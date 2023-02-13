Как выиграть парные толстовки в честь 14 февраля?

Стартовал эксклюзивный проект от LOVE Radio Барнаул и ТРЦ Европа “Люди в худи”

13 февраля 2023, 15:45, ИА Амител

С 13 по 17 февраля каждый житель города Барнаула может принять участие в fashion-квесте от LOVE Radio Барнаул и ТРЦ "Европа" и получить парные худи с уникальным дизайном.

“На каждой толстовке есть QR-код, который ведёт на особый плейлист. Совместно с ведущими LOVE Radio мы отобрали более 30 топовых треков, чтобы классная музыка всегда была не только под рукой, но и “прямо в сердце”. Худи получились классными и минималистичными”, – пояснила маркетолог ТРЦ "Европа" Екатерина Майер.

Механика проекта “Люди в худи” проста. Всю неделю в начале эфира Big Love Message на волне 91.5 будут говорить название отдела, где спрятана пара толстовок. А если быть точнее, то среди обычного ассортимента бренда можно будет найти только одно худи из пары, а второе вы получите только после того, как назовёте кодовое слово нашему агенту. Эту информацию также можно будет услышать в эфире.

Победит тот, кто в течение 30 минут первым справится с fashion-квестом.

"Если вы прослушали эфир, то не расстраивайтесь. Вся информация буквально через 10 минут будет продублирована в группы ВК ТРЦ "Европа" и LOVE Radio Барнаул. Так что если вы хотите получить крутой подарок для себя и своей второй половинки, то будьте внимательны и находитесь поближе к "Европе", – объясняет ведущая LOVE Radio Маша Маркина.

Получить парные худи можно уже сегодня. Включай волну 91.5, Big Love Message начнётся в 16:00.

ИП Шаповалова А.Д.

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