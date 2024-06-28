Как выиграть путевку в пятизвездочный отель на всесезонный курорт "Манжерок"?

В ТРЦ "Арена" продолжается "Большой семейный розыгрыш"

28 июня 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KDiud

Всесезонный курорт "Манжерок" / Фото предоставлено компанией

Полноценный отдых премиум-класса для всей семьи в пятизвездочном отеле – теперь это не просто мечта, а главный приз в розыгрыше, приуроченном ко дню рождения ТРЦ "Арена". Организаторы решили приятно удивить участников и разыгрывают сразу три путевки в Горный Алтай. Каждая из них рассчитана на семью до четырех человек.

Что входит в путевку?

Победителей ждет два дня и две ночи в отеле высокого уровня комфорта: завтраки, обеды и ужины в ресторане шведской линии, посещение саун, бассейнов и тренажерного зала, а также красивейшие виды на канатной дороге. Доставку до отеля организаторы также берут на себя. В качестве сюрприза – экскурсия, которая лучше всего будет соответствовать погодным условиям.

Как принять участие в розыгрыше?

Чтобы стать участником нужно:

Совершить покупку от 1000 рублей в любом из отделов ТРЦ "Арена" до 10 октября 2024 года. Написать ФИО и номер телефона на чеке. Сбросить чек в специальный ящик, который расположен на 1-м этаже ТРЦ "Арена" в зоне около фонтана. Прийти на день рождения ТРЦ 12 октября 2024 года.

Количество чеков от одного человека не ограничено. Тем более что, помимо поездки на незабываемый отдых, ТРЦ "Арена" разыграет и другие ценные призы от партнеров.

Генеральные партнеры "Большого семейного розыгрыша": Laser Park* и Estel*.

Сроки проведения розыгрыша 1.05-12.10.2024. Информацию об организаторе проекта, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в официальной группе ВК ТРЦ "Арена".

* Laser Park ("Лазер Парк"); Estel ("Эстель")

Возрастное ограничение 18+

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