Как выгодно отдохнуть на море в 2024 году?

Предлагаем пять способов сэкономить на поездке

20 февраля 2024, 17:28, ИА Амител erid: LjN8KZdsH

Отпуск. Отдых у моря / Фото: freepik.com

Ежегодно миллионы россиян проводят отпуск у моря. Согласно данным статистики, только в Крыму и Краснодарском крае за июнь-август отдыхают более 15 млн человек. Большинству из них приходится копить на поездку, ведь путевки стоят недешево. Рассказываем, как сэкономить, не снижая качества отдыха.

Выбираем направление

Сочи, Геленджик, Анапу, Ялту, Сухум и другие крупные города туристы обычно рассматривают в первую очередь. Они привлекают путешественников достопримечательностями и развлечениями. Однако цены здесь существенно выше, чем у менее популярных направлений. Таких, где менее многолюдные пляжи, более спокойная и размеренная атмосфера. И цены на еду, аттракционы и многое другое там заметно лояльнее. А если вдруг станет скучно, можно отправиться в соседний город.

Раннее бронирование

Чем ближе старт сезона, тем выше цены на аренду недвижимости. Это правило работает везде: и в крупных отелях, и в частных гостевых домах.

Забронировав номера за несколько месяцев до поездки, вы получите наиболее привлекательную стоимость. Если речь идет о частном арендодателе, попросите у него дополнительную скидку, если заезжаете надолго или большой компанией.

Ищите жилье без посредников

Найти жилье можно на сайте https://poehali-na-more.ru/catalog/abkhaziya/. На портале "Поехали-на-Море" доступно более семи тысяч предложений от собственников жилья Краснодарского края, Крыма и Абхазии. Вы связываетесь с владельцами напрямую и можете заказать номер без переплат. Если искать комнату или квартиру "по приезде" или накануне путешествия, цена будет на 50-70% выше.

Заранее составьте программу поездки

Хорошо ориентироваться в незнакомом месте поможет заранее составленная карта локаций, которые вы хотите посетить. Если нужно сэкономить, можно найти локации, вход в которые бесплатный. Это могут быть природные достопримечательности, парки отдыха и многое другое.

Продумайте вопрос с питанием

Многие в целях экономии снимают жилье с кухней, чтобы готовить самостоятельно. Если вы предпочитаете кафе, выбирайте те заведения, что расположены не на первой береговой линии.

ООО "Фикси"

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