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Как выглядит барнаульская поликлиника 1930-х годов в ожидании реставрации

Проектная документация на проведение работ находится на госэкспертизе

23 марта 2023, 07:03, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, как обстоят дела с разрушающимся зданием городской поликлиники № 2, что расположена на проспекте Калинина, 16. Проект реконструкции ещё в прошлом году разработала творческая мастерская "Классика" Александра Деринга.

Как пояснил министр, разработка проектно-сметной документации уже завершена и одобрена Алтайохранкультурой. Теперь проект отправили на государственную экспертизу. При этом пока не сообщается, когда именно могут начать непосредственно сами работы.

Также отметим, что согласованным проектом изменена планировка помещений, их расширят за счёт четырёхэтажной пристройки и блока лифтов.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Напомним, что городская поликлиника № 2 является памятником архитектуры регионального значения. Построена она была в 1934-1936 годах и использовалась для размещения амбулатории, а затем – поликлиники Барнаульского меланжевого комбината. На момент открытия в амбулатории работало девять врачей. В 1956 году здесь записана первая в городе электрокардиограмма.

Как выглядит здание сейчас – смотрите в нашем фоторепортаже.

Комментарии 13

  • В поликлинике,наверное,лет 50 ремонт не делали. Только окна поменяли.
    23 марта, Гость   Ответить
  • ... и не будут делать.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Дешевле-снести и построить новое современное здание.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Дешевле-снести и построить новое современное здание. --- Например, ТРЦ!
    23 марта, Гость   Ответить
  • По зданию да, давно требует ремонта. А вот по персоналу и работе поликлиники - зачёт.
    23 марта, Гость   Ответить
  • что же не сфотографировали стены с бумажными маячками? они там больше 10 лет висят! и телевизоры, которые эффективные менеджеры повесили по 10 шт. на этаже, ровно под обваливающимся потолком.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Ладно ремонт НО почему там мебель тоже 50 летней давности?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Например, ТРЦ! - ДА.. я за
    23 марта, Гость   Ответить
  • Мне там операцию по удалению полипов в носу делали.Сначала нос для обезболивания закокаинили.Давно это было.Помню как раз мебель вносили.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Прекрасная поликлиника! Не надо ничего сносить, здание еще очень крепкое! Штукатурка осыпалась - совсем не показатель. Широкие светлые коридоры, высокие потолки. Жалко, что после реконструкции по любому заменят все двери в кабинеты - высокие, тяжелые, мощные, из натурального дерева
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Маячки клеят каждый год. Трещина не увеличивается
    23 марта, Гость   Ответить
  • Красивое здание. Жалко, столько лет рушится. Ну хоть поняли, что нужен ремонт.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Красивое здание. Жалко, что столько времени без кап.ремонта. Хорошо, что здание крепкое, дожило до каких-то решений.
    23 марта, Гость   Ответить
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