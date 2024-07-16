Как выглядят новые плацкартные вагоны, которые начали ходить в Алтайском крае

В этом году для пригородных направлений закупили пять вагонов

16 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Запуск новых пассажирских вагонов в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Состав из новых плацкартных вагонов отправился сегодня, 16 июля, в рейс по маршруту Барнаул – Алейская. Новые вагоны оснащены системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, имеют встроенные розетки для зарядки гаджетов, оборудованы современными биотуалетами и информационными табло. Каждый вагон рассчитан на 81 посадочное место.

Всего в этом году для обновления подвижного состава пригородных направлений Алтайского края закуплено пять современных плацкартных вагонов. Произведены они на Тверском вагоностроительном заводе.

В дальнейшем новые плацкарты будут курсировать и на других направлениях:

Барнаул – Славгород (в составе скорого пригородного поезда третьего класса обслуживания);

Барнаул – Рубцовск (в составе скорого пригородного поезда "Просторы Алтая" второго-третьего класса обслуживания);

Барнаул – Ребриха;

Барнаул – Алейская.

В дни массовых (праздничных) перевозок пассажиров новые вагоны будут включаться в составы скорых пригородных поездов.

Как выглядят новые поезда – в нашем фоторепортаже.