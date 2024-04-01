Как выбрать женские кроссовки для спортзала?
Рассказываем, на что обратить внимание при выборе модели
01 апреля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KaY9i
Обувь для разных видов тренировок отличается, поэтому выбирая пару для занятий в зале, важно учитывать, какими они будут: силовыми, аэробными и т.д. Грамотно подобранная обувь гарантирует удобство, снижает вероятность травм и обеспечивает правильную нагрузку на стопу. Вне зависимости от того, выбираете ли вы кроссовки nike* или отдаете предпочтение менее именитым брендам, важно обращать внимание на целый ряд параметров. Рассказываем, что учесть при выборе кроссовок для спорта.
Система амортизации
Амортизация снижает нагрузку на ноги и предохраняет от травм. Для зала не рекомендуют выбирать слишком высокую подошву, она больше подойдет для бега.
Вентиляция
В дорогих моделях вентиляция обычно круговая, она позволяет стопе дышать. В более доступных по цене кроссовках используют сетчатые вставки. Без вентиляции возможен перегрев стопы.
Надежная фиксация
Нога в кроссовке должна быть хорошо зафиксирована. За это отвечает плотный задник, боковые резиновые накладки, а также шнурки. Стопа не должна "болтаться" – это грозит мозолями и травмами.
Вес
В тяжелых кроссовках заниматься не удобно. Вес одного не должен превышать 300 грамм. Обратите внимание на легкие и удобные женские кроссовки Nike, которые созданы специально для девушек.
Вид спорта
Для разных видов занятий нужны разные кроссовки:
- Аэробные упражнения. Подойдут модели с тонкой, легкой и гибкой подошвой.
- Беговая дорожка. Подойдет модель с подошвой из микропоры и гелевыми вставками. Протектор может быть неглубокий, но обязательна система вентиляции.
- Силовые нагрузки. Для кроссовок такого типа характерно наличие небольшого утяжеления в области пятки, рифленой подошвы, обеспечивающей хорошее сцепление, а также жесткого каркаса.
- Кроссфит. К обуви для такого вида занятий предъявляют особые требования: твердый каркас, гибкая непружинящая подошва, хорошая поддержка стопы.
Можно ли в одной паре спортивной обуви выполнять разные виды тренировок? Новички и любители вполне могут заниматься так, соблюдая осторожность. При серьезных нагрузках лучше приобрести специальную обувь. Сегодня можно легко подобрать брендовые кроссовки для бега, фитнеса, аэробики и других видов занятий.
*Nike ("Найк")
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