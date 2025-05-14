Как выбрать увлажнитель воздуха для дома?

Рассказываем, какие есть модели увлажнителей, что такое мойка воздуха и как она работает

14 мая 2025, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFJSYdDr

Увлажнитель воздуха / Фото: stefamerpik / freepik.com

Поддерживать оптимальный для жилых помещений показатель влажности воздуха без специальной техники сложно. Особенно в холодное время года, когда работают отопительные приборы. Сделать это поможет технологичный увлажнитель. Рассказываем, как правильно выбрать такой прибор.

Типы увлажнителей

Можно выделить несколько типов приборов:

Паровой. Принцип действия прост: вода закипает в специальном резервуаре, образующийся пар увлажняет воздух в помещении. Стоимость невысока, эффективность отличная, однако при работе может образовываться конденсат, а сам процесс увлажнения часто неравномерный (вблизи прибора заметно выше, чем в других частях комнаты).

Принцип действия прост: вода закипает в специальном резервуаре, образующийся пар увлажняет воздух в помещении. Стоимость невысока, эффективность отличная, однако при работе может образовываться конденсат, а сам процесс увлажнения часто неравномерный (вблизи прибора заметно выше, чем в других частях комнаты). Традиционный. Такие модели состоят из вентилятора, резервуара для жидкости и спецкартриджа. Воздух, пропускаемый через систему, становится чистым и увлажненным, при этом прибор издает мало шума и тратит минимум энергии. Минус: картриджи требуют периодической замены.

Такие модели состоят из вентилятора, резервуара для жидкости и спецкартриджа. Воздух, пропускаемый через систему, становится чистым и увлажненным, при этом прибор издает мало шума и тратит минимум энергии. Минус: картриджи требуют периодической замены. Ультразвуковой. Это тихие, безопасные и эргономичные приборы. В них вода, проходя через ультразвуковую мембрану, превращается в холодный пар, похожий на туман. Конденсат при этом не образуется, увлажнение равномерное.

Также существует гибридный вариант ­– дисковые увлажнители (мойки воздуха).

Увлажнитель-очиститель воздуха

Такие модели считают самыми "продвинутыми", поскольку при помощи спецсистемы фильтрации они способны не просто увлажнять воздух, но и очищать его, нейтрализуя неприятные запахи, аллергены, пыль и прочее. В зависимости от выбранной модели возможна дезинфекция воздуха при помощи ультрафиолета, ионизация, ароматизация и другие функции.

Стоимость бытовой мойки воздуха от десяти до нескольких десятков тысяч рублей. Покупать такой вариант или нет – зависит от потребностей конкретной семьи. Часто очистители выбирают те, кто страдает от аллергии или других заболеваний дыхательной системы, а также родители маленьких детей.

Там, где есть высокие требования к качеству воздуха, поможет еще один современный и функциональный прибор – робот-пылесос. Он не только убирает пыль и загрязнения с поверхностей, но и моет их.

Отлично, если прибор имеет функцию защиты от проливания воды. Особенно это полезно в доме с детьми и питомцами. Если прибор с гидростатом не подходит по цене, можно выбрать модель с таймером. С его помощью также можно легко настроить режим работы.

Фото: freepik.com

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