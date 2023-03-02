Полезные свойства двух популярных видов чая: лимонного и облепихового. Как правильно заваривать их, чтобы получить максимум?

02 марта 2023, 19:00, ИА Амител

Чай / Фото: KamranAydinov / Freepik

Свежезаваренный чай обладает множеством полезных свойств. Он бодрит, выводит токсины, регулирует уровень сахара в крови, помогает при простуде и даже поднимает настроение. Если вы любите напитки с добавками, например, чай с лимоном, значит, вы получаете двойную пользу. Расскажем о нюансах заваривания и пользе двух популярных видов чая.

Лимонный чай

Кто-то добавляет цитрус в классический чёрный или зелёный чай, кто-то покупает напиток с готовой добавкой. В обоих случаях важно заваривать чаинки не крутым кипятком, поскольку он способен "отнять" часть целебных свойств. Рекомендованная температура воды составляет 80-85 градусов.

Лимонный чай:

Положительно влияет на иммунитет за счёт своих антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Полезен для сердечно-сосудистой системы из-за большого числа флавоноидов. Успокаивает нервную систему. При регулярном употреблении улучшает пищеварение. Помогает бороться с простудой и прочими респираторными инфекциями. Улучшается цвет и состояние кожных покровов. Помогает детоксикации организма.

Чай с облепихой

Ещё один традиционный напиток, польза которого давно доказана, – облепиховый чай. Он рекомендован при простудных заболеваниях, избыточном весе, сахарном диабете, гипертонии, повышенном холестерине, нарушениях пищеварения и многих других проблемах со здоровьем. Также напиток с неповторимым вкусом, цветом и ароматом считается неплохим антидепрессантом. Особенно он полезен в холодное время года, когда так не хватает ярких красок и положительных эмоций.

Чай с облепихой лучше заваривать кипячёной водой, температура которой не превышает 80 градусов. Это позволяет сохранить максимум свойств, имеющихся у входящих в состав чая компонентов.

Где купить?

Чай, который подарит вам максимум пользы и хорошее настроение, можно приобрести в интернет-магазине "Озон": https://www.ozon.ru/category/chernyy-chay-s-limonom/. На страницах каталога вы найдёте чай не только с лимоном и облепихой, но и с добавлением многих других компонентов.

Вы можете приобрести рассыпной или пакетированные виды чая, а также эксклюзивные подарочные наборы, которые станут отличным презентом для ваших родных и близких. А если вы не знаете, что предпочесть, всегда можно выбрать "ассорти" из вкусов, которое обязательно поможет найти ваш любимый чай.

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