утонченностью, насыщенными цветами, большим объемом декоративных элементов (ажур, мозаика, иероглифы и прочее). Стиль модерн украсят светодиодные варианты, а также люстры из цветного стекла или пластика.

Полезный совет: если вы уже закончили ремонт и находитесь на стадии выбора приборов для уюта и комфорта, обязательно обратите внимание на парогенератор (современная и удобная альтернатива утюгу).

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