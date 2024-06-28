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Как выиграть путевку в пятизвездочный отель на всесезонный курорт "Манжерок"?

В ТРЦ "Арена" продолжается "Большой семейный розыгрыш"

28 июня 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KDiud

Всесезонный курорт "Манжерок" / Фото предоставлено компанией
Всесезонный курорт "Манжерок" / Фото предоставлено компанией

Полноценный отдых премиум-класса для всей семьи в пятизвездочном отеле – теперь это не просто мечта, а главный приз в розыгрыше, приуроченном ко дню рождения ТРЦ "Арена". Организаторы решили приятно удивить участников и разыгрывают сразу три путевки в Горный Алтай. Каждая из них рассчитана на семью до четырех человек.

Что входит в путевку?

Победителей ждет два дня и две ночи в отеле высокого уровня комфорта: завтраки, обеды и ужины в ресторане шведской линии, посещение саун, бассейнов и тренажерного зала, а также красивейшие виды на канатной дороге. Доставку до отеля организаторы также берут на себя. В качестве сюрприза – экскурсия, которая лучше всего будет соответствовать погодным условиям.

Как принять участие в розыгрыше?

Чтобы стать участником нужно:

  1. Совершить покупку от 1000 рублей в любом из отделов ТРЦ "Арена" до 10 октября 2024 года.
  2. Написать ФИО и номер телефона на чеке.
  3. Сбросить чек в специальный ящик, который расположен на 1-м этаже ТРЦ "Арена" в зоне около фонтана.
  4. Прийти на день рождения ТРЦ 12 октября 2024 года.

Количество чеков от одного человека не ограничено. Тем более что, помимо поездки на незабываемый отдых, ТРЦ "Арена" разыграет и другие ценные призы от партнеров.

Генеральные партнеры "Большого семейного розыгрыша": Laser Park* и Estel*.

Сроки проведения розыгрыша 1.05-12.10.2024. Информацию об организаторе проекта, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в официальной группе ВК ТРЦ "Арена".

* Laser Park ("Лазер Парк"); Estel ("Эстель")

Возрастное ограничение 18+

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