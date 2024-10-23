Как выглядит торговый ряд в ЖК, который построили на месте стадиона в Барнауле
Торговый комплекс "Локо" на днях открыл свои двери
23 октября 2024, 07:00, ИА Амител
Торговый ряд на проспекте Строителей в Барнауле / Фото: amic.ru
Техническое открытие торгового ряда в ЖК "Локомотив" прошло на прошлой неделе в Барнауле. Напомним, фасадная часть бывшего стадиона, выходящая на проспект Строителей, была восстановлена застройщиком и теперь там расположились два этажа торгового комплекса.
В здании уже работают кофейня, цветочный и ювелирные салоны, кафе, магазины косметики, одежды и многое другое.
Мы прогулялись по новому ТЦ и посмотрели, как он выглядит.
08:03:37 23-10-2024
скажем честно - паршиво и неуместно
10:05:29 23-10-2024
Гость (08:03:37 23-10-2024) скажем честно - паршиво и неуместно... ну это для селян, которые вокзалом пользуются, так что норм
08:45:48 23-10-2024
чисто вокзальный ТЦ))) жители комплекса, которые купили там квартиры как в элитном ЖК, наверное удивятся таким "бутикам"
22:06:12 23-10-2024
чисто вокзальный ТЦ))) жители (08:45:48 23-10-2024) чисто вокзальный ТЦ))) жители комплекса, которые купили там ... На этом месте не может быть элитного жилья. Поэтому и "бутики" под стать. Рынок Юбилейный наряднее
09:02:52 23-10-2024
Обычный ТЦ. которых у нас десятки. Вот стадионов у нас гораздо меньше!
09:15:23 23-10-2024
Гость (09:02:52 23-10-2024) Обычный ТЦ. которых у нас десятки. Вот стадионов у нас гораз... остались стадионы? пережиток.
надо построить ТЦ. ну ладно, не ТЦ - так боулинг. или гиганский пивресторан.
09:17:36 23-10-2024
В нашем прекрасном крае который изо всех сил борется за развитие и популяризацию спорта нет ни одного спортивного манежа. Про стадионы где могут заниматься лёгкой атлетикой тоже говорить не приходится.
Но в приоритете торговые центры и человейники без парковок
09:22:08 23-10-2024
Гость (09:17:36 23-10-2024) В нашем прекрасном крае который изо всех сил борется за разв... 1. понастроят ТЦ более чем нужно.
2. аренда гикнется в ноль, владельцы ТЦ обанкротятся.
3. объекты перейдут роимуществу.
4. росимущество отдаст под садики, кванториумы, спортикам.
только вы никому схему не рассказывайте, ок?
09:35:06 23-10-2024
Мусик (09:22:08 23-10-2024) 1. понастроят ТЦ более чем нужно.2. аренда гикнется в но... Нет. Для всех этих объектов есть нормы, и ТЦ, построенные много лет назад, по этим нормам просто не пройдут. Под садики так точно. Да и под спортивные объекты, скорее всего, тоже. Это если рассматривать ваши предположения всерьез.
09:41:46 23-10-2024
Мусик (09:22:08 23-10-2024) 1. понастроят ТЦ более чем нужно.2. аренда гикнется в но... Вы главное прием таблеток не пропускает ок?
09:52:24 23-10-2024
Мусик (09:22:08 23-10-2024) 1. понастроят ТЦ более чем нужно.2. аренда гикнется в но... 3. объекты перейдут роимуществу.
вы серьезно? просто они откроют там СВОИ ТЦ и будут так же стричь капусту, а потом еще и субсидий государственных попросят, а-ля АвтоВАЗ
09:55:52 23-10-2024
Гость (09:52:24 23-10-2024) 3. объекты перейдут роимуществу.вы серьезно? просто ... а вы устраивайтесь туда работать, становитесь замом - будете делать как надо.
09:27:09 23-10-2024
Про ТЦ не скажу, а вот что там WC открыли, это рядом с вокзалом актуально.
09:34:50 23-10-2024
Зачем они сделали ТЦ в виде старого стадиона. Это же мерзко и убого. Почему не просто красивый дом и широкий тротуар с деревьями и скамейками.
11:56:16 23-10-2024
Гость (09:34:50 23-10-2024) Зачем они сделали ТЦ в виде старого стадиона. Это же мерзко ... Посмотрите на фото. Закройте рукой часть, где фрагмент стадиона. Так же мерзко! Новая пристройка никак не дружит по стилю с со старым стадионом, это так. Но и сама по себе новая часть уродлива. Особенно несуразность бросается в глаза на фотографии с входом "Локо". Старая часть в сталинском стиле, а новая а-ля заводские корпуса 70х годов в Промзоне на Калинина или Космонавтов. В общем, убогое зрелище.
13:02:02 23-10-2024
Гость (11:56:16 23-10-2024) Посмотрите на фото. Закройте рукой часть, где фрагмент стади... Я уже не раз писал, что этот новострой уж сильно похож на тюрягу
15:38:16 23-10-2024
Юс (13:02:02 23-10-2024) Я уже не раз писал, что этот новострой уж сильно похож на тю... Это точно.
Бастилия и дворик-колодец, чтоб казнить по тихому.
22:10:05 23-10-2024
Гость (09:34:50 23-10-2024) Зачем они сделали ТЦ в виде старого стадиона. Это же мерзко ... Это общая не умная идея, что в городе есть исторические здания. Нет у нас исторических зданий. Действительно поганая идея оставить этот кусок трибун тем более что его нужно все время штукатурить и красить..Вот с поликлиникой на Жилплощадке такая же фигня
10:04:57 23-10-2024
По-испански Loco - дурачок, безумец. Вот вам и ТЦ.
10:09:15 23-10-2024
Гость (10:04:57 23-10-2024) По-испански Loco - дурачок, безумец. Вот вам и ТЦ.... ФК локомотив в недоумении смотрит на ваз...
12:32:57 23-10-2024
Гость (10:04:57 23-10-2024) По-испански Loco - дурачок, безумец. Вот вам и ТЦ.... Сумасшедший
10:09:45 23-10-2024
Убожество
10:47:49 23-10-2024
Был стадион который можно было отремонтировать, а теперь это еще одно ТЦ эконом сегмента с кучей лестниц, там где их не долно быть.
11:20:32 23-10-2024
Всё лучше, чем развалины, что там были. И что тропу базарную снесли, тоже одобряю.
12:16:37 23-10-2024
Гость (11:20:32 23-10-2024) Всё лучше, чем развалины, что там были. И что тропу базарную... Так развалины организовали умышленно, чтобы была причина соорудить сие убожество.
12:14:47 23-10-2024
Все для человека...Были масса киосков в которых работали десятки горожан. Они всяко не попадут в этот ТЦ, т.к. аренда будет на порядок выше. Т.е. повторяется история Старого Базара..."А вдоль дороги мертвые с косами стоят...И тишина..."
13:08:53 23-10-2024
Дюша (12:14:47 23-10-2024) Все для человека...Были масса киосков в которых работали дес... Старый базар вообще, отдельная история....прилизали, причесали здание рынка и, ветер гуляет, нет никакого желания ходить туда за покупками продуктов, в отличие, например, от Нового рынка
17:47:02 27-10-2024
Юс (13:08:53 23-10-2024) Старый базар вообще, отдельная история....прилизали, причеса... Почему ? Нравится ходить по старым развалинам ? Что плохо , что теперь там чисто и все сделано красиво.
18:52:15 27-10-2024
Гость (17:47:02 27-10-2024) Почему ? Нравится ходить по старым развалинам ? Что плохо , что теперь там чисто и все сделано красиво.И мертвые вдоль тротуара стоят (Цэ)
12:34:12 23-10-2024
Хотелось бы новостей о введении производственных объектов, а те это
20:42:16 23-10-2024
У вокзалов необходимо было продумать и улучшить дороги, парковки, скверы, а не втыкать на дороге жилые дома, это можно квалифицировать как преступление.