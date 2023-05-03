Как выбрать стол для работы?

Рассказываем об основных критериях, на которые стоит обратить внимание перед покупкой

03 мая 2023, 18:20, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLkXHJQU

Письменный стол / Фото: freepik.com

Какой он, идеальный письменный стол? Наверняка прочный и просторный, который идеально вписывается в интерьер офиса или дома и соответствует всем пожеланиям того, кто за ним работает.

Эксперты "Экспресс Офис" рассказали о ключевых критериях выбора:

РазмерВсегда выбирайте офисный рабочий стол, который удобно разместить в помещении. Если позволяет площадь, вы можете добавить ящики в столешницу в качестве дополнительного места хранения. Стандартный стол с двумя ящиками имеет ширину около одного метра. Перед покупкой в интернет-магазине запишите точные размеры комнаты и желаемые размеры стола, проверьте, поместится ли под ним стул или кресло, которые вы используете. ВысотаПо ГОСТу средняя высота стола для офиса составляет около 70-80 см. Обратите внимание, что некоторые модели имеют ножки, которые при необходимости можно немного приподнять. Выбирайте высоту относительно своего роста или роста ваших сотрудников. КомфортРабота за столом в неестественной позе в течение нескольких часов несёт риски для здоровья спины, шеи и конечностей. Выбирайте качественные изделия с подходящими габаритами, чтобы предотвратить перенапряжение мышц. Отрегулируйте стул так, чтобы поясница имела поддержку, колени были чуть ниже бёдер, а запястья и предплечья лежали на столе, а не свисали. Экран должен находиться на расстоянии вытянутой руки, его верхняя часть должна быть на уровне глаз или чуть ниже. МатериалЛучше выбирать столы из дерева: МДФ или ЛДСП. Как правило, они довольно прочные и доступные по цене. Гладкая поверхность ДСП позволяет покрасить стол в другой цвет при необходимости. А вот МДФ нельзя окрашивать, так как краска впитывается. При выборе стола со стальным каркасом остерегайтесь острых ножек, которые могут поцарапать деревянный пол – здесь лучше не пожалеть средств на накладки из каучука или дерева.

ООО "Экспресс Офис Мск"

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