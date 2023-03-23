Как выглядит барнаульская поликлиника 1930-х годов в ожидании реставрации

Проектная документация на проведение работ находится на госэкспертизе

23 марта 2023, 07:03, ИА Амител

















































Поликлиника № 2. Март 2023 года

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, как обстоят дела с разрушающимся зданием городской поликлиники № 2, что расположена на проспекте Калинина, 16. Проект реконструкции ещё в прошлом году разработала творческая мастерская "Классика" Александра Деринга.

Как пояснил министр, разработка проектно-сметной документации уже завершена и одобрена Алтайохранкультурой. Теперь проект отправили на государственную экспертизу. При этом пока не сообщается, когда именно могут начать непосредственно сами работы.

Также отметим, что согласованным проектом изменена планировка помещений, их расширят за счёт четырёхэтажной пристройки и блока лифтов.





































Интерьеры поликлиники № 2. Сентябрь 2019 года

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Напомним, что городская поликлиника № 2 является памятником архитектуры регионального значения. Построена она была в 1934-1936 годах и использовалась для размещения амбулатории, а затем – поликлиники Барнаульского меланжевого комбината. На момент открытия в амбулатории работало девять врачей. В 1956 году здесь записана первая в городе электрокардиограмма.

Как выглядит здание сейчас – смотрите в нашем фоторепортаже.