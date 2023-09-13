Что происходит возле дома в Барнауле, где на машины обрушились кирпичи с фасада. Фото
Для охраны общественного порядка возле дома организовано круглосуточное дежурство полиции
13 сентября 2023, 12:03, ИА Амител
В Барнауле вечером 12 сентября обрушилась кирпичная кладка многоэтажного дома по адресу: Павловский тракт, 126. Кирпичи обвались с 3 по 11 этаж на тротуар и проезжую часть, повредив припаркованные автомобили. Прокуратур проводит проверку "исполнения жилищного и градостроительного законодательства", также будет дана оценка деятельности управляющей организации по содержанию объекта.
Корреспондент amic.ru утром 13 сентября посетила место происшествия. Кирпичи уже собрали и сложили в кучу, место обрушения оградили, опрашивают жильцов.
"Дежурят полицейские и сотрудники МЧС, идет осмотр дома. На месте представители "Жилищной Инициативы" и глава Индустриального района", – рассказала корреспондент.
12:14:58 13-09-2023
под слоем красного кирпича -белый кирпич есть понятие несовместимости. Это когда красный кирпич расширяется а белый нет или наоборот либо при строительстве использовали не совместимую марку либо красный кирпич весь бракованный был
12:20:49 13-09-2023
Однозначно будет виновато ТСЖ, не Гатилов же виноват
12:27:15 13-09-2023
А ведь по такому принципу облицованы все высотные "элитараные" стекловатники. Декоративная кладка в полкирпича шириной, а под ней - преющая, плесневеющая и расслаивающаяся в нашем сибирском климате стекловата. И ремонт всего этого - очень дорогостоящий. И очень большой вопрос, кто за всё это должен будет платить?
17:39:06 13-09-2023
Гость (12:27:15 13-09-2023) А ведь по такому принципу облицованы все высотные "элитараны... Причём тут вообще утепление? Галоперидолу выпей, болезный. Стекловата ещё какая-то. Ты вообще с 80-х годов спал что ли? Вылез на свет эксперт....
14:09:23 14-09-2023
Гость (12:27:15 13-09-2023) А ведь по такому принципу облицованы все высотные "элитараны... Где там вообще стекловата? Посмотрите фотокарточки — чётко видно раствор и силикатный кирпич под ним. Где она? Где она??? А я скажу где — через три месяца будет петь про новыйновыйновыйновыйгооод.
14:29:56 13-09-2023
Вот тебе и новостройка(((
17:37:27 13-09-2023
Гость (14:29:56 13-09-2023) Вот тебе и новостройка(((... Какая новостройка, лет 2 0 уже стоит наверное
14:30:55 13-09-2023
что угодно может отслоится, отпасть и быть несовместимым. вон даже лексусы отзывают из-за косяков на производстве. но проблема не в косяках, а в умении и желании их вовремя выявить и устранить. Судя по фоткам с болтами в кирпичах, проблема была известна давно. вопрос в том, почему к обрушившейся части фасада не накрутили болтов вовремя. тут как ни крути, тсж не уследило. а уж почему и кто виноват следствие разберется.
14:58:31 13-09-2023
Гость (14:30:55 13-09-2023) что угодно может отслоится, отпасть и быть несовместимым. во... Ага, виновата УК, Гатилов, мэр и все вообще. Только ни у кого не возникает мысли, что жильцы с 3 по 11 этаж тихо наблюдали за трещинами в фасаде и ничего не сделали. Кто за дом платит тот его и танцует. Если жильцам пофиг, почему другим должно быть не пофиг?
14:38:12 13-09-2023
а причем здесь УК, если косяк на застройщике? строят как попало, только цены поднимают. Ни ФАС, ни архитектура, ни жилинспекция не видят ничего? Какой суммой теперь зрения лишают?
14:41:53 13-09-2023
Гость (14:30:55 13-09-2023) что угодно может отслоится, отпасть и быть несовместимым. во... Эксперты подоспели, кто за чем не уследил :)
15:37:38 13-09-2023
Вообще-то, раньше, чтобы кирпичная кладка не отслаивалась, её делали внахлест, кладя кирпичи вдоль и поперёк, и была она в сибирских условиях в несколько слоёв кирпича, не менее полуметра толщиной. А сейчас стены - слоёный пирог из газосиликатного блока, стекловаты и декоративной облицовки в полкирпича толщиной. Точка росы в такой слоёной стене заведомо находится внутри, что в условиях нашего климата неизбежно приводит к температурным подвижкам слоёв друг относительно друга. А это в итоге неизбежно приведёт к неминуемому разрушению таких стен. И это будет массовым! А платить за всё придётся "счастливым" жильцам "элитарного" новостроя. И ведь об этом предупреждали! При этом в ответ только слышали оскорбления и язвительные советы "лечиться в психушке".
17:05:13 13-09-2023
У нас когда во дворе строили новострой, соседи мешками покупали цемент у строителей, сразу же в течении пяти лет поехал фундамент, но дом был на гарантии и застройщик укреплял фундамент, дом стоит, сейчас ему лет 15.