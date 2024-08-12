Как выбрать квартиру для семьи с детьми?

На что обратить внимание и в каком жилом комплексе

12 августа 2024, 10:40, ИА Амител erid: LjN8KCmHK

ЖК "Широта" / Фото предоставлено застройщиком

Семейную ипотеку продлили до 2030 года. Это упрощает процесс покупки, но не выбора квартиры для семей с детьми, ведь по-прежнему нужно учесть множество факторов. Составляем чек-лист для квартиры "на вырост" и проверяем его на примере жилого квартала "Широта” в Барнауле. Главных критерия три: многофункциональная планировка, развитая инфраструктура и безопасность.

Планировки

На основе принципов умного зонирования должны быть четко выделены детская и родительская зоны, пространство для совместного досуга. Идеальный вариант – торцевая квартира с окнами на две стороны ("распашонка"), в которой детская комната не имеет общих стен со спальней.

Сразу несколько вариантов в ЖК "Широта" подходят под этот критерий. Легко выбрать свой вариант из 66 функциональных планировочных решений.

В квартире нужны продуманные системы хранения, ведь с каждым годом объем одежды и игрушек будет расти в геометрической прогрессии. Все квартиры ЖК “Широта” соответствуют и этому требованию. Большинство квартир имеют отдельную гардеробную.

ЖК "Широта" / Фото предоставлено застройщиком

Инфраструктура

Сегодня обязательными параметрами комфортного дома стали безбарьерная среда (вход в подъезд с уровня земли), колясочные на первом этаже в каждом подъезде, качественные лифты, наличие грузового лифта.

Рядом с домом должны быть детские сады, школы и поликлиники. Лучше, если дом будет находиться в спальном районе с прилегающей территорией для прогулок и занятий спортом. Это удобно и безопасно.

В ЖК "Широта" спроектировано просторное дворовое пространство, которое подойдет людям разных возрастов: детский игровой комплекс, полноценная площадка для баскетбола, минифутбола и волейбола, зоны для занятий воркаутом и тихого отдыха.

ЖК "Широта" / Фото предоставлено застройщиком

Безопасность

Проверьте, что находится рядом с домом, по дороге от дома до школы, магазинов. Остановка общественного транспорта должна располагаться недалеко от дома, на случай, если ребенку придется проехать на автобусе.

Двор, свободный от машин и закрытый от посторонних, стал почти обязательным в современном жилом комплексе.

Выбрать жилье, комфортное для каждого члена семьи, – не просто, но вполне реально. Выбрать ту самую квартиру проще, если обратиться к помощи квалифицированных специалистов. Представители застройщика ЖК "Широта" ждут вас в комфортном офисе по адресу: Барнаул, ул. Просторная, 390.

ЖК "Широта" / Фото предоставлено застройщиком

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