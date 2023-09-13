Что происходит возле дома в Барнауле, где на машины обрушились кирпичи с фасада. Фото

Для охраны общественного порядка возле дома организовано круглосуточное дежурство полиции

13 сентября 2023, 12:03, ИА Амител

























































































Обрушение кирпичного фасада дома в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле вечером 12 сентября обрушилась кирпичная кладка многоэтажного дома по адресу: Павловский тракт, 126. Кирпичи обвались с 3 по 11 этаж на тротуар и проезжую часть, повредив припаркованные автомобили. Прокуратур проводит проверку "исполнения жилищного и градостроительного законодательства", также будет дана оценка деятельности управляющей организации по содержанию объекта.

Корреспондент amic.ru утром 13 сентября посетила место происшествия. Кирпичи уже собрали и сложили в кучу, место обрушения оградили, опрашивают жильцов.