Как выбрать платформу для будущего сайта и не ошибиться?

Digital-агентство рассказывает о разработке сайтов простыми словами

12 июля 2024, 16:40, ИА Амител erid: LjN8Juxtz

Программа. Разработчик / Фото: freepik.com

Разработка сайтов не стоит на месте. Благодаря тому, что и клиент, и команда проекта хотят получить более качественный результат, вводят новые дополнения к работе. Например, из последнего стоит выделить более детальный сбор требований на начальных этапах проекта, а также элементы scrum*, которые представляют весь процесс работы заказчику прозрачнее и доступнее.

Так как тема создания сайтов достаточно сложна для понимания не посвященного в нее человека, сегодня вместе с руководителем отдела разработки Digital-агентства Zavod * Иваном Томченко мы разберем один из ключевых вопросов, который чаще всего возникает у клиентов: "Какую платформу выбрать для функционирования будущего сайта?"

"Скажу сразу, от платформы в первую очередь зависят и сроки, и стоимость. Разберем в качестве примера сайты на HostCMS* и на Laravel*. На HostCMS сайт можно сделать быстрее и дешевле, но его дальнейшая поддержка (добавления какого-либо функционала) может стоить в разы дороже либо реализация новых задач вообще будет под большим вопросом. В тоже время сайт на Laravel обойдется вам дороже, но зато будет быстрее работать и дополнять его в будущем можно будет практически всем, чем угодно", ­– отмечает руководитель отдела разработки.

Выбор платформы зависит от потребности клиента.

Например:

Если стоит задача просто создать официальную страницу компании в интернете, то достаточно формата обычного информационного сайта. В таком случае его можно сделать на Tilda*, что будет в разы быстрее и дешевле, чем полноценная разработка. Да, это конструктор с ограниченным функционалом, но в этом случае его будет достаточно для закрытия базовых задач (от презентации услуг до ведения блога). Нужен интернет-магазин без сложного функционала, причем в дальнейшем клиент не предполагает его развития. То есть сайт служит больше в плане справочника для потенциального покупателя. Такой формат особенно актуален для B2B* компаний, которым нужно, чтобы их могли найти, ознакомиться с ассортиментом и связаться напрямую. Клиент хочет нестандартный функционал. Несколько личных кабинетов (оптовый, розничный и т.д.), хочет подключить сложную корзину, реализовать сайт внутри сайта, подключить в админ-панель широкий набор метрик (какой товар чаще покупают, период активности пользователей и т.д.). В таком случае основная рекомендация ­– платформа Laravel. О ее преимуществах уже рассказывали выше.

"В процессе выбора платформы важно четко понимать, для чего именно нужен сайт, насколько сложным по функционалу он должен быть и планируют ли его развивать в дальнейшем. Это будет отправной точкой в принятии решения. И уже далее, когда мы наглядно сравним варианты: и по цене, и по срокам, и по техническим возможностям, вы наконец-то сможете сказать, что это действительно то, что вам нужно", ­– подытоживает Иван.

Если вам нужен сайт, который закроет все ваши задачи, то обращайтесь в Digital-агентство Zavod .

Digital-агентство Zavod

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: (3852) 202-739

WA: +7-983-173-99-48

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* Digital-агентств Zavod ("Диджитал-агентство Завод"); Scrum ("скрам"); HostCMS ("ХостСиЭмЭс"); Laravel ("Ларавел"); Tilda ("Тильда"); B2B ("БитуБи")

ИП Шаповалова А. Д.

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