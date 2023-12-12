Как выбрать качественный и безопасный тюбинг?

Важны и материал, и размер

12 декабря 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8K3JHN

Тюбинг / Фото: Freepik

Веселые зимние забавы невозможно представить без тюбинга. Такое простое приспособление для катания с горок выпускают для детей и взрослых. Каким должен быть безопасный и качественный тюбинг ватрушка, расскажем ниже.

Тип

Первое, с чем нужно определиться при выборе тюбинга, – его конструктивные особенности. Варианта два:

Камерный. Модель такого типа состоит из внутренней камеры и внешнего чехла. Такая ватрушка устойчива к повреждениям, она лучше скользит по снегу и развивает большую скорость. Ватрушку с внутренней камерой легче починить, заменив внешний чехол или саму камеру. Бескамерный. Легкие модели, которые можно использовать не только зимой, для катания по снегу, но и летом, на воде. К плюсам можно отнести доступную цену изделия и его высокую мобильность (в сдутом виде занимает минимум места). Однако бескамерные тюбинги отличаются невысокой прочностью, их легче пробить ветками, камнями и прочим.

Материал

Почти всегда для производства ватрушек используются те или иные разновидности ПВХ. Этот материал отличается достаточной прочностью, отлично скользит, почти не впитывают влагу. При необходимости легко ремонтируется. Рекомендуемая плотность дна – от 600 граммов на квадратный метр. Верх по структуре может отличаться – чаще всего используют смесовые ткани с добавлением нейлона, капрона, кордура и прочих составляющих.

Размер

Распространенная ошибка – катание людей разного возраста и роста на одной и той же ватрушке. Это опасно тем, что тюбинг может перевернуться, развить слишком высокую скорость, вылететь с "трассы" и т.д.

Выбирая изделие по размеру, необходимо ориентироваться на таблицу ниже:

Другие критерии

Чтобы тюбинг идеально подходил по всем важным параметрам, необходимо также учитывать:

особенности ручек – чаще всего их две, рассматривать ватрушки без ручек мы не рекомендуем, поскольку их едва ли можно считать безопасными;

конструкция клапана (оптимальный вариант – молния или липучка);

качественные швы, отсутствие неприятного запаха и торчащих ниток;

яркая расцветка и светоотражающие элементы.

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