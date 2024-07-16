Как выглядят новые плацкартные вагоны, которые начали ходить в Алтайском крае
В этом году для пригородных направлений закупили пять вагонов
16 июля 2024, 13:00, ИА Амител
Состав из новых плацкартных вагонов отправился сегодня, 16 июля, в рейс по маршруту Барнаул – Алейская. Новые вагоны оснащены системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, имеют встроенные розетки для зарядки гаджетов, оборудованы современными биотуалетами и информационными табло. Каждый вагон рассчитан на 81 посадочное место.
Всего в этом году для обновления подвижного состава пригородных направлений Алтайского края закуплено пять современных плацкартных вагонов. Произведены они на Тверском вагоностроительном заводе.
В дальнейшем новые плацкарты будут курсировать и на других направлениях:
- Барнаул – Славгород (в составе скорого пригородного поезда третьего класса обслуживания);
- Барнаул – Рубцовск (в составе скорого пригородного поезда "Просторы Алтая" второго-третьего класса обслуживания);
- Барнаул – Ребриха;
- Барнаул – Алейская.
В дни массовых (праздничных) перевозок пассажиров новые вагоны будут включаться в составы скорых пригородных поездов.
Как выглядят новые поезда – в нашем фоторепортаже.
13:07:44 16-07-2024
проводницы на фото выглядят хорошо.
а вагоны выглядят вобщем так-же как и.
13:11:09 16-07-2024
На скорых дневных маршрутах нужны плацкартные вагоны? Может быть, лучше вагонов с креслами добавить или рельсовый автобус купить?
12:27:00 17-07-2024
Гость (13:11:09 16-07-2024) На скорых дневных маршрутах нужны плацкартные вагоны? Может ... А как выглядят автобусы, которые по рельсам ходят?
15:52:08 17-07-2024
Тата (12:27:00 17-07-2024) А как выглядят автобусы, которые по рельсам ходят? ... Обычный мотор вагон, с обоих сторон кабина машиниста.
13:18:26 16-07-2024
Надеюсь, они убрали третьи полки! А то лежа не второй даже ноги в коленях не согнуть нормально!
13:24:34 16-07-2024
Гость (13:18:26 16-07-2024) Надеюсь, они убрали третьи полки! А то лежа не второй даже н... у вас ноги в три метра?
13:53:34 16-07-2024
Гость (13:24:34 16-07-2024) у вас ноги в три метра?... А у вас полметра? У меня просто модельный рост. И мужчин с высоким ростом тоже хватает. И вообще, меньше полок-дешевле себестоимость вагона.
14:22:35 16-07-2024
Гость (13:53:34 16-07-2024) А у вас полметра? У меня просто модельный рост. И мужчин с в... Рост 180. расстояние там между полками 65 см. у вас ноги в 130.. нуну
14:07:40 16-07-2024
Гость (13:18:26 16-07-2024) Надеюсь, они убрали третьи полки! А то лежа не второй даже н... Вы бросьте это- лёжа на второй полке ноги в коленях сгинать!!! По другому никак?
14:38:33 16-07-2024
Гость (14:07:40 16-07-2024) Вы бросьте это- лёжа на второй полке ноги в коленях сгинать!... Могу вытянутыми ногами по проходящим лицам проезжать:)
12:30:16 17-07-2024
Гость (14:07:40 16-07-2024) Вы бросьте это- лёжа на второй полке ноги в коленях сгинать!... Во-первых, не сгинать, а сгибать! А во-вторых, там просто сесть невозможно!
14:20:35 16-07-2024
Шел 2024 год. Мы купили пять плацкартных вагонов и возгордились успехами. В то же время, Европа, страны Азии - скоростные поезда на электро-магнитной подушке с комфортным салоном, интернетом и прочими благами цивилизации. У меня всё.
14:51:58 16-07-2024
Гость (14:20:35 16-07-2024) Шел 2024 год. Мы купили пять плацкартных вагонов и возгордил... может им выслать несколько мегатонн тепла и света?
азиаты еще туда-сюда, но еврогеи выпрашивают прямо.
15:07:07 16-07-2024
Мусик (14:51:58 16-07-2024) может им выслать несколько мегатонн тепла и света?азиаты... НОДовец?
19:02:22 16-07-2024
Гость (15:07:07 16-07-2024) НОДовец?... Это шо такое?
Добрый я просто - не хочу чтобы поциент мусался. Чик - и готово.
14:25:44 16-07-2024
На улице 24С,в вагоне 30С-комфорт обеспечен.
14:54:23 16-07-2024
Вагоны выглядят примерно как 50 лет назад в Китае. Первый раз ездил в Китае на поезде в 2007 году. Последний раз 1 июля 2024 года. Скорость поездов в Китае 250-350 км в час. Чистота, комфорт. Можно видеть сквозь 5-8 вагонов. Скорость не замечается. Туалет размером с полтора купе. Проводники вежливые и одеты не хуже чем стюардессы в самолетах. По первому сигналу в течении трех минут принесут еду, воду, напитки, салфетки и другие принадлежности. Вагоны изображенные на фото в теме видел в музее на выставке на вокзале в Пекине. Образец вагона 1967 года.
15:11:00 16-07-2024
Гость (14:54:23 16-07-2024) Вагоны выглядят примерно как 50 лет назад в Китае. Первый ра... Вы не понимаете. Это другое. А как же романтика плацкарта, запах носков и отварной курицы с луком, потных тел и обкакавшихся оруших детей, пахнущих перегаром и храпящихна верхней полке работников сельского хозяйства, студентов стройотрядов с гитарой. Это же железнодорожные скрепы! На них все перевозки пассажиров держатся!
19:04:09 16-07-2024
Гость (15:11:00 16-07-2024) Вы не понимаете. Это другое. А как же романтика плацкарта, з... Прям вот чем- то родным пахнуло... Ностальжи..
13:08:41 17-07-2024
Гость (15:11:00 16-07-2024) Вы не понимаете. Это другое. А как же романтика плацкарта, з... В дальнейшем новые плацкарты будут курсировать и на других направлениях:
Барнаул – Славгород (в составе скорого пригородного поезда третьего класса обслуживания);
Барнаул – Рубцовск (в составе скорого пригородного поезда "Просторы Алтая" второго-третьего класса обслуживания);
Барнаул – Ребриха;
Барнаул – Алейская
Откуда столько прелестей, описанных вами в вагоне, находящемся в дороге не больше 5 часов?
15:20:19 16-07-2024
Хотел бы добавить. Кондиционеры в Китае работают круглый год. Ехал их Пекина в Байдейхе 1 июля. Температура на улице +38 градусов. В Вагоне 26 градусов. Выходить на платформу и входить в вагон без ступеней. Можно чемодан просто провести в вагон и обратно не поднимая. 280 км даже не заметили как проехали. Супруга с дочерью даже уснули.
15:43:53 16-07-2024
Позор нам, вагоны хуже чем в Китае. Живем старыми подвигами, наподобие-мы в космосе первые. Зачем на скорых поездах на таком расстоянии спальные вагоны? больше надо с сидячими. А про Новосибирск вообще ни слова. Это наказание у нашего правительства чтобы не уезжали из родного и "любимого" края?
16:37:03 16-07-2024
Климат-контроль по-русски. Летом на улице +24, а в вагоне +30. Это что такое??? Что ж так у нас людей не любят???
16:41:53 16-07-2024
Жесть...
Прав был старина Ленин - только массовые расстрелы спасут РЖД...
16:42:09 16-07-2024
кто назовет три отличия от старых
19:52:37 16-07-2024
гость (16:42:09 16-07-2024) кто назовет три отличия от старых... 1. Год выпуска 2. стоимость 3. микроволновка. Не благодарите
22:05:04 16-07-2024
Гость (19:52:37 16-07-2024) 1. Год выпуска 2. стоимость 3. микроволновка. Не благодарите... А как же ж розетка для телефона??? 🤔
05:31:31 17-07-2024
Гость (22:05:04 16-07-2024) А как же ж розетка для телефона??? 🤔... Это четвертое
19:12:04 16-07-2024
да не юродствуйте вы здесь .Плацкартные вагоны добавили для дачников ! В них просто удобнее возить вёдра , корзины , рюкзаки . Тем , кому хочется проехаться в креслах пожалуйте в мягкий сидячий вагон .
И да , для нездешних писак :нечего писать о том , о чём ничего не понимаешь и только читая заголовки .
11:39:17 17-07-2024
А когда изменят вагоны для дальнего следования ? Не возможно же ехать. В прошлый раз ездила из Москвы в Крым - села здоровая, вышла больная. Ужасные полки. Что за идиоты - конструкторы ?
12:52:52 17-07-2024
Ли (11:39:17 17-07-2024)Что за идиоты - конструкторы ? Это те же злобные, обиженные на весь белый свет карлики, которые проектировали ГАЗели для маршруток, я так думаю. И те же, кто строит современные дома из бетона и ваты. Возможно, религиозные фанатики, делающие всё, чтобы человек почаще приговаривал "боже мой!"
20:33:51 17-07-2024
Поменяли бы вагоны на поездах дальнего следования. Ехала в поезде "Омск- Рубцовск". Таких старых вагонов уже давно нигде не видела! Убожество полное. Кондицинионера нет. Почти сутки ехать в "душегубке" то ещё удовольствие. Позор РЖД!!!
20:55:42 17-07-2024
Вряд ли эти вагоны собственность РЖД. Скорее всего это чьи то вагоны а РЖД их арендует или что нить в этом роде...
00:25:10 18-07-2024
Гость (15:43:53 16-07-2024) Позор нам, вагоны хуже чем в Китае. Живем старыми подвигами,... Это вы еще в Казахстане не ездили в местных вагонах.
11:23:39 18-07-2024
Гость (00:25:10 18-07-2024) Это вы еще в Казахстане не ездили в местных вагонах. ... А в Белоруссию в г Гродно вы давно не ездили?Вагоны ужасны.
14:29:59 18-07-2024
Гость (22:05:04 16-07-2024) А как же ж розетка для телефона??? 🤔... А розетки для телефона не работают пр мерно в 99% случаев.
14:45:40 18-07-2024
Да прям достижение 5 вагонов!!!За такой бешенный ценик за проезд жители Алтайского края должны ездить как минимум на комфортных ласточках,а не довольствоватся жалкими подачками.
14:44:14 19-07-2024
А в чём, собственно, новизна? Каким он был, таким он и остался. Просто свежий марафет.