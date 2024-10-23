Как выглядит торговый ряд в ЖК, который построили на месте стадиона в Барнауле

Торговый комплекс "Локо" на днях открыл свои двери

23 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Торговый ряд на проспекте Строителей в Барнауле / Фото: amic.ru

Техническое открытие торгового ряда в ЖК "Локомотив" прошло на прошлой неделе в Барнауле. Напомним, фасадная часть бывшего стадиона, выходящая на проспект Строителей, была восстановлена застройщиком и теперь там расположились два этажа торгового комплекса.

В здании уже работают кофейня, цветочный и ювелирные салоны, кафе, магазины косметики, одежды и многое другое.

Мы прогулялись по новому ТЦ и посмотрели, как он выглядит.