Хорошему врачу важно знать, в каком состоянии вы идете на процедуру

08 июня 2023, 07:50, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpmon9qA

Зрение / Фото: drobotdean / Freepik

Видеть мир четко и в полной мере наслаждаться его красотой и разнообразием – пожалуй, главное желание человека с плохим зрением. Да, очки и контактные линзы – отличные помощники. Но все же они доставляют неудобства. Очки запотевают, загрязняются, в них неудобно лежать, плавать, мыться, заниматься спортом. Контактные линзы требуют осторожности в использовании, стерильности, некоторым людям в них некомфортно.

Отбросить "костыли" в виде очков и линз и стать независимым всевидящим супергероем поможет лазерная коррекция. Да, именно так. Ведь после операции вы сможете первым сообщать номер подъезжающего автобуса стоящим на остановке людям, прочесть все билборды в городе и быть всегда "в теме".

На что обращать внимание при выборе клиники?

Сама операция проходит быстро и комфортно. Но, несмотря на это, после нее требуется определенная реабилитация и соблюдение некоторых правил. Чтобы все прошло хорошо, выбирайте надежную клинику с грамотными врачами.

В Барнауле, например, это Клиника микрохирургии глаза "Евростиль". В клинике имеется все необходимое современное оборудование, а также работают высококлассные врачи с большим опытом.

"Евростиль" всегда в числе первых в Сибири внедряет инновационные методики, проводит операции с участием ведущих офтальмохирургов Западной Сибири и никогда не экономит на оборудовании и расходных материалах.

Обследование перед операцией проводится на пяти-семи аппаратах. И, что особенно важно, здесь все стерильно, аппараты обрабатываются после каждого пациента, даже несмотря на высокую стоимость расходных материалов.

Что еще стоит учесть? Конечно, цену. Причем слишком дешево тоже быть не должно. Вам же важно, чтобы операцию делали на современном оборудовании и с расходными материалами от лидеров сферы микрохирургии.

Еще момент. Если при планировании операции у вас не требуют список анализов, это тоже должно насторожить.

Какие анализы нужно сдать и для чего они нужны?

Некоторые клиники для экономии времени пренебрегают диагностикой пациента и берут минимум анализов перед медицинским вмешательством. Это не позволяет сформировать полноценную картину о состоянии здоровья пациента.

Любая операция должна быть максимально безопасной. Чтобы это обеспечить, врачу нужно понимать общее состояние здоровья пациента, факторы, которые могут повлиять на ход операции и на послеоперационный период. Итак, вот примерный список анализов:

общий анализ крови;

кровь на свертываемость/длительность;

анализ крови на сахар;

кровь на RW*;

исследование крови на маркеры гепатитов В и С – HBS*, HCV*;

исследование крови на ВИЧ.

Важно сообщать врачу и обо всех хронических заболеваниях, а также препаратах, которые вы принимаете.

Могут ли отказать в операции из-за плохих анализов?

Могут, но далеко не всегда.

Например, наличие ВИЧ-инфекции не является абсолютным противопоказанием к процедуре, не влияет на результат операции и на восстановительный период после. Единственное отличие в проведении лазерной коррекции при наличии положительного статуса – данным пациентам уделяется особое внимание и они оперируются в завершении операционного дня.

Но если у вас есть воспаление, в организме инфекция, то перенести операцию будет в ваших же интересах.

При пониженном иммунитете, диабете или даже просто повышенном сахаре и гепатитах возможны осложнения в послеоперационном периоде. При определенных показателях в анализах врачи не рекомендуют делать разного рода мелкие операции, только консервативное лечение. Поэтому при отклонении в показателях перед лазерной коррекцией зрения в клинике микрохирургии глаза "Евростиль" советуют проконсультироваться со своим инфекционистом, эндокринологом или терапевтом и только после этого принимать решение об операции.

Если все показатели в норме, можно смело идти на операцию.

Почему для лазерной коррекции зрения выбирают клинику "Евростиль"?

Клиника микрохирургии глаза успешно восстанавливает зрение уже более 17 лет. За это время здесь провели более 31 тыс. операций;

в клинике "Евростиль" используют современное оборудование, соответствующее мировым стандартам, которое позволяет отслеживать любые микродвижения глаза и не допускает случайного смещения луча даже на микронном уровне. Это позволяет точно и безопасно проводить коррекцию зрения;

все операции персонализированы. Лазер работает по алгоритмам, которые никогда не повторяются: толщина и кривизна роговицы – такие же индивидуальные параметры человека, как и отпечатки пальцев;

результат лазерной коррекции зрения четко прогнозируется офтальмологами клиники еще до операции;

здесь выдают больничный лист, не придется стоять в очереди в поликлинике.

Лайфхаки для пациентов от клиники микрохирургии глаза "Евростиль":

снизить расходы на лазерную коррекцию зрения можно, вернув 13% от стоимости лечения. Каждый пациент может воспользоваться правом на возврат уплаченного подоходного налога. Для этого необходимо запросить документы для налоговой инспекции в клинике;

провести операцию по восстановлению зрения можно в рамках программы добровольного медицинского страхования (ДМС). "Евростиль" активно сотрудничает с ведущими страховыми компаниями. Благодаря этому владельцы полисов ДМС могут сделать лазерную коррекцию зрения за счет страховой компании.

Делайте правильный выбор и доверяйте своё зрение только профессионалам.

*RW (ЭрВэ), HBS (ЭйчБиЭс), HCV (ЭйчСиВи)

ООО "Клиника микрохирургии глаза "Евростиль"​

Барнаул, ул. Молодежная, 3б

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тел.: +7 (3852) 669‒669

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