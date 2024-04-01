Как выбрать женские кроссовки для спортзала?

Рассказываем, на что обратить внимание при выборе модели

01 апреля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KaY9i

Кроссовки / Фото: prostooleh / freepik.com

Обувь для разных видов тренировок отличается, поэтому выбирая пару для занятий в зале, важно учитывать, какими они будут: силовыми, аэробными и т.д. Грамотно подобранная обувь гарантирует удобство, снижает вероятность травм и обеспечивает правильную нагрузку на стопу. Вне зависимости от того, выбираете ли вы к россовки nike * или отдаете предпочтение менее именитым брендам, важно обращать внимание на целый ряд параметров. Рассказываем, что учесть при выборе кроссовок для спорта.

Система амортизации

Амортизация снижает нагрузку на ноги и предохраняет от травм. Для зала не рекомендуют выбирать слишком высокую подошву, она больше подойдет для бега.

Вентиляция

В дорогих моделях вентиляция обычно круговая, она позволяет стопе дышать. В более доступных по цене кроссовках используют сетчатые вставки. Без вентиляции возможен перегрев стопы.

Надежная фиксация

Нога в кроссовке должна быть хорошо зафиксирована. За это отвечает плотный задник, боковые резиновые накладки, а также шнурки. Стопа не должна "болтаться" – это грозит мозолями и травмами.

Вес

В тяжелых кроссовках заниматься не удобно. Вес одного не должен превышать 300 грамм. Обратите внимание на легкие и удобные женские кроссовки Nike , которые созданы специально для девушек.

Вид спорта

Для разных видов занятий нужны разные кроссовки:

Аэробные упражнения. Подойдут модели с тонкой, легкой и гибкой подошвой.

Подойдут модели с тонкой, легкой и гибкой подошвой. Беговая дорожка. Подойдет модель с подошвой из микропоры и гелевыми вставками. Протектор может быть неглубокий, но обязательна система вентиляции.

Подойдет модель с подошвой из микропоры и гелевыми вставками. Протектор может быть неглубокий, но обязательна система вентиляции. Силовые нагрузки. Для кроссовок такого типа характерно наличие небольшого утяжеления в области пятки, рифленой подошвы, обеспечивающей хорошее сцепление, а также жесткого каркаса.

Для кроссовок такого типа характерно наличие небольшого утяжеления в области пятки, рифленой подошвы, обеспечивающей хорошее сцепление, а также жесткого каркаса. Кроссфит. К обуви для такого вида занятий предъявляют особые требования: твердый каркас, гибкая непружинящая подошва, хорошая поддержка стопы.

Можно ли в одной паре спортивной обуви выполнять разные виды тренировок? Новички и любители вполне могут заниматься так, соблюдая осторожность. При серьезных нагрузках лучше приобрести специальную обувь. Сегодня можно легко подобрать брендовые кроссовки для бега, фитнеса, аэробики и других видов занятий.

*Nike ("Найк")

ООО "ИНДУСТРИЯ ОБУВЬ"

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