Как выглядит "Мисс Россия — 2023" Маргарита Голубева и что о ней известно?
Корону победительницы завоевала 22-летняя студентка из Санкт-Петербурга
09 октября 2023, 10:20, ИА Амител
Финал конкурса красоты "Мисс Россия – 2023" состоялся в Москве 8 октября, лучшей из лучших признана 22-летняя студентка из Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. Помимо ленты и короны победительницы, выполненной по мотивам диадемы императрицы Александры Федоровны, девушка получила миллион рублей, а также возможность побороться за титул "Мисс Вселенная" и "Мисс мира". Что известно о Маргарите Голубевой и как она выглядит, читайте и смотрите на amic.ru.
Кто такая Маргарита Голубева, которая получила титул "Мисс Россия – 2023"?
Маргарита Голубева не просто красавица, но и очень умная, талантливая, спортивная девушка. В настоящее время она одновременно обучается в двух высших учебных заведениях: на пятом курсе Российской таможенной академии (факультет таможенное дело), а также на втором курсе в Московском государственном институте культуры (факультет музыкального искусства по профилю "эстрадно-джазовое пение").
Вокалом Маргарита занимается с пяти лет, а в 2022 году она приняла участие в юбилейном сезоне шоу "Голос-10". Этот конкурс вдохновил ее профессионально заняться вокалом и поступить во МКИК.
Однако вокал – не единственная страсть девушки, она также увлекается мотокроссом и спортом, отмечается на сайте конкурса.
В модельный бизнес Голубева попала в 15 лет, причем, как рассказывает сама мисс России – 2023, произошло это случайно. Она решила попробовать свои силы в роли актрисы и записалась на пробы в рекламу пельменей. Однако от волнения перепутала двери и попала на кастинг в модельное агентство. Отчеканив заученный текст о самых лучших пельмешках, она произвела фурор и получила контракт с одним из лучших модельных агентств Санкт-Петербурга.
И ее карьера в этом направлении сразу пошла в гору. Она уже становилась первой вице-мисс "Европа 2023", побеждала в конкурсе "Мисс студенчество России 2021". Но главной мечтой Маргариты был титул "Мисс Россия".
"Стать "Мисс Россия" – для меня очень важный этап. Я об этом мечтала с 16 лет. Если честно, я до сих пор не осознаю, что сейчас со мной произошло и насколько сильно поменяется моя жизнь после получения короны. Я надеюсь достойно представить Россию на международных конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная", – сказала "Известиям" Маргарита Голубева.
10:25:53 09-10-2023
Хороша !
10:31:24 09-10-2023
Хоть бы ХАМАС не похитил
10:33:40 09-10-2023
титюшаты бы ей немного побольше)
10:46:58 09-10-2023
Гость (10:33:40 09-10-2023) титюшаты бы ей немного побольше)... Зато свои, а не резиновые шарики)))
10:48:34 09-10-2023
Гость (10:46:58 09-10-2023) Зато свои, а не резиновые шарики)))... тут не поспорить))
10:50:42 09-10-2023
Наконец-то победила натуральная красота, а не накачаннае!
11:14:52 09-10-2023
Хорошенькая. Приятно взглянуть.
12:13:56 09-10-2023
Ну как обычно - носитель всевозможных талантов и достоинств. А по факту там просто кукла с выдуманной историей.
13:26:33 09-10-2023
А родители то кто?
14:18:21 09-10-2023
Красивая девушка, но почему-то на всех фотках разная, внешность не запоминающаяся или, наоборот, похожа на кого-то. Например Оксану Федорову ни с кем не спутать(было до её экспериментов с внешностью)
14:22:37 09-10-2023
Тити где?
15:11:16 09-10-2023
У такой девушки обязательно должен быть заботливый папик.