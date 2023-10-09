Корону победительницы завоевала 22-летняя студентка из Санкт-Петербурга

09 октября 2023, 10:20, ИА Амител

Маргарита Голубева / Фото: vk.com/margolenser

Финал конкурса красоты "Мисс Россия – 2023" состоялся в Москве 8 октября, лучшей из лучших признана 22-летняя студентка из Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. Помимо ленты и короны победительницы, выполненной по мотивам диадемы императрицы Александры Федоровны, девушка получила миллион рублей, а также возможность побороться за титул "Мисс Вселенная" и "Мисс мира". Что известно о Маргарите Голубевой и как она выглядит, читайте и смотрите на amic.ru.

Кто такая Маргарита Голубева, которая получила титул "Мисс Россия – 2023"?

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Маргарита Голубева не просто красавица, но и очень умная, талантливая, спортивная девушка. В настоящее время она одновременно обучается в двух высших учебных заведениях: на пятом курсе Российской таможенной академии (факультет таможенное дело), а также на втором курсе в Московском государственном институте культуры (факультет музыкального искусства по профилю "эстрадно-джазовое пение").

Фото: https://vk.com/margolenser

Вокалом Маргарита занимается с пяти лет, а в 2022 году она приняла участие в юбилейном сезоне шоу "Голос-10". Этот конкурс вдохновил ее профессионально заняться вокалом и поступить во МКИК.

Фото: https://vk.com/margolenser

Однако вокал – не единственная страсть девушки, она также увлекается мотокроссом и спортом, отмечается на сайте конкурса.

Фото: https://vk.com/margolenser

В модельный бизнес Голубева попала в 15 лет, причем, как рассказывает сама мисс России – 2023, произошло это случайно. Она решила попробовать свои силы в роли актрисы и записалась на пробы в рекламу пельменей. Однако от волнения перепутала двери и попала на кастинг в модельное агентство. Отчеканив заученный текст о самых лучших пельмешках, она произвела фурор и получила контракт с одним из лучших модельных агентств Санкт-Петербурга.

Фото: https://vk.com/margolenser

И ее карьера в этом направлении сразу пошла в гору. Она уже становилась первой вице-мисс "Европа 2023", побеждала в конкурсе "Мисс студенчество России 2021". Но главной мечтой Маргариты был титул "Мисс Россия".

Фото: https://vk.com/margolenser

"Стать "Мисс Россия" – для меня очень важный этап. Я об этом мечтала с 16 лет. Если честно, я до сих пор не осознаю, что сейчас со мной произошло и насколько сильно поменяется моя жизнь после получения короны. Я надеюсь достойно представить Россию на международных конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная", – сказала "Известиям" Маргарита Голубева.

Фото: https://vk.com/margolenser