Как выгодно отдохнуть на море в 2024 году?
Предлагаем пять способов сэкономить на поездке
20 февраля 2024, 17:28, ИА Амител erid: LjN8KZdsH
Ежегодно миллионы россиян проводят отпуск у моря. Согласно данным статистики, только в Крыму и Краснодарском крае за июнь-август отдыхают более 15 млн человек. Большинству из них приходится копить на поездку, ведь путевки стоят недешево. Рассказываем, как сэкономить, не снижая качества отдыха.
Выбираем направление
Сочи, Геленджик, Анапу, Ялту, Сухум и другие крупные города туристы обычно рассматривают в первую очередь. Они привлекают путешественников достопримечательностями и развлечениями. Однако цены здесь существенно выше, чем у менее популярных направлений. Таких, где менее многолюдные пляжи, более спокойная и размеренная атмосфера. И цены на еду, аттракционы и многое другое там заметно лояльнее. А если вдруг станет скучно, можно отправиться в соседний город.
Раннее бронирование
Чем ближе старт сезона, тем выше цены на аренду недвижимости. Это правило работает везде: и в крупных отелях, и в частных гостевых домах.
Забронировав номера за несколько месяцев до поездки, вы получите наиболее привлекательную стоимость. Если речь идет о частном арендодателе, попросите у него дополнительную скидку, если заезжаете надолго или большой компанией.
Ищите жилье без посредников
Найти жилье можно на сайте https://poehali-na-more.ru/catalog/abkhaziya/. На портале "Поехали-на-Море" доступно более семи тысяч предложений от собственников жилья Краснодарского края, Крыма и Абхазии. Вы связываетесь с владельцами напрямую и можете заказать номер без переплат. Если искать комнату или квартиру "по приезде" или накануне путешествия, цена будет на 50-70% выше.
Заранее составьте программу поездки
Хорошо ориентироваться в незнакомом месте поможет заранее составленная карта локаций, которые вы хотите посетить. Если нужно сэкономить, можно найти локации, вход в которые бесплатный. Это могут быть природные достопримечательности, парки отдыха и многое другое.
Продумайте вопрос с питанием
Многие в целях экономии снимают жилье с кухней, чтобы готовить самостоятельно. Если вы предпочитаете кафе, выбирайте те заведения, что расположены не на первой береговой линии.
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17:55:58 20-02-2024
В этом году на все ценник конский, билеты на самолет только у S7 более менее.
17:59:25 20-02-2024
В Советское время путевка на троих, стоила в Крыму отдохнуть две недели 300 рублей, сейчас 300 тысяч, только копить надо очень долго.
20:26:31 20-02-2024
Ничего не бойся* И бери билет* В край, где нежит кожу* Ультрафиолет
20:56:22 20-02-2024
Я столько путешествую что могу сказать. Лететь на ,Аl Турцию. Египет. Равносильно по деньгам на неделю на наши юга. т.е. в 2 раза выгоднее не у нас.
07:31:01 21-02-2024
Выгодно отдыхать не получится. Выгодно никогда не было и не будет. Это всегда трата денег, и совершенно не в эконом-варианте. У человека отдых рассчитывается один раз в год. У кого финансы позволяют, те и более короткие, но более частые поездки себе организовывают. Просто поймите одну простую вещь - ехать в отпуск, зачастую далеко ехать, и мыкаться по хостелам или отелям-трешкам и питаться фаст-фудом - ну это такое себе. И не отдохнешь, и удовольствие себе не доставишь, и какие-никакие бабки выкинешь безвозвратно. Подкопите денег, езжайте в хорошее место (для каждого свои предпочтения по локациям).