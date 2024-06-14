И на что обратить внимание

14 июня 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KPb6s

Работа. Обучение. Ноутбук / Фото: freepik

Профессиональная переподготовка – дополнительное образование, позволяющее улучшить квалификацию специалиста и повысить конкурентоспособность на рынке труда. Человек может освоить новую профессию на базе уже имеющегося образования или совершенствоваться в основной сфере деятельности. Подобрать подходящий курс можно на сайте https://ncpo-education.ru/profperepodgotovka/ .

Профессиональная переподготовка: особенности

Переподготовка доступна и тем, кто уже имеет диплом об окончании высшего или среднего специального учебного заведения, и тем, кто еще учится.

Существует десятки видов профессиональной деятельности, по которым может понадобиться прохождение курсов переподготовки. Это охрана труда, делопроизводство, проектирование, пожарная безопасность, строительство, энергетика, геология, инженерные изыскания и многое другое.

Виды курсов профессиональной переподготовки

Современные программы обычно предлагают в одном из трех форматов:

очный;

заочный;

дистанционный.

Большая часть слушателей курсов выбирает дистанционный вариант. Такой формат позволяет пройти обучение без отрыва от работы, учебы в вузе или других дел. Не нужно тратить время на дорогу, да и заниматься можно из любой точки мира.

Как выбрать курсы профессиональной переподготовки?

Профессиональная переподготовка в центре ДПО – именно это заведение необходимо тем, кто хочет пройти курсы. Ученику предоставляют все необходимые методические материалы, специалисты оказывают информационную поддержку по выбору и прохождению курса, проводят тестирование и выдают документы об окончании.

При выборе учебного центра важно оценить ряд критериев: полнота учебных программ и их "ассортимент", наличие лицензии и аккредитации, отзывы от обучающихся и специалистов, стоимость курсов.

Что дает переподготовка?

По окончании обучения человек получает диплом или сертификат о профессиональной переподготовке.

Что дает переподготовка специалистов:

возможность сменить профессию;

возможность получить более высокую должность или заработную плату;

возможность освоить дополнительные навыки, расширить список обязанностей, получить доступ к более сложным заказам и т.д.

ООО "Научный центр профессионального образования"

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